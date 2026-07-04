La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Jesulín de Ubrique ha vuelto a pedir matrimonio a María José Campanario en pleno directo durante la semifinal de Tu cara me suena, una escena que ha convertido al matrimonio en el centro de la gala y que ha coincidido con un nuevo impulso televisivo para la odontóloga, cuya actuación ha llevado incluso al jurado a plantear su futuro como concursante del formato.
La propuesta ha llegado después de una actuación en la que la pareja ha imitado a Amistades Peligrosas con Me quedaré solo y tras un balance sentimental que el extorero ha resumido con un dato preciso: llevan 25 años juntos, de los que 24 corresponden a su matrimonio y casi uno al noviazgo.
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Jesulín y Campanario han debutado como dúo en el talent de Antena 3 con una puesta en escena de estética noventera y una coreografía diseñada para reforzar la complicidad de ambos. La actuación ha permitido ver a Campanario en un registro poco habitual en televisión, aunque en estos últimos años lo ha ido probando todo entre Mask Singer y El Desafío, mientras que pronto se estrenará en un reality con Hasta el fin del mundo en La 1, acompañada por Belinda Washington, según Poco Pasa TV.
La actuación de Jesulín y María José Campanario
La odontóloga, que cada vez tiene más presencia en la pequeña pantalla, se ha convertido en una de las revelaciones de la noche. Lolita Flores lo ha resumido con una frase directa: “Yo no sabía que tú cantabas, pero, además, muy bien”. Tras las valoraciones del jurado, el momento central de la noche ha llegado cuando Jesulín ha tomado la palabra ante el plató. Visiblemente emocionado, ha explicado que desde que vio a Campanario supo que era “la mujer de su vida”: “Fui por ella lanzado”.
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A continuación, ha formulado en directo una nueva petición de matrimonio: “Ha sido tan elegante la puesta en escena que hoy es un día tan importante para mí que me gustaría, ya no pedirte matrimonio. ¿Te gustaría compartir el resto de tu vida conmigo hasta que nos muramos?”. Después se ha arrodillado y le ha entregado un anillo de oro de 24 quilates.
María José Campanario, futura concursante de ‘Tu cara me suena’
La reacción ha sido inmediata. El público se ha puesto en pie, Campanario se ha emocionado y el jurado ha respondido con sorpresa. Florentino Fernández ha exclamado: “¡Cuánto bien le haces a este hombre!”. La pareja ha cerrado la escena con un abrazo y un beso que ha sido muy aplaudido en el plató. La actuación de María José Campanario no ha tenido solo una lectura sentimental.
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Infobae entrevista a J Kbello, participante de 'Tu cara me suena 2026'
Àngel Llàcer, presidente del jurado, ha aprovechado la gala para invitarla públicamente a convertirse en concursante de Tu cara me suena, aunque no se ha concretado en qué edición podría incorporarse. La posibilidad cobra fuerza por la acogida que ha tenido su intervención y por la naturalidad con la que se ha movido en el formato. Ese desempeño se suma a una trayectoria reciente en televisión que no ha dejado de crecer en el último año.
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