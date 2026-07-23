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Si viajas a Milán, este es el restaurante que no te puedes perder: elegido como mejor pizzería de Italia en 2026 y con opciones desde 15 euros

La guía ‘50 Top Pizza’, una de las entidades más importantes del universo pizzero, ha comunicado su lista de ganadores para este 2026

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La pizzería Confine, en Milán, ha sido reconocida como la mejor de toda España en 2026 (Instagram / @confine_milano)
La pizzería Confine, en Milán, ha sido reconocida como la mejor de toda España en 2026 (Instagram / @confine_milano)

Forni di pietra tradicionales, pizzaiolos con manos de oro, masas fermentadas durante horas y un olor irresistible que inunda las calles. Italia lleva su pizza por bandera, una elaboración nacida en Nápoles que, con permiso de la pasta, se ha convertido en el gran icono gastronómico del país. En cada plaza, cada calle y esquina de Milán, Roma o Florencia, un horno prepara una de estas delicias, llenas de historia, tradición y artesanía.

Ahora, ya sabemos exactamente dónde tenemos que ir si queremos probar la mejor. Confine, una pizzería con sede en Milán propiedad de Francesco Capece y Mario Ventura, ha sido nombrada la mejor pizzería de toda Italia en la edición de 2026 de 50 Top Pizza, la guía de pizzas más influyente del mundo y principal referencia internacional del sector.

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Situada en el corazón de Cinque Vie, uno de los barrios más antiguos y tranquilos de la ciudad, Confine nació con la idea de interpretar la pizza con una mirada contemporánea, saliendo de los cánones conocidos para transformarla en toda una experiencia. No tanto por su elaboración, que cumple estándares tan importantes como la harina de calidad utilizada o el tiempo de fermentación, sino por su concepto.

Local del restaurante Confine, en Milán (Lettera7)
Local del restaurante Confine, en Milán (Lettera7)

Este espacio es el resultado de la unión de los pizzaiolos Francesco Capece y Mario Ventura, ambos nacidos en Campania y criados en el sector de la restauración con una mirada curiosa hacia ese gran mito que es la pizza. Amigos y compañeros de sector, decidieron juntar fuerzas para crear este proyecto, ya convertido en toda una referencia en Milán y en todo el país. Esta misma guía, de hecho, les había entregado ya la medalla de plata en las dos anteriores ediciones, tras irrumpir por primera vez en 2022 con un sorprendente 11.º puesto.

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Su decoración moderna, con hornos a la vista, contrasta con la tradición de sus masas napolitanas, que también cocinan fritas o incluso combinando ambos métodos. Aquí, la pizza vertebra una experiencia que va mucho más allá, pudiendo disfrutarse por sí misma, con un ritmo pausado y raciones pensadas para compartir, o bien como parte de uno de sus menús degustación, que hacen dialogar a este plato con otros clásicos de la cocina italiana.

La propuesta de Confine va mucho más allá de la pizza napolitana, siendo esta su mayor protagonista (Instagram / @confine_milano)
La propuesta de Confine va mucho más allá de la pizza napolitana, siendo esta su mayor protagonista (Instagram / @confine_milano)

En la carta, encontramos una breve selección de pizzas de autor y tradicionales con una masa bien fermentada e ingredientes excelentes, llegados muchos de ellos de Salerno. Algunas brillan por su sencillez, como es el caso de la ‘Margherita’ (15 €), mientras que otras sorprenden por su lista de ingredientes. Sucede con la pizza ‘Botox’ (25 €), coronada con fondue de queso caciocavallo añejado en cueva, fiordilatte, queso azul crudo de leche de búfala, mermelada de higos blancos del Cilento, chips de Parmigiano Reggiano, albahaca y aceite de oliva virgen extra monocultivar.

Como entrantes, bocados como la frittatine de pasta con tartar mediterráneo de gambas, flores de calabacín y mayonesa de yuzu. También calzones, pizzas fritas, brioches y una deliciosa lista de postres. A ello se suma una amplia selección de vinos de todo el mundo. A los platos a la carta se suman sus dos menús degustación, de 5 o 6 pases (60 y 80 €), con opción de añadir el maridaje de vinos.

Las 10 mejores pizzerías de Italia

El segundo puesto de este prestigioso ránking lo comparten dos locales: por un lado, I Masanielli, de Francesco Martucci, en Caserta, en la región de Campania; y, por otro, Seu Pizza Illuminati, propiedad de Pier Daniele Seu y Valeria Zuppardo, en Roma. El podio lo completa la pizzería Palazzo Petrucci de Nápoles, donde Davide Ruotolo es el maestro pizzero.

A sus 24 años, el pizzero de los restaurantes madrileños Origine y Totò e Peppino ha conseguido convertirse en referente para el sector.

El cuarto puesto ha sido para I Tigli, de Simone Padoan, en San Bonifacio, seguida de 50 Kalò, de Ciro Salvo, en Nápoles. Avenida Calò, dirigida por Francesco Calò, en Roma, ocupa el sexto puesto, mientras que Milán vuelve al top 10 en séptimo lugar con Dry Milano, dirigida por Lorenzo Sirabella.

El octavo puesto fue para Cambia-Menti, de Ciccio Vitiello, en Caserta, seguida de Sasà Martucci, también en Caserta, en novena posición. Completa el top 10 BOB Alchimia a Spicchi, la pizzería de Montepaone Lido dirigida por Roberto Davanzo y Anna Rotella.

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