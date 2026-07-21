Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 22 de julio: Julieta quiere abandonar el palacio tras confesar su amor a Manuel y Petra se niega a hablar de su hermana

'La Promesa': Santos confiesa a Petra su gran secreto. (RTVE)

Tras un inicio de semana marcado por tensiones, secretos y un romance imposible, el episodio del miércoles de La Promesa llega cargado de revelaciones que afectarán a Manuel, Julieta, Máximo y María Fernández, antes de dejar abiertas las tramas que continuarán el jueves y el viernes.

La semana la serie diaria ha llegado con una programación excepcional: solo dos episodios, martes y miércoles, debido a la cobertura del Mundial y del Tour de Francia.

Sin embargo, la ficción de La 1 ha aprovechado esta breve ventana para concentrar algunos de los giros más relevantes de sus tramas. El martes dejó un capítulo intenso, lleno de decisiones arriesgadas, tensiones familiares y un beso que promete cambiarlo todo. El miércoles, por su parte, se perfila como un episodio clave que reordenará el tablero del palacio de los Luján.

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Lunes y martes: tensiones, secretos y un beso bajo la lluvia

Aunque el lunes no hubo emisión, el martes actuó como un arranque de semana cargado de contenido. María Fernández, tras su enfrentamiento con el padre Samuel, decidió disculparse para rebajar la tensión, mientras Carlo intentaba mediar entre ambos. En paralelo, el duque Máximo siguió presionando a Curro para que aceptara una oferta laboral que divide al palacio: Alonso la ve como una oportunidad, Ángela la rechaza frontalmente y Lorenzo no oculta su incomodidad.

El motivo de Máximo para regresar es... ¡conocer a su hija Ángela! en 'La Promesa' (RTVE).

Martina, siempre estratégica, facilitó a Julieta un método anticonceptivo para frenar los planes de Ciro, al tiempo que intentaba averiguar si Petra había descubierto su beso con Adriano. En el servicio, los privilegios de Julio y Tomasa continuaron generando malestar, aumentando la crispación entre los trabajadores.

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La mejor noticia llegó con el doctor Peribáñez, que confirmó una evolución positiva en la hija de María Fernández, devolviendo esperanza a la familia. Pero el momento más impactante del martes fue el encuentro secreto entre Manuel y Julieta. Ella rechazó pasar la noche con Ciro y acudió a los jardines, donde ambos se besaron apasionadamente bajo la lluvia, marcando un punto de no retorno en su relación.

Miércoles: una confesión inesperada, una alegría médica y un romance imposible de ocultar

El episodio del miércoles se construye sobre las consecuencias directas de ese beso. Manuel, consciente del riesgo que supone su acercamiento a Julieta, intenta disculparse y poner distancia. Sin embargo, será ella quien rompa cualquier intento de contención devolviéndole el beso antes de marcharse. La atracción entre ambos ya no puede esconderse, y el capítulo mostrará cómo ambos intentan aparentar normalidad ante el resto del palacio, especialmente ante un Ciro completamente ajeno a lo que está ocurriendo.

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La hija de María Fernández está mejorando en 'La Promesa' (RTVE).

La trama de María Fernández vivirá su momento más luminoso. Tras días de incertidumbre, el doctor confirmará que la bebé está fuera de peligro: vuelve a alimentarse, descansa con normalidad y ha superado la fase crítica. La noticia provocará alivio general y será uno de los momentos más emotivos del episodio.

En paralelo, Adriano comprobará los progresos que Curro quería mostrarle, mientras el clima entre el servicio continúa deteriorándose. Tomasa seguirá enfrentándose a sus compañeros por detalles mínimos, una actitud que preocupa a Teresa y Cristóbal, temerosos de que la tensión termine estallando.

El cierre del miércoles llegará con una revelación que promete sacudir la estructura del palacio. Máximo confesará a Leocadia que su regreso a La Promesa no tenía como objetivo reencontrarse con viejos conocidos, sino conocer a Ángela, a quien considera su hija. Esta confesión abre un frente inesperado que afectará directamente a la joven, a Alonso y al equilibrio familiar.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Cómo terminará la semana: silencios, sospechas y un conflicto que crecerá

Aunque la serie no emitirá nuevos episodios el jueves y el viernes, las tramas quedan preparadas para retomar la acción la próxima semana. El romance clandestino entre Manuel y Julieta seguirá tensándose, especialmente cuando Ciro empiece a notar cambios en la actitud de ambos.

Martina ayuda a Julieta entregándole un método anticonceptivo en 'La Promesa' (RTVE).

La confesión de Máximo sobre Ángela abrirá un conflicto familiar que promete ocupar el centro de la trama. Y el servicio, cada vez más dividido, podría enfrentarse a un estallido definitivo si Tomasa continúa acumulando enemigos.