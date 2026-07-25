Juan Carlos I se proclama campeón de Europa a los 88 años: así ha ganado el rey emérito el concurso de vela después de 11 días de competición

Juan Carlos I compite desde su barco. (Raúl Terrel / Europa Press).

La imagen de Juan Carlos I levantando una copa a los 88 años ha dado la vuelta al mundo náutico. El rey emérito se proclamó este viernes campeón de Europa de vela en la exigente clase de 6 metros, timoneando el Bribón en el lago Lemán, Ginebra. La victoria no es un hito aislado, sino la revalidación de un título logrado en ediciones anteriores, tras once días de competición en los que el barco encabezó cada manga. El resultado cobra especial relevancia porque, apenas dos meses antes, en Sanxenxo, se dudaba públicamente de que pudiera siquiera navegar, debido a su estado físico.

El campeonato se desarrolló entre el 13 y el 24 de julio. El Bribón partía entre los favoritos, pero la igualdad fue la tónica general: las diferencias entre los primeros puestos se resolvieron por segundos. La regularidad fue la clave, ya que la embarcación lideró todas las jornadas, en un contexto de calor inusual para la región. Juan Carlos I, protegido con ropa técnica y gorra, demostró que la presión y la exigencia no son obstáculo a su edad. Su reacción, eufórica y emocionada, incluyó llamadas personales a amigos para compartir la noticia.

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El ambiente en Ginebra durante la competición combinó camaradería, citas sociales y actos benéficos. Uno de los momentos destacados fue la tradicional cena de gala del miércoles, a la que asistió el propio rey. Se celebró una subasta solidaria del cartel oficial y el club organizador ofreció guiños gastronómicos a España, como el jamón ibérico servido en las veladas. Entre los acompañantes habituales del monarca estuvo Pedro Campos, siempre pendiente tanto en tierra como en el agua. Durante algunos días, su hija, la infanta Elena, compartió estancia en Suiza antes de regresar a España.

Un campeón de Europa a los 88 años

El triunfo de Juan Carlos I en Ginebra destaca por la regularidad y la capacidad de mantenerse en cabeza durante todos los días de regata. El Bribón no necesitó remontadas de último minuto ni golpes de suerte: la embarcación dominó desde el inicio, imponiéndose en cada manga y consolidando su posición frente a rivales de alto nivel. Este dominio sostenido resulta más llamativo al recordar que, en mayo, en Sanxenxo, el debate público se centraba en su estado físico y en si podría volver a subirse a un barco.

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El rey Juan Carlos I sale a navegar a bordo del 'Bribón' en las regatas de Sanxenxo

El propio entorno del rey emérito subraya la importancia personal que tiene la vela en esta etapa de su vida. El título europeo, que ha recibido como una de las mayores alegrías recientes, refuerza su estatus como competidor y su vinculación con el deporte náutico. La competición no solo ha servido como escaparate deportivo, sino también como refugio y espacio de normalidad para Juan Carlos I, alejado de la vida institucional y de la atención mediática que suele rodear sus apariciones en España.

Familia y vida social: entre la regata y el apoyo en Marivent

Mientras el rey celebraba su triunfo en Suiza, la reina Sofía comenzaba unas vacaciones marcadas por la ausencia de su hermana, Irene de Grecia, fallecida este año. La familia real ha organizado turnos para que Sofía no se quede sola en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Las infantas Elena y Cristina, junto a sus hijos, conforman un círculo de apoyo constante, evitando que la reina pase los días de duelo en soledad.

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La victoria de Juan Carlos I. (Europa Press)

En el entorno inmediato de Juan Carlos I, la convivencia durante la competición incluyó encuentros con regatistas, armadores y miembros de la organización. Las jornadas se prolongaron más allá de las regatas, con cenas frente al lago y celebraciones en un ambiente distendido. El calor extremo obligó a los participantes a extremar la protección solar y a adaptar incluso la vestimenta, dificultando la identificación de los tripulantes en el agua.