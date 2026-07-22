España

La psicología lo confirma, romper a llorar después de recibir una buena noticia no siempre es un signo de felicidad

Aunque suele asociarse a la alegría, los expertos explican por qué el cerebro responde así ante emociones muy intensas

Guardar
Llorar de laegría no siempre es de felicidad
Personas alegres. (Magnific)

La psicología es una de las ramas de la ciencia más interesantes, ya que ayuda a comprender cómo funcionan la mente, las emociones y el comportamiento humano. Sin embargo, no todas las reacciones son tan sencillas de interpretar como parecen, ya que pueden responder a motivos muy distintos de los que solemos pensar.

Un claro ejemplo de ello es llorar al recibir una buena noticia. En la mayoría de casos se interpreta como un signo de felicidad, pero no siempre es así. En ocasiones, este es un mecanismo para regularse emocionalmente.

Por qué se produce esta reacción

Desde la psicología se explica que el llanto no es una emoción en sí misma, sino una respuesta fisiológica que puede aparecer ante estados emocionales muy intensos. Aunque suele relacionarse con la tristeza, también puede producirse en momentos de alegría, alivio, sorpresa o incluso después de superar una situación de gran tensión.

PUBLICIDAD

En estos casos, las lágrimas actúan como una forma de liberar la carga emocional acumulada, lo que ayuda al organismo a recuperar el equilibrio. Este fenómeno es especialmente frecuente cuando una persona lleva mucho tiempo conviviendo con la incertidumbre, el estrés o la preocupación.

Si finalmente recibe una noticia positiva, como aprobar una oposición, conseguir un empleo o alcanzar un objetivo importante, la intensidad de la emoción puede ser tan elevada que el cerebro responde con el llanto. No significa necesariamente que la persona esté triste, sino que está procesando un cambio emocional muy brusco.

Los especialistas explican que este tipo de reacciones forman parte de los mecanismos naturales de regulación emocional. El cerebro busca mantener un equilibrio entre las emociones y, cuando experimenta un estado de gran intensidad, puede desencadenar respuestas físicas como llorar, reír de forma incontrolable o quedarse momentáneamente sin palabras. Todas ellas son manifestaciones normales y, por sí solas, no indican que exista un problema psicológico.

PUBLICIDAD

Además, cada persona expresa sus emociones de una manera diferente. Factores como la personalidad, las experiencias vividas, el contexto o incluso la educación recibida influyen en la forma de reaccionar ante una buena noticia. Por ello, mientras algunas personas celebran con euforia, otras rompen a llorar o permanecen en silencio durante unos instantes para asimilar lo ocurrido.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Cómo afecta la tensión acumulada al organismo

Vivir episodios de estrés durante semanas o meses no solo tiene impacto psicológico, sino también físico. Cuando una persona vive una situación de incertidumbre prolongada, el organismo permanece en un estado de alerta constante, lo que implica la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina.

Esta respuesta resulta útil a corto plazo, ya que prepara al cuerpo para afrontar una amenaza, pero cuando se prolonga en el tiempo puede generar un importante desgaste. Por eso, cuando la situación que provocaba esa tensión desaparece de forma repentina, el cuerpo también necesita adaptarse.

Es en ese momento cuando pueden aparecer reacciones como el llanto, la sensación de agotamiento, temblores o incluso una profunda necesidad de descansar. Los especialistas explican que estas respuestas forman parte del proceso de recuperación del equilibrio interno, ya que el organismo abandona el estado de alerta y comienza a volver a la normalidad.

Temas Relacionados

Salud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encuentran otras 32 personas en una nueva fosa común del cementerio de Huelva: “Aquí no se desentierran solo restos humanos, se recuperan nombres, historias y derechos”

Los cuerpos se han encontrado en el mismo campo donde ya se habían localizado otras 200 personas y donde aún permanecen 1.400 víctimas enterradas

Encuentran otras 32 personas en una nueva fosa común del cementerio de Huelva: “Aquí no se desentierran solo restos humanos, se recuperan nombres, historias y derechos”

Muere un trabajador y otros dos resultan heridos en un accidente laboral en la base de mantenimiento de Renfe en Villaverde (Madrid)

La víctima pertenecía a una empresa contratista y la operadora ferroviaria ha abierto una investigación interna para esclarecer las causas del accidente

Muere un trabajador y otros dos resultan heridos en un accidente laboral en la base de mantenimiento de Renfe en Villaverde (Madrid)

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 23 de julio: Miguel se sincera con Claudia sobre el futuro de su relación

La ficción de Antena 3 vive días tensos con el embarazo de Marisol y los planes empresariales de Gabriel

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 23 de julio: Miguel se sincera con Claudia sobre el futuro de su relación

De Samuel L. Jackson a Rosalía: los famosos que han apoyado a España en la final del Mundial se defienden tras ser señalados en Argentina: “Es solo fútbol, por dios”

Las reacciones a la victoria de La Roja han provocado una oleada de críticas en Argentina contra artistas internacionales

De Samuel L. Jackson a Rosalía: los famosos que han apoyado a España en la final del Mundial se defienden tras ser señalados en Argentina: “Es solo fútbol, por dios”

La emotiva carta que Sara Carbonero ha escrito a su hermana Irene en su primer cumpleaños sin su madre: “Sé que el de hoy no será el más feliz de todos”

Irene Carbonero se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la periodista tras la pérdida de su madre en abril

La emotiva carta que Sara Carbonero ha escrito a su hermana Irene en su primer cumpleaños sin su madre: “Sé que el de hoy no será el más feliz de todos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Page pone “una nota de color” al segundo mayor incendio en la historia de España, en La Mierla: “Es una forma hermosísima de celebrar la gran victoria de la Selección”

El Supremo levanta las medidas cautelares a Víctor de Aldama tras declararse firme la condena del ‘caso mascarillas’

Reino Unido confirma que Rusia realizó un ejercicio de tiro real en aguas internacionales cerca de su costa tras un aviso previo

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

ECONOMÍA

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Rafa Nadal explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera”

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

DEPORTES

Cruce de opiniones en España tras la tangana de la final del Mundial: del “hay que entenderlo” de Gavi al “va en contra del fútbol” de Fabián

Cruce de opiniones en España tras la tangana de la final del Mundial: del “hay que entenderlo” de Gavi al “va en contra del fútbol” de Fabián

Carlos Alcaraz dibuja su camino para final de año tras su posible regreso a las pistas: también se apunta al US Open

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido