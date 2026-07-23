España

El fuego se ensaña con Castilla y León: siete incendios forestales, con Burgohondo, Castropodame y Rábano de Aliste en nivel 2

La alerta en Soria por el avance de las llamas de La Mierla (Guadalajara) ha descendido a IGR-1 este jueves

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Vista este martes, de una de las zonas afectadas por el incendio originado en Brieva (Segovia). (EFE/Pablo Martín)
Vista este martes, de una de las zonas afectadas por el incendio originado en Brieva (Segovia). (EFE/Pablo Martín)

Están siendo días muy exigentes para los efectivos que trabajan en Castilla y León, donde este jueves hay siete incendios forestales activos. Preocupan especialmente tres de ellos, pues se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2: en Burgohondo (Ávila), en Castropodame (León) y en Rábano de Aliste (Zamora).

El fuego en Burgohondo ha obligado durante la noche al desalojo de un centenar de personas de los barrios de Puente Nueva y Matalaceña por la proximidad de las llamas. Declarado en la tarde del miércoles, el incendio ha provocado la mayor parte de las afectaciones en el municipio de Navaluenga, por cuyo terreno ha avanzado el fuego empujado por las fuertes rachas de viento.

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Efectivos trabajan en el incendio de Burgohondo. (Naturaleza Castilla y León/X)
Efectivos trabajan en el incendio de Burgohondo. (Naturaleza Castilla y León/X)

En Castropodame se teme que las llamas avancen hacia Torre del Bierzo. El inicio del siniestro se declaró también ayer en Villaverde de los Cestos y obligó a la evacuación de 115 vecinos de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero, así como a la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la madrugada. Aunque todavía debe investigarse, la principal hipótesis es que el fuego pudo estar relacionado con unos trabajos en una línea de alta tensión.

Con respecto al de Rábano de Aliste, ya ha podido ser perimetrado, por lo que los vecinos han podido ser desconfinados esta mañana. A lo largo de la noche, las condiciones han sido favorables, con una bajada de las temperaturas. Las labores de extinción se localizan cerca de la frontera con Portugal y en ellas han participado hasta cerca de medio centenar de efectivos.

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Un Charli de la Junta realiza labores de extinción, a 21 de julio de 2026, en Brieva, Segovia, Castilla y León (España). (Nacho Valverde/Europa Press)
Un Charli de la Junta realiza labores de extinción, a 21 de julio de 2026, en Brieva, Segovia, Castilla y León (España). (Nacho Valverde/Europa Press)

Otros incendios en nivel 1, activos y controlados en Castilla y León

El fuego en La Mierla (Guadalajara), que ha provocado el desalojo de 34 municipios (nueve de ellos ya han podido regresar) y una superficie quemada de 32.000 hectáreas, ha provocado una importante alerta en la provincia de Soria, hacia donde avanzaron las llamas.

Este jueves, sin embargo, con una evolución ya mucho más favorable y con un perímetro que apenas ha avanzado durante la noche, la alerta en Retortillo de Soria ha bajado a IGR 1. Este incendio se ha convertido ya en el más grave de Castilla-La Mancha en cuanto a terreno afectado y en uno de los peores de la historia de España.

También en nivel 1 se encuentran los incendios de Brieva (Segovia), donde las llamas han calcinado más de 3.000 hectáreas, y en Murias de Ponjos (León), donde actualmente trabajan un total de 15 medios terrestres y aéreos.

El incendio de La Mierla saltando a El Ordial y subiendo hasta el pico Alto Rey el pasado domingo 19 de julio (Cedido)

También se encuentra activo el incendio de La Baña (León), declarado el miércoles por la tarde. Aunque todavía se sigue investigando, la principal hipótesis es que ha sido provocado.

Junto a todos siniestros, Castilla y León enfrenta casi una decena de fuegos que ya han sido controlados, pero en los que todavía es necesario que los efectivos trabajen en la zona para su extinción definitiva. Estos son en la provincia de Valladolid (en Iscar y Valladolid), Ávila (El Barraco), Palencia (Soto de Cerrato, Valdeolmillos, Barcena de Campos y Valderrabano), Salamanca (Monsagro) y León (Caboalles de Arriba).

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