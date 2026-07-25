Entre humo y con incertidumbre, los evacuados por el incendio de Madrid viven momentos de tensión: “Era como si hubiese niebla, respirar era horrible”

Varias personas atienden a las órdenes de evacuación durante el incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)

La Comunidad de Madrid vive una semana crítica con los incendios forestales. La confluencia en un único frente de tres fuegos —el de Almorox (Toledo), que rápidamente se extendió a la región; el de Villa del Prado, y el de San Martín de Valdeiglesias— amplificó la situación hasta el punto de que el Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional tanto en esta zona como en la provincia de Ávila, donde el incendio de Burgohondo está a punto de juntarse con el de Madrid.

La situación ha provocado el desalojo de más de 70.000 vecinos entre ambas comunidades autónomas. En la provincia de Ávila ya son 11 las localidades evacuadas: Burgohondo, El Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, La Atalaya del Tiemblo y más recientemente Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja

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En la Comunidad de Madrid también son 10 las localidades desalojadas, además de otras urbanizaciones: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo. Más recientemente han anunciado la evacuación de Cenicientos.

Las personas afectadas por esta situación han tenido que abandonar sus casas a la carrera, con la preocupación por que el incendio continúe expandiéndose y por la incertidumbre con respecto a cuándo podrán regresar.

El humo de los incendios cubre Madrid. (Cedidas)

“Han sido momentos muy tensos, la verdad, no sabíamos qué es lo que iba a pasar y cuando nos confirmaron que había que evacuar se te pasan mil cosas por la cabeza”, explica a Infobae Emilio, vecino de Colmenar del Arroyo. “No sabes qué coger, qué no coger, si vas a volver, si estará todo bien”.

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Emilio se encontró con una dificultad extra: los animales. “Nosotros aunque sea en un banco nos dormimos, pero los gatos y los perros”. Por suerte, se han podido organizar para trasladarlos a las casas de sus familiares. “Ahora la duda es qué va a pasar, el lunes hay que trabajar, estamos en casas ajenas...”.

Además, una de las características que se repite entre los evacuados es la presencia del humo. José, también de Colmenar del Arroyo, donde la Guardia Civil informaba del desalojo a través de un megáfono, lo explica: “El propio humo era como si hubiese niebla. Respirar era horrible”.

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La bajada de las temperaturas y el cambio en el viento abren una ventana de esperanza para frenar el avance de las llamas. Sin embargo, la emergencia nacional continúa y las próximas horas son clave para estabilizar los frentes.

Los desalojados buscan alternativas para pasar los días hasta el fin de la emergencia

Irene, prima de Emilio y José, vive en Las Tablas, pero su familia es de la zona del incendio (su madre y su hermano viven en Chapinería), por lo que sigue con preocupación la evolución del fuego. “Yo estoy en la otra punta de Madrid y no podía hacer mucho, nada más que esperar a ver qué iba pasando, leer las noticias y tal”. Irene explica a Infobae que, una vez supieron de la evacuación, su madre se quedó esperando a que recogiesen a todas las señoras mayores del edificio y después se dirigió a casa de una amiga en Valdemorillo, mientras que su hermano se fue a Vallecas.

“Ahora estoy preocupada porque tanto mi madre como mi hermano necesitan volver a casa para recoger algo de ropa y el pueblo está completamente cerrado. No creemos que puedan entrar a recoger nada”, indica.

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Bea también vive en Madrid, pero su familia es de Robledo de Chavela, por lo que, cuando se enteraron de que iban a evacuar el pueblo, se dirigieron hacia allí para recoger a sus abuelos. “Enviaron una alerta a los teléfonos, pero a algunos no llegó”, explica a Infobae. “Yo vivo en la estación y allí arriba no llegó nada”.

Los vecinos de los pueblos desalojados se llevan a sus mascotas. (Cedida)

Conducir hasta el municipio fue mi complicado, ya que muchas carreteras ya tenían el tráfico restringido: “La rotonda del Escorial estaba cortada, también Zarzalejo, la rotonda de los Pantanos, Fresnedillas de la Oliva... Nosotros lo que hicimos fue meternos por Navas del Marqués y de ahí a Valdequemada”. Ahora enfrentan este fin de semana con la preocupación y el nerviosismo de si el fuego pudiese llegar a envolver el municipio, pues se extiende por varias zonas.

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Hay muchas personas que, sin embargo, no tienen familia que les proporcione una alternativa habitacional hasta que sea posible regresar a sus casas. Por este motivo, a sido necesario desplegar un amplio dispositivo de puntos de acogida en el que se han volcado los alcaldes de aquellos municipios de alrededor que por el momento no se están viendo afectados por el fuego.

Las zonas habilitadas se encuentran en Las Rozas, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Villamanta, Alcalá de Henares, Alcobendas, Brunete, Leganés, Getafe, Alcorcón, Villanueva de la Cañada, Villamantilla, Navalcarnero y Villanueva de Perales.

Vista de la humareda causada por el incendio forestal en Cenicientos, Madrid, este viernes. (EFE/Daniel González)

El problema es que, como explica Paz, una vecina de Chapinería, algunas de estas personas tienen necesidades, como las mayores, que les dificultan su estancia en un polideportivo. “Es difícil controlar una emergencias de estas, pero por lo menos [debería haber] un equipo médico para que sepa qué gente necesita estar en una habitación de hotel. No es lo mismo meter a unos chavales como si fuesen de campamento que meter a gente mayor. Pero vamos, es lo que hay”.

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Mientras se intenta dar acogida a todos los desplazados, que superan los 70.000 en Madrid y Ávila, y los efectivos trabajan en la zona para evitar que las llamas continúen expandiéndose, son muchos los que se preguntan cuándo podrán volver a sus casas y que quedará del terreno que rodea a sus pueblos cuando lo hagan.