España

El calor da por fin un respiro: bajan de golpe las temperaturas en plena emergencia nacional por los incendios y se esperan lluvias en el norte

Solo siete provincias permanecen en riesgo por calor, según la Agencia Estatal de Meteorología

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Un niño se refresca en una fuente. (EFE/Ana Escobar)
Un niño se refresca en una fuente. (EFE/Ana Escobar)

Una DANA ha irrumpido este sábado sobre el norte de España y ha derrumbado las temperaturas que habían mantenido en alerta a gran parte del país durante los días previos. Solo siete provincias permanecen en riesgo por calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se trata de las provincias andaluzas de Almería y Granada, que se mantienen en aviso amarillo por olas de calor, junto con Málaga, Tarragona, Alicante, Castellón y Valencia, que tienen otros avisos altas temperaturas, y Baleares, que suma aviso amarillo por altas temperaturas y uno naranja por rissagas.

La noticia es un alivio en un momento en el que Ávila y Madrid se encuentran en una emergencia nacional por unos incendios que han afectado a más de 60.000 personas. La evolución del fuego estará pendiente este sábado de los cambios en el viento.

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Por otro lado, el sistema de bajas presiones en altura provocará este sábado cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte peninsular, con chubascos, tormentas y granizo. Las precipitaciones afectarán primero al noroeste y se intensificarán a partir del mediodía en el área cantábrica y el entorno pirenaico, donde podrán ser localmente muy fuertes y dejar acumulados significativos en el Cantábrico oriental.

En Cantabria, los chubascos pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en la mitad oriental. El País Vasco registrará lluvias vespertinas persistentes con granizo en la mitad norte, y rachas muy fuertes de viento durante la tarde en el litoral. Navarra y La Rioja también entran en la zona de impacto: tormentas localmente fuertes con granizo en ambas comunidades, con descensos notables o extraordinarios en las máximas de La Rioja.

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Ante los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112 ha compartido una serie de recomendaciones para protegerse del humo. (112 Comunidad de Madrid)

Descensos extraordinarios en la mitad este

La caída térmica es el dato más llamativo de la jornada. La Aemet la califica de “extraordinaria” en puntos del interior de la mitad este peninsular. Aragón y Cataluña registran descensos notables en las máximas, con tormentas fuertes y rachas muy fuertes en los Pirineos y el sistema Ibérico. Solo se superarán los 35 ℃ en el litoral mediterráneo y Baleares. Las noches tropicales quedan restringidas al entorno mediterráneo y al Guadalquivir.

El sur y el levante mantienen cielos poco nubosos o despejados. En Andalucía el calor persiste, aunque con descensos notables en las máximas del interior oriental. La Comunidad Valenciana aguanta temperaturas significativamente altas en el litoral, con posibles rachas muy fuertes en el norte de Castellón.

El archipiélago canario vive la jornada con viento alisio fuerte y rachas muy fuertes, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura y en las vertientes sureste y noroeste del resto de islas. Las temperaturas bajan ligeramente en medianías y cumbres, con pocos cambios en las costas. En la península, el Estrecho de Gibraltar, Alborán y el litoral atlántico gallego registrarán intervalos de viento fuerte. En el Ebro, el cierzo puede alcanzar rachas muy fuertes.

Las Baleares concentran varios avisos simultáneos. La jornada arranca con brumas, bancos de niebla matinales y polvo en suspensión que se retira a lo largo del día. Las máximas bajan, aunque se espera una noche tropical o tórrida. En el noreste peninsular también se prevén bancos de niebla matinales, y el polvo en suspensión afecta al Mediterráneo y Canarias.

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