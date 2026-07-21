Sandra Moñino, nutricionista, explica cómo preparar una salsa saludable para ensaladas, sin mayonesa ni ultraprocesados: “Uso cuatro cucharadas de yogur y cúrcuma”

La salsa de yogur de la nutricionista Sandra Moñino (Instagram / @nutricionat_)

Las ensaladas son un recurso imprescindible para muchos en los meses de verano. Recetas fáciles, que no necesitan siquiera de cocción y que, además, son nutritivas, ligeras y muy versátiles. ¿Qué más se puede pedir? Sin embargo, hay quienes acaban desarrollando una manía lógica a esta elaboración, por repetitiva y, a veces, por sosa. Algo, en realidad, fácilmente evitable.

Preparar una ensalada diferente, completa y sabrosa es muy sencillo, siempre que salgamos de combinaciones tan manidas como la lechuga y el tomate. Una manera genial de darles vida y sabor es añadir un aliño o salsa caseros, algo que transforma por completo el resultado y que no tiene por qué sumar calorías o grasas al plato final.

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La nutricionista Sandra Moñino (@nutricionat_), divulgadora y creadora de contenido en redes sociales, comparte en su cuenta de Instagram una receta de salsa de yogur casera ideal para acompañar nuestras ensaladas, una elaboración facilísima que, además, también nos puede servir para alegrar carnes y platos de pollo, pescado o vegetales asados.

“Esta salsa antiinflamatoria para acompañar todas tus ensaladas y darles un toque especial”, comienza explicando la nutricionista, antes de comenzar a narrar su elaboración. “Añadimos cuatro cucharadas de yogur, una cucharada de mostaza, aceite de oliva virgen extra, sal y albahaca. Removemos y añadimos cúrcuma, pimienta y vinagre de manzana sin filtrar”.

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Una combinación de ingredientes llenos de propiedades que nos dará como resultado una salsa equilibrada, cremosa, ligera y con un sabor fresco y especiado. Mientras que el yogur nos aporta proteína y probióticos, la mostaza y la albahaca aportan antioxidantes y compuestos vegetales beneficiosos. Además, la cúrcuma y la pimienta potencian el efecto antiinflamatorio. El vinagre de manzana añade acidez y ayuda digestiva, logrando así un aliño sabroso, ligero y saludable para cualquier ensalada.

Receta de salsa de yogur para ensaladas de la nutricionista Sandra Moñino

Esta salsa para ensaladas es una emulsión cremosa a base de yogur, aceite de oliva virgen extra, mostaza y especias como la cúrcuma y la pimienta. Su preparación consiste en mezclar todos los ingredientes hasta lograr una textura homogénea y sabrosa, lista para usar como aliño o dip.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos Tiempo de preparación: 5 minutos



Ingredientes

4 cucharadas de yogur natural

1 cucharada de mostaza

1 chorrito de aceite de oliva virgen extra (aprox. 1 cucharada)

Sal al gusto

Albahaca fresca o seca al gusto

1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo

Pimienta negra molida al gusto

1 cucharada de vinagre de manzana sin filtrar

Cómo hacer salsa de yogur para ensaladas, paso a paso

Coloca el yogur en un bol. Asegúrate de que esté bien frío para una textura más cremosa. Añade la mostaza y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mezcla bien con una cuchara. Incorpora la sal y la albahaca. Utiliza albahaca fresca para potenciar el aroma. Agrega la cúrcuma y la pimienta negra. Es importante añadir la pimienta junto a la cúrcuma para potenciar su absorción. Vierte el vinagre de manzana sin filtrar. Remueve hasta obtener una salsa homogénea. Prueba y ajusta de sal, acidez o especias. Si prefieres una salsa más líquida, añade unas gotas de agua. Conserva en la nevera hasta el momento de servir. Así mantendrás la frescura y la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde para 4 porciones de ensalada (aliño para 4 platos individuales).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 60 kcal

Grasas: 4 g

Proteína: 2 g

Hidratos de carbono: 3 g

Fibra: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La salsa se puede conservar hasta 3 días en la nevera, en un recipiente hermético. Remueve bien antes de volver a usar.