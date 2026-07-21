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Juan Carlos I cumple con su visita anual a Ginebra para competir: la infanta Elena aparece por sorpresa para acompañar a su padre

La hija mayor del rey emérito se desplaza a Suiza para respaldarlo durante la competición de vela clásica

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El rey emérito aparece en Ginebra. (Raúl Terrel / Europa Press).
El rey emérito aparece en Ginebra. (Raúl Terrel / Europa Press).

La aparición de Juan Carlos I en Ginebra ha sorprendido a quienes siguen la agenda de la familia real española. El exmonarca, que reside en Abu Dabi desde hace seis años, decidió pasar parte de su verano en Europa, lejos de las altas temperaturas del Golfo Pérsico. Su llegada a la ciudad suiza no solo marca un regreso a uno de sus escenarios favoritos, sino que lo muestra de nuevo en acción, compitiendo en el Campeonato Europeo de la clase 6 Metros.

Junto a él se encuentra su hija mayor, la infanta Elena, quien ha asumido la responsabilidad de acompañarlo durante toda la semana de regatas. Este gesto responde a una dinámica familiar que se ha consolidado con el tiempo: las infantas Elena y Cristina organizan sus veranos para que ninguno de sus padres pase largos periodos en soledad. Mientras Elena apoya a su padre en Ginebra, Cristina permanece en Palma de Mallorca junto a la reina Sofía, instalada ya en el Palacio de Marivent.

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Esta alternancia de las agendas de las infantas refleja una nueva etapa en la vida de los Borbón, donde la naturalidad y la coordinación familiar han reemplazado las tensiones de años anteriores. Así, la presencia de cada una junto a sus padres no despierta ya especulaciones, sino que se interpreta como una muestra de normalidad dentro de la familia real.

El rey Juan Carlos y la infanta Elena en Ginebra

El lago Lemán acoge estos días el Campeonato de Europa de la clase 6 Metros, uno de los certámenes más reconocidos en el calendario internacional de vela clásica. Juan Carlos I, a sus 88 años, sigue siendo un apasionado de este deporte, y compite a bordo del Bribón junto a su tripulación habitual, rodeado de amigos de toda la vida y colaboradores de confianza. Las imágenes desde Ginebra muestran a un rey plenamente integrado en un entorno que le resulta familiar y en el que se siente cómodo.

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El rey Juan Carlos I sale a navegar a bordo del 'Bribón' en las regatas de Sanxenxo

Las jornadas transcurren entre regatas y eventos sociales organizados por la Société Nautique de Genève. A diferencia de ediciones anteriores, este año el exmonarca ha optado por mantener un perfil más discreto. Según asistentes a las regatas, su participación en los actos paralelos ha sido más limitada, lo que contrasta con su mayor visibilidad en otras temporadas, como en el campeonato mundial de septiembre pasado.

Pese a las muestras de fragilidad física, normales a su edad y agravadas por problemas de movilidad, Juan Carlos encuentra en la vela un refugio y una fuente de vitalidad. La compañía de la infanta Elena resulta clave en esta etapa: no solo le ofrece apoyo personal, sino que refuerza el mensaje de unidad familiar. Elena se ha mostrado cercana a su padre en cada actividad, cumpliendo el papel de acompañante y facilitadora en los compromisos sociales y deportivos.

La reorganización veraniega de la familia Borbón

Mientras tanto, en Palma de Mallorca, la infanta Cristina permanece al lado de la reina Sofía en el palacio de Marivent. Esta distribución de roles no es nueva: cada verano, las hijas del rey emérito se turnan para acompañar a sus padres, procurando que ambos cuenten siempre con el respaldo de al menos uno de sus hijos. Cristina, en este caso, se ha hecho cargo de la logística y el día a día en Marivent, donde la reina Sofía pasa habitualmente los veranos.

La reina Sofía junto a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, a 4 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) (Raúl Terrel / Europa Press)
La reina Sofía junto a sus nietas en Miravent. (Raúl Terrel / Europa Press)

Finalizado el campeonato de vela en Suiza, está previsto que la infanta Elena viaje a Palma para reunirse con su madre y su hermana. En ese momento, podría coincidir con los Reyes y sus hijas, Leonor y Sofía, si se confirma la tradicional visita veraniega de Felipe VI y Letizia al palacio. Este tipo de encuentros, que años atrás provocaban interpretaciones y especulaciones, se viven ahora con tranquilidad y naturalidad, reflejando la evolución interna de la familia real.

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