España

La ola de calor deja máximas de hasta 43 grados: la Aemet pone en alerta a buena parte de España por altas temperaturas y tormentas

Este miércoles se producirán ascensos generalizados en los termómetros, excepto en las regiones del Mediterráneo y el oeste de Galicia

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Una mujer se protege con un abanico para aliviar las altas temperaturas. (EFE/Salas)
Una mujer se protege con un abanico para aliviar las altas temperaturas. (EFE/Salas)

España se encuentra ya de lleno en la tercera ola de calor del verano, por lo que los termómetros en muchas zonas del país han alcanzado valores por encima de los 40 grados. La temperatura más alta registrada este martes ha sido en Zarcilla de Ramos (Murcia), con 42,8 grados a las 12,5 horas, seguido de cerca por Albox (Almería), con 42,7 grados a las 17.00 horas.

Este miércoles se esperan, de nuevo, temperaturas significativamente elevadas, por encima de 35 grados en amplias zonas de la Península, así como en Baleares y Ceuta, y de 40 grados en Andalucía, la meseta sur y, puntualmente, las depresiones del nordeste y del sudeste.

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Y es que, de hecho, las máximas aumentarán en general, especialmente en el Ebro, mientras que en las regiones del Mediterráneo y el oeste de Galicia se producirán descensos térmicos. Así, no se superarán los 35 grados en Galicia, el Cantábrico, los litorales y las montañas.

Un gran número de personas combaten el calor en la playa de la Malvarrosa durante este lunes. (EFE/Ana Escobar)
Un gran número de personas combaten el calor en la playa de la Malvarrosa durante este lunes. (EFE/Ana Escobar)

Con respecto a las mínimas, subirán en el interior y bajarán en el norte y en el tercio este. Tal y como ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrán darse noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) en amplias zonas de la mitad sur, el este peninsular y Baleares; en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir podrían no bajar de los 25 grados, lo que implica noches tórridas.

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Alertas por calor en España este miércoles

Ante esta situación de ola de calor, la Aemet ha activado avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas en 13 comunidades autónomas. Los vemos por provincias:

  • En nivel naranja, lo que implica riesgo importante, se encuentran este miércoles Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida y Madrid.
  • En nivel amarillo, Almería, Huelva, Huesca, Ibiza y Formentera, Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Barcelona, Girona, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Murcia, Navarra, La Rioja, Alicante, Valencia y Ceuta.
Turistas asiáticos con paraguas se resguardan del sol en la Sagrada Familia. (EFE/Alejandro García)
Turistas asiáticos con paraguas se resguardan del sol en la Sagrada Familia. (EFE/Alejandro García)

Además del calor, las tormentas serán protagonistas durante esta jornada. El organismo público alerta de que se producirán probables tormentas con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente con granizo en el interior de Castellón, de Tarragona y de Valencia, el norte de Murcia, el este de Andalucía y el sureste de Albacete. Así, se han activado avisos en ocho provincias: Almería, Granada, Teruel, Albacete, Tarragona, Murcia, Castellón, Valencia.

¿Cuándo termina la ola de calor?

Aunque aún existe cierta incertidumbre con respecto al tiempo que hará en los próximos días, es probable que el viernes comience el descenso térmico por el oeste peninsular, extendiéndose el sábado al resto del país. Así, se espera que la ola de calor dure hasta este jueves 23 de julio.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

“Todavía el viernes el calor sería muy intenso en el interior oriental de la península y en Baleares, pero en el tercio occidental ya tendríamos un calor más suave y el sábado lo mismo. De hecho, el sábado solo se superarían los 34 grados en las regiones del extremo oriental peninsular, en las regiones bañadas por el Mediterráneo”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Durante el fin de semana se espera un respiro en las temperaturas, pudiendo estar por debajo del promedio normal para la época en el oeste peninsular y en torno a lo normal en el resto. “No obstante, es posible que a partir de la próxima semana vuelvan a subir las temperaturas”.

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