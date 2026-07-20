Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado (Carlos Luján / Europa Press)

El empresario Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora Análisis Relevante e investigado en el denominado ‘caso Plus Ultra’, ha dado un giro a la investigación apenas unas horas antes de comparecer este martes ante la Audiencia Nacional. El empresario ha remitido un escrito al magistrado José Luis Calama, al que ha tenido acceso Infobae, en el que manifiesta su voluntad de “colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos” y sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como la persona que dirigía la estrategia para lograr el rescate público de la aerolínea.

El documento, incorporado a la causa antes de su declaración como investigado, recoge por primera vez un relato detallado sobre cómo, según la versión de Martínez, se gestó la relación entre Plus Ultra y la consultora Análisis Relevante, cuál era el papel que desempeñaba Zapatero y cómo se desarrollaron las gestiones que desembocaron en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros aprobada por el Gobierno en marzo de 2021.

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La versión del empresario choca, además, con la ofrecida por el propio expresidente ante el juez el pasado 17 de junio. Entonces, Zapatero negó de forma tajante haber realizado gestión alguna ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o haber influido sobre ningún cargo público para favorecer a la compañía aérea.

El origen de la relación con Plus Ultra

En el escrito que ha podido consultar Infobae, Julio Martínez asegura que no conocía Plus Ultra hasta mayo de 2020. Fue entonces, sostiene, cuando José Luis Rodríguez Zapatero le adelantó que recibiría una llamada de los responsables de la aerolínea. Poco después, el 16 de mayo, recibió la llamada de Julio Martínez Sola, propietario de la compañía, y del consejero delegado, Roberto Roselli. Ambos, según relata, le expusieron las graves dificultades económicas que atravesaba la empresa tras el estallido de la pandemia y la necesidad de encontrar financiación para garantizar su continuidad. Martínez asegura que esa situación ya era conocida por Zapatero, que, según su versión, había sido informado previamente por los propios directivos de la aerolínea.

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El empresario insiste en que él nunca tuvo capacidad para conseguir financiación por sí mismo y que su papel se limitaba a servir de enlace entre el cliente y quien realmente dirigía la consultoría. “Su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor. En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir”, recoge el escrito.

De acuerdo con ese relato, el primer objetivo fue intentar obtener un crédito del ICO a través del Banco Santander. Incluso Zapatero llegó a plantear el envío de una carta dirigida a un vicepresidente de la entidad bancaria. Cuando esa vía no prosperó y en julio de 2020 se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), la estrategia cambió y pasó a centrarse en la ayuda que gestionaba la SEPI.

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Una consultora creada para que Zapatero ejerciera como principal asesor

El escrito también dedica buena parte de su contenido a explicar el funcionamiento de Análisis Relevante, la sociedad que se encuentra en el centro de la investigación. Martínez sostiene que la empresa nació con el objetivo de prestar servicios de asesoría y organización empresarial, pero teniendo a Zapatero como su principal consultor. Según explica, el expresidente elaboraba informes sobre estrategia y relaciones internacionales, además de impartir conferencias cuando los clientes lo requerían.

Formalmente, la consultora quedó constituida con un reparto accionarial del 75% para Julio Martínez y del 25% para el periodista Sergio Sánchez. Este último, siempre según el escrito, se encargaba de completar los informes elaborados por Zapatero antes de que fueran maquetados por la empresa Whathefav, que percibía una iguala mensual de 3.000 euros, abonada hasta 2025.

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El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado (Carlos Luján / Europa Press)

Aunque el expresidente no aparecía como socio ni ocupaba ningún cargo en los órganos de administración, Martínez asegura que era quien dirigía realmente la actividad de la consultora. “El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”, afirma en el documento.

El empresario va un paso más allá y relata que fue precisamente la condición de expresidente y su red de relaciones personales y profesionales la que permitió incorporar a los cuatro clientes que contrataron con Análisis Relevante hasta 2025, entre ellos Plus Ultra.

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Los contratos, los honorarios y el rescate de 53 millones

Según el escrito, el 30 de julio de 2020 Plus Ultra firmó un contrato con Análisis Relevante por el que la consultora percibiría 5.000 euros mensuales más IVA. No obstante, Martínez indica que esos pagos respondían, en realidad, al asesoramiento que Zapatero venía prestando desde mayo, con independencia de cómo quedara redactado el contrato.

Meses después, el 19 de enero de 2021, Plus Ultra suscribió un segundo contrato con Idella Consulenza Estratégica S.L. mediante el que la aerolínea se comprometía a pagar el 1% de la financiación conseguida si finalmente obtenía la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Durante ese periodo, el empresario asegura que la labor desarrollada consistió fundamentalmente en acompañar al cliente durante la tramitación de la solicitud.

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En ese contexto, señala que Zapatero permaneció informado de todos los pasos que se iban dando y que fue él quien le comunicó, el 26 de febrero de 2021, que la SEPI iba a conceder la financiación solicitada. Días después, el rescate recibió el visto bueno del FASEE y el Consejo de Ministros aprobó oficialmente la ayuda de 53 millones de euros el 9 de marzo de 2021.

No obstante, el propio escrito no atribuye al expresidente reuniones concretas ni gestiones directas ante responsables de la SEPI o funcionarios públicos para conseguir el rescate, sino que describe un papel de asesor, coordinador y responsable de la estrategia seguida durante todo el proceso.

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El cobro de los honorarios y la continuidad de la relación

Martínez también explica que, tras la aprobación de la ayuda pública, la repercusión política y mediática que generó el rescate llevó a modificar la forma de cobrar los honorarios pactados. Según su versión, se acordó aplazar parte de esos pagos hasta 2026 y canalizar una parte de las facturas a través de otras sociedades vinculadas a él. En total, asegura, las cantidades percibidas por la intermediación ascendieron aproximadamente al 1% de la financiación obtenida, conforme a lo pactado con la aerolínea.

El empresario Julio Martínez Martínez se ha acogido a su derecho a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado por estar siendo investigado. (Senado)

El empresario añade que la relación profesional entre Plus Ultra y Análisis Relevante no terminó con la concesión del rescate. Explica que los trabajos continuaron durante los años siguientes y estuvieron centrados principalmente en resolver problemas técnicos y logísticos relacionados con la actividad de la compañía en Venezuela. Buena parte de esos servicios, afirma, fueron facturados mediante empresas vinculadas tanto a Plus Ultra como al propio Julio Martínez.

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El escrito ha sido presentado por la defensa del empresario, ejercida por la abogada María Dolores Márquez de Prado, como paso previo a la declaración que prestará este martes ante el juez José Luis Calama, instructor de una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública concedida a Plus Ultra durante la pandemia.