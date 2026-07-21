Receta de patatas mozárabes, el aperitivo andaluz fácil de hacer en casa que nada tiene que envidiar a las bravas

Receta de patatas mozárabes, un clásico de la cocina andaluza (Flickr)

Si habéis tenido la suerte de pasar un día tapeando por Sevilla, seguro que os habéis topado con las famosas patatas mozárabes, un riquísimo aperitivo que bien puede hacerle competencia a las clasiquísimas patatas bravas.

Aunque su origen poco tiene que ver con la presencia mozárabe en el sur de la península, sí que es un plato ligado a la cocina andaluza. Fue allí, en algún bar de Sevilla, donde probablemente nació esta creación, que se fue extendiendo desde allí al resto de la comunidad.

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Estas patatas, habitualmente cocidas en trozos aunque en ocasiones fritas, se acompañan con una riquísima salsa a base de mayonesa que se elabora con miel, mostaza y muchas especias. Una combinación con muchísimo sabor y que, en realidad, es facilísima de preparar en casa; así que no hace falta viajar hasta la ciudad hispalense para disfrutar de un aperitivo tan rico como este.

Receta de patatas mozárabes

Las patatas mozárabes consisten en patatas cocidas o fritas, servidas con una salsa cremosa a base de mayonesa, miel, mostaza, zumo de limón y un buen surtido de especias. La técnica principal es el cocinado simple de la patata combinado con la preparación de una salsa fría y aromática.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

4 patatas medianas

4 cucharadas de mayonesa

1 cdta. de miel

1 cdta. de mostaza de Dijon

1 cdta. de zumo de limón

1 cdta. de pimentón dulce

1 cdta. de orégano seco

1/2 cdta. de cebolla en polvo

1/2 cdta. de sal de ajo en polvo

1/2 cdta. de comino molido

1/2 cdta. de sal

Perejil fresco para decorar

Cómo hacer patatas mozárabes, paso a paso

Pela y corta las patatas en dados medianos. Cuece en agua con sal durante 12-15 minutos o fríe en aceite hasta que estén doradas y crujientes. Escurre bien las patatas y deja que pierdan humedad sobre papel de cocina. En un bol, mezcla la mayonesa con la miel, la mostaza de Dijon y el zumo de limón hasta obtener una crema homogénea. Añade el pimentón dulce, el orégano seco, la cebolla en polvo, la sal de ajo, el comino y la sal. Remueve bien para que las especias se integren por completo. El equilibrio de especias es fundamental: prueba la salsa antes de servir y ajusta si es necesario. Coloca las patatas en una fuente o plato y vierte la salsa por encima, mezclando suavemente para no romperlas. Decora con perejil fresco picado justo antes de servir. Sirve inmediatamente para que las patatas conserven su textura y la salsa no las ablande en exceso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones como tapa o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 230 kcal

Proteínas: 3 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 26 g

Azúcares: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir en el momento. Si sobran, guarda en la nevera en recipiente hermético hasta 2 días. No apto para congelar ni recalentar en microondas, ya que la salsa puede separarse.

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