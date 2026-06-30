Julia Janeiro se compra su primera casa con solo 23 años y emociona con el mensaje de sus padres

Julia Janeiro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @Julsjaneiro)

Julia Janeiro atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha anunciado que, con solo 23 años, ya es propietaria de su primera vivienda, un paso muy importante que ha querido compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales. La joven, que en los últimos meses ha decidido dar un giro a su exposición pública y mostrarse mucho más cercana, ha confesado la enorme ilusión con la que afronta esta nueva etapa, en la que también ha contado con el apoyo incondicional de sus padres.

La noticia llega en un momento especialmente significativo para Julia. Después de haber mantenido durante años un perfil muy discreto, alejada de los focos y de la prensa del corazón, la joven ha comenzado a abrir una nueva etapa. En los últimos meses ha concedido entrevistas, ha participado en televisión y ha reforzado su presencia en redes sociales, donde cada vez comparte más aspectos de su vida cotidiana.

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El apoyo de Jesulín y María José Campanario en un día muy especial

Ha sido precisamente en Instagram donde Julia, conocida entre sus seguidores como Julia, ha querido anunciar la compra de su primera vivienda. Lo ha hecho publicando una fotografía tomada en una notaría, donde aparece sonriente mientras firma la documentación que la convierte oficialmente en propietaria.

Julia Janeiro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @Julsjaneiro)

Junto a la imagen, la influencer ha compartido un mensaje muy personal en el que refleja todo lo que ha supuesto llegar hasta este momento. “No sabéis la ilusión que me hace poder escribir esto y, sobre todo, las ganas que tenía de contaros: hoy me he convertido en propietaria de mi primera casa”, escribía emocionada.

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Julia también reconocía que el proceso no ha sido sencillo. “Han sido meses de nervios, papeleo y muchísima ilusión”, confesaba antes de explicar que ahora comienza una de las etapas más importantes de su vida. “Ahora sí que empieza una de las etapas más bonitas de mi vida. Estoy deseando compartir todo lo que pueda de este proceso con vosotros y, por supuesto, con muchísimas ganas de convertir mi casita en un hogar”, añadía.

Jesulín de Ubrique, al lado de su hija Julia Janeiro en uno de los días más importantes de su vida. (Europa Press)

En un momento tan señalado no estuvo sola. Su padre, Jesulín de Ubrique, quiso acompañarla durante la firma de la vivienda, un gesto que demuestra la estrecha relación que mantienen. Tras abandonar la notaría, ambos celebraron la compra compartiendo una comida en un conocido asador madrileño, donde, según publicó ¡Hola!, posaron con varias personas que los reconocieron durante la comida.

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Pero si hubo un mensaje que destacó especialmente entre las cientos de felicitaciones recibidas fue el de María José Campanario. La odontóloga no quiso dejar pasar la ocasión para dedicar unas cariñosas palabras a su hija: “Enhorabuena, mi niña preciosa. Te lo mereces. Ahora a disfrutar de lo que espero sea tu precioso hogar”.

María José Campanario y Jesulín en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @mery_land_)

La respuesta de Julia emocionó todavía más a sus seguidores, dejando claro el importante papel que sus padres han tenido en este logro. “Gracias siempre por estar ahí junto a papá y animarme cada día a prosperar y a ser mejor persona”, respondió públicamente a su madre.

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