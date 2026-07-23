El despacho de Felipe VI en el Palacio de Marivent: así trabaja el rey frente a un ventanal con vistas a la isla y un gran escritorio con esculturas de metal

El interior del despacho del rey en Marivent. (Europa Press)

La cuenta atrás para el verano real ya está en marcha. Felipe VI y Letizia ultiman detalles antes de comenzar, junto a sus hijas, las vacaciones familiares en el Palacio de Marivent, la residencia estival por excelencia de los Borbones en Mallorca. La agenda oficial aún no se detiene: los Reyes tienen por delante algunas audiencias y compromisos en la isla, pero todo apunta a que, en cuestión de días, podrán disfrutar del descanso habitual rodeados de la tranquilidad y el paisaje privilegiado del Mediterráneo.

Durante los meses de verano, Felipe VI tiene un hueco reservado en el palacio donde seguir trabajando desde casa. Para ello dispone de un espacio propio: el despacho de Marivent, escenario de reuniones privadas y decisiones discretas. En ese ambiente, el monarca se reúne cada verano con el presidente del Gobierno antes de sumirse en el modo vacaciones. Se trata de una estancia muy distinta a los despachos oficiales de Zarzuela o el Palacio Real; aquí la atmósfera es más doméstica, relajada y adaptada al ritmo de la isla.

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El despacho del rey destaca por su sobriedad y funcionalidad. El edificio vacacional, de líneas clásicas y materiales nobles, contrasta con la luz natural que inunda la estancia a través de un ventanal con vistas a la vegetación balear. Sobre el escritorio de madera oscura se alinean carpetas de trabajo, bolígrafos y teléfonos. La decoración es sencilla y moderna: esculturas de metal, cuadros contemporáneos y el imprescindible reloj de mesa. La estancia permite al monarca mantener la concentración y la privacidad necesarias, mientras la vida de palacio discurre en paralelo en las zonas comunes y ajardinadas.

El Palacio de Marivent: el despacho y la biblioteca

Con una superficie habitable de 18.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, y más de 9.000 metros cuadrados de parcela, el conjunto acoge no solo a los Reyes y sus hijas, sino también a la reina Sofía y otros miembros de la familia real. La planta baja alberga el comedor, la biblioteca, varios salones y zonas comunes, mientras que en la superior se sitúan los dormitorios principales. En el entorno, terrazas y jardines ofrecen rincones de intimidad y vistas al mar.

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Felipe VI en sus depacho de Mallorca. (Casa Real)

El despacho de Felipe VI en Marivent se ubica en una zona tranquila, alejada del bullicio palaciego. A diferencia de los grandes salones ceremoniales, aquí prima la funcionalidad sobre la ostentación. El escritorio de madera noble, pulido y de diseño sobrio, es el centro de la estancia. Junto a él, un flexo articulado en negro aporta la luz necesaria. En las paredes blancas cuelgan cuadros modernos y esculturas decorativas de metal, que conviven con los elementos imprescindibles para el trabajo diario del monarca. El ventanal, con contraventanas de madera tradicional, otorga amplitud visual y conecta el interior con la naturaleza exterior, salpicada de pinos y vegetación típica mallorquina.

La Torre de Saridakis, uno de los espacios más históricos de Marivent, alberga la biblioteca real y antiguamente servía como punto de vigilancia. Desde allí, las vistas panorámicas refuerzan la sensación de aislamiento y privacidad que caracteriza las estancias privadas del palacio. Aunque el despacho solo se utiliza durante el verano, su relevancia institucional es indiscutible: es allí donde se celebran las reuniones estivales entre el Rey y el presidente del Gobierno, encuentros que, por su informalidad y discreción, contribuyen a reforzar la imagen cercana y accesible de Felipe VI.

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El verano de la familia real en Mallorca

Este año, el Palacio de Marivent vive una renovación sin precedentes. Tras más de dos décadas sin reformas de calado, las obras de mejora y restauración afectan tanto al edificio principal como a la masía de Son Vent, utilizada habitualmente por los Reyes para estancias independientes dentro del complejo. El plan de rehabilitación, iniciado hace unos meses, contempla el arreglo de fachadas, la reparación de terrazas y piscinas, la eliminación de humedades y grietas y la renovación de elementos decorativos y sistemas de riego.

La familia real reaparece tras la recepción en el Palacio de Marivent para disfrutar de su último plan en Mallorca: visitan la exposición de Joan Miró y cenan en su restaurante favorito de la isla.

Las obras, que se detendrán durante el verano para no interferir en las vacaciones reales, avanzan con el objetivo de devolver el esplendor original a Marivent y adaptarlo a las necesidades actuales de la familia real. Entre las actuaciones previstas destaca la sustitución de piedras erosionadas por el mar, el barnizado de maderas nobles y la pintura de persianas y paredes. También se reforzará la plaza donde los Reyes suelen recibir a sus invitados durante las recepciones estivales.

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A pesar de las reformas, la vida en Marivent no pierde su esencia. La reina Sofía, habitual residente durante toda la época estival, comparte espacio con Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, quienes aprovechan cada verano para reencontrarse en un ambiente relajado lejos del protocolo de Madrid. Las hijas de Juan Carlos I disponen de alojamientos propios dentro del recinto, lo que favorece la convivencia y la intimidad familiar.