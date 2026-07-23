España

La ola de calor se recrudece en el este peninsular y la Aemet activa la alerta roja en tres provincias: máximas de hasta 44 grados

Antes del descenso térmico acusado del fin de semana, las temperaturas serán especialmente altas en las regiones mediterráneas este jueves

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Un niño se refresca en una fuente durante este miércoles. (Ana Escobar/EFE)
Un niño se refresca en una fuente durante este miércoles. (Ana Escobar/EFE)

Aunque el día álgido de la ola de calor fue este miércoles, todavía en varias zonas del país se producirán ascensos en los termómetros que dejarán una jornada de altísimas temperaturas. Es por este motivo por el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha tenido que activar este jueves avisos rojos (riesgo extraordinario) en tres provincias: Murcia máximas de 44 grados en Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas—, Alicante y Valencia, ambos por máximas de 42 grados en el litoral sur.

Así, este día será especialmente caluroso en las regiones mediterráneas, pero ya a partir de mañana se espera un descenso térmico acusado que dejará valores normales o incluso frescos para la época del año en buena parte del país. “Es probable que esta tregua en el calor sea breve, pues a partir del domingo comenzarán a subir las temperaturas y que de nuevo tengamos calor muy intenso la próxima semana”, ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

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Este jueves, aunque comenzarán a producirse algunas bajadas en los termómetros, seguirán superándose los 35 de forma generalizada, salvo en Galicia y las comunidades cantábricas. Al área mediterránea llegará viento del oeste muy seco y recalentado tras atravesar la Península, por lo que podrán alcanzarse o superarse los 42 a 44 grados en puntos de los valles del Ebro y del Guadalquivir, el interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el este y sur de Andalucía. Incluso localmente podrán superarse en el sureste peninsular los 44 grados".

Surfistas disfrutan del oleaje en la playa de la Zurriola de San Sebastián. (EFE/Juan Herrero)
Surfistas disfrutan del oleaje en la playa de la Zurriola de San Sebastián. (EFE/Juan Herrero)

Además de los tres avisos rojos por altas temperaturas máximas, el organismo público ha activado otras alertas en buena parte de España. En nivel naranja se encuentran este jueves Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Huesca, Teruel, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Lleida, Tarragona y Castellón; en amarillo, Huelva, Sevilla, Ibiza y Formentera, Mallorca, Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid, Guadalajara, Toledo, Barcelona, Girona, Madrid, Navarra, La Rioja y Ceuta.

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¿Cuándo termina la ola de calor?

Este jueves, la ola de calor llega a su fin, por lo que el viernes ya se iniciará un descenso de las temperaturas que se notará sobre todo en el oeste peninsular y en el Mediterráneo. Por el contrario, subirán un poco en el Alto Ebro y en las islas Baleares.

“La madrugada del viernes será de nuevo cálida, eso sí, con noches tórridas en el área mediterránea”, ha explicado Del Campo. “Además, continuará el calor intenso durante el día en el este peninsular y archipiélago balear. Allí será posible alcanzar 38 a 40 grados en amplias zonas. Incluso la ciudad de Zaragoza podría llegar a 42 grados”.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Mientras tanto, en ambiente será más fresco en puntos como Badajoz, que se quedará en 32 grados, y Salamanca, con 30. “Este día aumentará la inestabilidad en Galicia y Asturias, con posibles chubascos fuertes por allí. Por la tarde, de nuevo se formarán tormentas en el este, tormentas muchas de ellas secas, aunque serán más aisladas que en días anteriores”.

La bajada acusada de las temperaturas llega el sábado y afectará a la mayor parte de la Península y Baleares, salvo en la costa mediterránea, donde subirán. “Será el primer día prácticamente de todo el verano, lo que llevamos de verano, en el que estas temperaturas estarán por debajo de lo normal en amplias zonas”, explica el portavoz de la Aemet. “Ávila y Segovia no pasarán de 25 grados, Madrid alcanzará unos 30 grados y Badajoz y Sevilla se quedarán en 32 grados. En el Mediterráneo, en cambio, seguirá el calor, tanto diurno como nocturno. Seguirán las noches tórridas y las máximas incluso podrán llegar a 40 grados en Murcia”.

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