Todo lo que se sabe sobre el ingreso hospitalario de Kiko Rivera por un problema “grave”: “Sus amigos están muy preocupados por él”

Kiko Rivera. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Kiko Rivera ha encendido todas las alarmas tras anunciar la cancelación inmediata de todos los conciertos previstos para este verano debido a un grave problema de salud. El DJ y productor musical ha comunicado la noticia a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha explicado que se ha visto obligado a paralizar completamente su actividad profesional para centrarse en su recuperación. Horas después, nuevas informaciones apuntan a que el hijo de Isabel Pantoja podría encontrarse ingresado en un hospital de Sevilla, mientras el hermetismo de su entorno mantiene abiertas todas las incógnitas.

El comunicado, difundido por el propio artista, refleja el complicado momento personal que atraviesa: “Quiero comunicaros que, debido a un grave problema de salud, me veo en la obligación de suspender toda la gira de verano prevista. Es, sin duda, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Sabéis la ilusión, el esfuerzo y el cariño que pongo en cada actuación, y cuánto disfruto compartiendo esos momentos con todos vosotros".

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En su mensaje, el DJ asegura que necesita dedicar todas sus fuerzas a recuperarse y deja claro que, por el momento, no ofrecerá más explicaciones sobre el problema médico que le obliga a detener su actividad: Por respeto a mi situación y a mi entorno, por ahora no voy a dar más detalles. Os pido comprensión y, sobre todo, respeto hacia este momento tan delicado".

Las palabras de Kiko Rivera para anunciar su estado de salud. (Instagram oficial de Kiko Rivera)

El artista no ha querido revelar cuál es el diagnóstico ni el alcance real de la dolencia que padece. Únicamente ha confirmado que se trata de un problema de salud de carácter grave, lo que ha provocado una inmediata oleada de mensajes de apoyo por parte de seguidores y compañeros de profesión. Sin embargo, apenas unas horas después del anuncio comenzaron a trascender nuevas informaciones que apuntan a que la situación podría ser más compleja de lo que inicialmente se conocía.

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Las primeras noticias sobre un posible ingreso hospitalario fueron dadas a conocer por Canales Rivera durante el programa De lunes a viernes. Aunque reconoció que actualmente no mantiene relación con su primo, explicó que un conocido le informó de haber visto a Lola García, pareja sentimental de Kiko Rivera, en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla preguntando por la habitación del artista.

La preocupación aumentó todavía más cuando el programa consiguió contactar con Rasel, uno de los amigos más cercanos del artista. “Hemos podido hablar con Rasel, que es amigo íntimo de Kiko Rivera, y nos ha dicho que los amigos están muy preocupados por él. No contesta a las llamadas ni a los mensajes. Ni siquiera a su círculo más cercano”, explicaron. La falta de comunicación ha hecho que todos esperen que se trate únicamente de un susto pasajero, aunque el silencio del DJ mantiene la preocupación muy presente: “Esperan que esto solo sea un susto y que termine pronto, pero el hecho de que no conteste a sus amigos más íntimos les hace preocuparse mucho”.

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Mientras tanto, todas las miradas también se dirigen hacia Lola García, quien se habría convertido en el principal apoyo del artista durante estos días. La bailarina, con quien Kiko inició una relación tras su separación de Irene Rosales, también habría modificado sus compromisos profesionales para permanecer a su lado. De hecho, distintas informaciones apuntan a que habría aplazado la actividad de su academia para centrarse completamente en acompañarlo durante este proceso.

(Foto de ARCHIVO) Kiko Rivera y Lola García en un balcón para ver las procesiones de Semana Santa, a 30 de marzo de 2026, en Sevilla (España). Leandro Wassaul 30/3/2026

Numerosos problemas de salud

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa el delicado historial médico del hijo de Isabel Pantoja. En los últimos años, Kiko Rivera ha atravesado diversos problemas de salud que han condicionado tanto su vida personal como su carrera profesional.

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Uno de los momentos más complicados llegó en octubre de 2022, cuando sufrió un ictus que obligó a su ingreso hospitalario durante varios días. Meses después, en julio de 2023, volvió a ser hospitalizado tras padecer una angina de pecho que requirió un cateterismo urgente. A comienzos de 2024 también tuvo que cancelar actuaciones después de sufrir un infarto óseo en una rodilla, una lesión derivada de la falta temporal de riego sanguíneo.

La novia de Kiko Rivera, Lola García, da un golpe sobre la mesa y se reivindica frente a Irene Rosales. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Por el momento, no existe ninguna confirmación oficial que permita relacionar el actual problema de salud con alguno de esos antecedentes médicos. Tampoco se ha explicado si el posible ingreso hospitalario responde a una dolencia completamente distinta.

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