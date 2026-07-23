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Las playas y piscinas que ya aplican la ley antitabaco: multas de hasta 1.800 euros por fumar y tirar colillas

El nuevo proyecto de ley prohíbe fumar en espacios abiertos como playas y piscinas, pero algunos ayuntamientos ya lo hacen

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La ciudad de Lloret de Mar (Girona) prohíbe fumar en todas sus playas o calas, con multas de 30 euros (EFE/David Borrat)
La ciudad de Lloret de Mar (Girona) prohíbe fumar en todas sus playas o calas, con multas de 30 euros (EFE/David Borrat)

El Gobierno ha aprobado esta semana su proyecto de ley del tabaco. La norma, que todavía debe pasar por el Congreso para ser ley, recoge el testigo de la reforma de 2010, que prohibió fumar en interiores, y extiende los espacios libres de humo a terrazas, playas, piscinas, espectáculos en recintos abiertos, marquesinas, entradas de edificios públicos, colegios, centros de salud...

La ampliación de los espacios libres de humo es una medida controvertida dentro del sector hostelero, pero reclamada por asociaciones ciudadanas y sociedades científicas que luchan contra el tabaquismo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos siete millones de personas mueren a causa del tabaco cada año, y 1,6 millones de ellas se deben a la exposición indirecta al humo de los cigarros.

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Es por ello que algunos ayuntamientos se han adelantado a la ley antitabaco y han expandido los espacios sin humo a las playas y piscinas de sus municipios. Según los registros de la organización Nofumadores.org, este 2026 un total de 876 playas y 123 piscinas públicas de toda España prohíben fumar.

Las playas y piscinas sin humo

El proyecto Playas Sin Humo comenzó en el año 2014 con 15 arenales pioneros que decidieron excluir el tabaco de la zona. Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial y, actualmente, el registro roza las 900 playas que tienen algún tipo de recomendación sobre el consumo de tabaco o incluso han desarrollado ordenanzas municipales que prohíben y penalizan su consumo.

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En las playas, son ya 12 las comunidades autónomas que se han unido a la iniciativa, incluida Castilla y León, que prohíbe fumar en su Playa fluvial de las Moreras (Valladolid).

Más de 700 playas españolas prohíben fumar, pero solo 63 imponen multas: “La medida es simplemente cosmética”.

Galicia es la región con más arenales registrados, un total de 246 playas que prohíben el tabaco este 2026, la mayoría de ellas (115) ubicadas en A Coruña. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 140 arenales, y Cataluña, con 103, una menos que en 2025.

Las piscinas, en cambio, no tienen tanta aceptación: solo seis comunidades autónomas tienen albercas que prohíban el tabaco dentro de su territorio. Andalucía, con 94, es la que más espacios tiene adheridos a este proyecto, mientras que Canarias solo ha decretado una piscina libre de humo: la del Puerto de la Cruz en Tenerife .

No todos multan por fumar

Recogida de colillas en la playa del Cabanyal, Valencia (Europa Press)
Recogida de colillas en la playa del Cabanyal, Valencia (Europa Press)

Los ayuntamientos que han impuesto esta prohibición se basan en mecanismos legales como la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, del año 2022. Esta normativa permite a los gobiernos municipales aprobar ordenanzas que prohíban fumar en sus playas y sancionar a quienes incumplan. Sin embargo, no todos lo hacen: según denuncia Nofumadores.org, la mayoría se limita a poner carteles para desaconsejar el tabaco, pero no persigue la infracción.

Las sanciones más altas se registran en las islas Canarias. Las playas de Mogán (Gran Canaria) imponen multas de hasta 1.800 euros por arrojar colillas y de hasta 400 euros por fumar. En Tenerife, en cambio, las playas de El Rosario imponen sanciones de entre 100 y 750 euros.

En Cantabria, solo la Playa de La Concha (Santander) tiene sanciones para los bañistas que fuman, de entre 100 y 200 euros. En la provincia de Barcelona, las multas van desde los 30 euros de la capital hasta los 500 euros de las playas de Calella. Lloret de Mar (Girona) impone desde la pasada Semana Santa sanciones de 30 euros en sus 12 playas y calas durante todo el año. En el País Vasco, San Sebastián impone sanciones de entre 100 y 700 euros si se fuma en La Concha o en Ondarreta, pero para los que viajan a Zarautz (Guipúzcoa), la sanción solo llegará hasta los 500 euros.

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