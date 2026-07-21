Comienza la ola de calor en España: máximas de hasta 44 grados y avisos por altas temperaturas en 10 comunidades autónomas

Un gran número de personas combaten el calor en la playa de la Malvarrosa durante este lunes. (Ana Escobar/EFE)

Este martes, España enfrenta su tercera ola de calor del verano, después de unos días con ascensos en los termómetros. Este episodio de temperaturas excepcionalmente altas, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera que dure al menos hasta el jueves 23 de julio.

Aunque las altas temperaturas se dejarán sentir en buena parte del territorio peninsular y Baleares, las zonas más afectadas serán el este y sur de la península, donde puntualmente podrán alcanzarse o incluso superarse los 44 grados“, ha explicado Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

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Es probable que ya el viernes y el sábado se produzca una bajada generalizada de las temperaturas, dejando “un ambiente más suave y un calor más soportable” durante el fin de semana. Sin embargo, es probable que pueda volver a haber un ascenso térmico la semana que viene.

Además de las altas temperaturas, Del Campo ha señalado que se debe tener en cuenta la presencia de polvo en suspensión, que dará lugar a calima y a un empeoramiento de la calidad del aire, así como el peligro de incendios, que será muy alto o extremo en la mayor parte del territorio durante buena parte de la semana.

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Dos personas con un abanico y un ventilador este sábado, en Sevilla. (David Arjona/EFE)

Avisos naranjas y amarillos por calor

Este martes se superarán los 36 grados en buena parte del este, centro y sur peninsular, así como en Baleares. Los termómetros estarán por encima de los 39 a 40 grados en Aragón y el interior de Cataluña. Además, se sobrepasarán los 40 a 42 grados en el Guadalquivir y el sureste, donde puntualmente podrá llegarse a 43 y 44 grados.

Esta situación ha obligado a la Aemet ha activar alertas naranjas (riesgo importante) y amarillas en 10 comunidades autónomas. Vemos los avisos por provincias: en naranja, Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Lleida, Tarragona, Murcia y Valencia; en amarillo, Cádiz, Málaga, Sevilla, Ibiza y Formentera, Menorca, Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid, Guadalajara, Toledo, Barcelona, Girona, Madrid, Alicante, Castellón y Ceuta.

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A esto se suman alertas por tormentas en Albacete, Murcia y Valencia, donde irán acompañadas de rachas muy fuertes y viento y ocasionalmente de granizo. Durante los siguientes días también se espera la caída de rayos.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

¿Cuándo termina la ola de calor?

Aunque aún existe cierta incertidumbre, es probable que el viernes comience el descenso térmico por el oeste peninsular, extendiéndose el sábado al resto del país. “Todavía el viernes el calor sería muy intenso en el interior oriental de la península y en Baleares, pero en el tercio occidental ya tendríamos un calor más suave y el sábado lo mismo. De hecho, el sábado solo se superarían los 34 grados en las regiones del extremo oriental peninsular, en las regiones bañadas por el Mediterráneo”, ha explicado Del Campo.

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Así, durante el fin de semana se espera un respiro en las temperaturas, pudiendo estar por debajo del promedio normal para la época en el oeste peninsular y en torno a lo normal en el resto. “No obstante, es posible que a partir de la próxima semana vuelvan a subir las temperaturas”.