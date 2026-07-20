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El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

El portero de España ha vuelto a hacer referencia a su comentado momento con la cantante al usar su canción en la presentación

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Unai Simón y Lola Índigo
Unai Simón y Lola Índigo durante las celebraciones del Mundial (SEFutbol)

La selección española se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina por 1-0 en la final. Este lunes han tenido lugar las celebraciones con los aficionados en Madrid, desde la rúa en autobús por las calles principales hasta las actuaciones y presentaciones en la Plaza de Cibeles.

Por el escenario han pasado varios artistas nacionales como Aitana, Viva Suecia, Arde Bogotá o Saiko, pero uno de los momentos más destacados ha sido el reencuentro entre Lola índigo y el guardameta Unai Simón.

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El portero y la cantante protagonizaron uno de los momentos del Mundial fuera de los terrenos de juego, ya que Simón, en una entrevista con la cadena COPE, habló sobre la canción que más estaba escuchando y se refirió a la artista como “La Lola Índigo esta” para intentar responder a la pregunta y hablar de ‘El bachatón de la L’.

La respuesta de Lola Índigo y la celebración

La respuesta del portero de España dio que hablar y generó carcajadas entre los periodistas, por lo que en tono distendido añadió: “Perdona, Lola”. Sin embargo, este momento no pasó desapercibido para la artista, que en sus redes sociales compartió un vídeo en el que se reproducía la entrevista. Además, escribió el mensaje de “La Lola Índigo esta” junto a dos banderas de España, junto con una cabeza de la gatita Hello Kitty.

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Interpretaron 'PA TI TOA'
Ana Mena y Lola Índigo en la celebración del Mundial (SEFutbol)

Este lunes, de nuevo en las celebraciones este tema a vuelto a la primera plana, ya que Unai Simón ha salido a su presentación en el escenario de Cibeles con el tema de Lola Índigo al que hizo referencia en la entrevista con Juanma Castaño.

Por otra parte, la propia artista andaluza ha salido al escenario justo tras acabar las presentaciones para interpretar ‘PA TI TOA’ junto con Ana Mena. Sin embargo, no ha habido una interacción directa visible entre los dos protagonistas de esta divertida anécdota que ha dejado la Copa del Mundo.

El ritmo del Mundial

Lola Índigo no ha sido el único nombre relacionado con la música que ha sonado en este campeonato. Las victorias y la celebración del título han ido acompañadas de diferentes canciones como ‘NUEVAYoL’, de Bad Bunny, ‘La Graciosa’, de Quevedo y Elvis Crespo, que era la banda sonora tras los goles de La Roja, o ‘SUPERESTRELLA’, de Aitana.

Este último tema ha ganado una gran popularidad, de hecho se ha convertido en una especie de meme, ya que sonaba tras las victorias de España y ha dejado grandes imágenes de leyendas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo tristes tras la derrota y con el tema de Aitana sonando de fondo en el estadio.

La selección española celebra su triunfo en el Mundial 2026 con su afición en Cibeles.

La participante de Operación Triunfo ha tenido la oportunidad de interpretar su canción en directo en la celebración, en el escenario situado en la Plaza de Cibeles, donde ha estado acompañada por los jugadores y los miles de aficionados allí presentes.

Antes de ella han actuado otros grandes nombres, como las ya mencionadas Ana Mena y Lola Índigo, los grupos Arde Bogotá y Viva Suecia y otros cantantes nacionales como son Saiko o Tony Grox y Lucycalys. Además, otro inesperado protagonista en el aspecto musical ha sido Borja Iglesias, que durante toda la rúa y sobre el escenario ha demostrado ante el público sus dotes como DJ.

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