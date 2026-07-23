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Un estudio asocia la meditación con el equilibrio emocional y con una mejor conservación celular relacionada con la longevidad

La investigación analizó a adultos mayores durante 18 meses en Francia para evaluar los efectos de la meditación frente a otras actividades

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Una mujer practicando la meditación junto a un lago (Freepik)
Una mujer practicando la meditación junto a un lago (Freepik)

La búsqueda de estrategias para retrasar el envejecimiento saludable ha impulsado múltiples investigaciones sobre factores que influyen en el deterioro celular. Entre ellos, la conservación de los telómeros, estructuras que protegen el material genético, se considera un marcador relevante del envejecimiento biológico.

El estrés crónico, frecuente en la vida adulta, se asocia con un mayor desgaste telomérico y, por tanto, con riesgo de enfermedades asociadas a la edad. En este contexto, la meditación ha despertado interés científico por su potencial para reducir el impacto del estrés y favorecer la salud celular.

La meditación puede asociarse a una mejor conservación de los telómeros en personas mayores cuando se practica con constancia, según explica el psicólogo Ignacio Calvo en Icaro Psicología a partir del estudio francés Age-Well, un ensayo con 137 adultos sanos de más de 65 años que ha explorado si reducir el estrés también puede influir en el envejecimiento celular.

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Distribución y hallazgos

El ensayo dividió a 137 mayores de 65 años en tres grupos durante 18 meses: uno recibió entrenamiento en meditación mindfulness y compasión, otro asistió a clases intensivas de inglés y un tercero no siguió ninguna actividad específica. Las muestras de sangre se analizaron antes y después para medir la longitud de los telómeros.

Los telómeros son las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas. Su acortamiento acompaña a la división celular y, cuando alcanzan una longitud crítica, la célula pierde capacidad para seguir dividiéndose y entra en senescencia, un proceso vinculado a enfermedades cardiovasculares, cáncer, demencia y otras patologías crónicas.

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Meditar meditacion
Freepik

El estrés crónico acelera ese desgaste. El cortisol, una de las hormonas asociadas a ese estado, aumenta la inflamación y el daño oxidativo, dos factores que afectan a la integridad telomérica. El resultado general no alteró el patrón biológico esperado: la longitud media de los telómeros disminuyó en todos los grupos. En adultos mayores, ese descenso encaja con el curso habitual del envejecimiento.

El dato relevante apareció al observar el grado de implicación de cada participante. Los integrantes del grupo de meditación con mayor adherencia a las sesiones y a la práctica diaria conservaron mejor la longitud de sus telómeros.

Los investigadores no se limitaron a medir la media. También examinaron el porcentaje de telómeros críticamente cortos, un indicador especialmente relacionado con el riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento. Ese matiz cambia la lectura del ensayo. No basta con formar parte de un programa, del mismo modo que no basta con apuntarse a una rutina física: el posible beneficio aparece ligado a una práctica sostenida y consciente.

El papel del estrés, la personalidad y la telomerasa

El estudio también detectó la influencia de determinados rasgos de personalidad. Age-Well encontró mejores resultados de conservación telomérica en personas con menor apertura a la experiencia, descritas como menos inclinadas a buscar vivencias nuevas.

La interpretación recogida por la publicación apunta a que esos perfiles pueden adaptarse mejor a rutinas estables y estructuradas como las que exigía el programa. Esa pauta no se presenta como una regla general, sino como una observación surgida del propio ensayo.

Un experto explica cómo la meditación nos permite hacer 'el espejo de nuestra alma' para empezar el día con más energía y claridad, quitando el agobio y la presión de la vida cotidiana.

En el plano biológico, existen varios mecanismos propuestos para explicar la relación entre meditación y envejecimiento celular. La práctica puede reducir el estrés psicológico, disminuir el cortisol, mejorar la función inmunológica, rebajar la inflamación crónica y favorecer una regulación emocional más saludable.

El texto añade otro elemento: la telomerasa, la enzima que participa en la reparación y el mantenimiento de la longitud de los telómeros. Estudios previos, citados por el medio, ya habían señalado que la meditación puede influir en su actividad.

El artículo también deja abiertas varias preguntas que el ensayo no resuelve: qué ocurriría al combinar la meditación con ejercicio regular, dieta equilibrada y sueño reparador, y cómo intervienen el contexto social y el apoyo emocional en estos efectos. Los beneficios sobre la calidad de vida que se le atribuyen incluyen calma interior, claridad mental, regulación emocional y empatía.

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