Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses

Ferran levanta la copa de campeones del mundo. (Europa Press)

Más allá del profundo sentimiento de orgullo colectivo, identidad compartida y euforia, el triunfo de España en el Mundial 2026 puede repercutir de manera positiva en la economía. De manera individual, cada jugador tendrá su recompensa —una prima bruta de unos 865.000 euros— y como país, lo que nos dice la ciencia es que puede haber un crecimiento del PIB de al menos 0,48 puntos percentuales durante los dos siguientes trimestres. Pero mucho cuidado, que este efecto desaparece por completo a partir del tercer trimestre y hay un motivo.

Durante años se ha apreciado, sin evidencia sólida, este fenómeno. Y en 2024, un economista de la Universidad de Aberdeen y la Universidad de Surrey, Marco Mello, se propuso demostrarlo y analizó datos trimestrales de la OCDE para 48 países entre 1961 y 2018. La conclusión a la que llegó, publicada en el Oxford Bulletin of Economics and Statistics, fue que la economía del país ganador tiene recompensa. Veamos sus cálculos.

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A través de un diseño de estudio de eventos y una estrategia de diferencias en diferencias sintéticas, el trabajo construye un escenario contrafactual —es decir, cómo habría evolucionado el PIB del país campeón si no hubiera ganado el torneo— y lo compara con la trayectoria real de la economía ganadora.

Los resultados muestran que el PIB crece 0,454 puntos porcentuales en el primer trimestre tras la victoria y 0,683 en el segundo, dos efectos estadísticamente indistinguibles entre sí. A partir del tercer trimestre, el crecimiento vuelve a la tasa previa al torneo y ningún coeficiente posterior resulta estadísticamente significativo. El estudio, publicado en el volumen 86 del Oxford Bulletin of Economics and Statistics, estima en 0,481 puntos porcentuales el efecto medio de los dos trimestres combinados según el modelo más conservador.

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El motor detrás del efecto: las exportaciones

La investigación también disecciona cuáles son los componentes que hacen que crezca el PIB. Al replicar el análisis para el consumo privado, el consumo público, la formación de capital, las exportaciones y las importaciones, Mello identifica que el impulso proviene de las exportaciones. En el segundo trimestre tras la victoria, el crecimiento de las exportaciones del país campeón supera en una media de 5,12 puntos porcentuales al de su contrafactual sintético.

La interpretación del autor apunta a un canal de visibilidad internacional: ganar el torneo más seguido del mundo eleva el atractivo de los productos y servicios del país ganador en los mercados globales. La OCDE ha documentado un fenómeno análogo en el ámbito olímpico; el propio Comité Olímpico Internacional (COI) utiliza argumentos similares para promover las candidaturas a los Juegos, y el gobierno de Corea del Sur ya esgrimió en 1988 que albergar los Juegos de Seúl serviría para “elevar el conocimiento internacional de los productos manufacturados coreanos”.

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Rodri, de España, levanta el trofeo de la Copa Mundial junto a sus compañeros mientras celebran la victoria. (REUTERS/Brian Snyder)

El estudio señala a las exportaciones como el principal motor de ese impulso económico, aunque con un matiz relevante. Cuando el autor aplica el método estadístico más exigente —el que construye un escenario contrafactual más preciso para aislar el efecto real de la victoria—, el alza exportadora se estima en 4,5 puntos porcentuales, pero el margen de error es suficientemente amplio como para que el resultado no sea concluyente. Dicho de otro modo: los datos apuntan en esa dirección, pero no con la misma firmeza con la que el estudio demuestra el alza del PIB.

¿En qué se traduce el crecimiento del PIB?

Si miramos en qué se puede traducir un crecimiento de casi medio punto en el PIB español, podemos tomar como referencia el dato de 2025, que se situó en 1,69 billones de euros según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esto se traduciría en un aumento de la economía española de 4.000 millones de euros.

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No obstante, si comparamos con 2010, cuando conseguimos nuestra primera estrella para la camiseta en Sudáfrica, en ese momento estábamos en plena crisis y el dato del paro rondaba el 20%. La entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció que el efecto sería “a muy corto plazo”, más allá de la mejora de imagen y de autoestima colectiva. Dos años después llegó el rescate financiero y la Copa del Mundo no alteró en absoluto las variables fundamentales de la economía española.

Un contraste con la narrativa del “anfitrión”

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio de Mello es que organizar el Mundial no produce los mismos beneficios que ganarlo. El coeficiente asociado a ser país sede resulta negativo y sin significación estadística, lo que confirma el escepticismo de la literatura académica previa sobre los retornos económicos de albergar grandes eventos deportivos. Estudios anteriores habían calculado que las ciudades estadounidenses que acogieron el Mundial de 1994 sufrieron pérdidas acumuladas de hasta 9.300 millones de dólares, frente a las ganancias de 4.000 millones que se habían proyectado. En el Mundial de Sudáfrica de 2010, cada turista atraído por el torneo llegó a costar hasta 13.000 dólares en construcción de estadios.

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Rodri, de España, alza el trofeo de la Copa Mundial junto a sus compañeros de equipo mientras celebran la victoria. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Ganar, en cambio, no requiere asumir ese gasto. El país campeón obtiene un impulso económico de corta duración sin cargar con la factura de la organización.

Solo ocho países han ganado el Mundial

El análisis se apoya en un universo reducido de ganadores: solo ocho países —Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Uruguay— han levantado el trofeo en alguna de las 22 ediciones del torneo masculino disputadas hasta 2018, todas ellas naciones de Europa Occidental o América del Sur. En el período con datos trimestrales disponibles, los campeones identificados como “tratados” en el estudio son Inglaterra (1966), Alemania (1974, 1990 y 2014), Italia (1982 y 2006), Francia (1998 y 2018), Brasil (2002) y España (2010).

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La robustez de los resultados se verifica mediante especificaciones alternativas del modelo, distintos rezagos del PIB y submuestras de países con características similares en tamaño económico y población. En todos los casos, el efecto positivo en los dos primeros trimestres posteriores al torneo se mantiene estadísticamente significativo al nivel del 10%.

El estudio también analiza el duelo directo entre finalistas: en una comparación entre campeones y subcampeones en nueve ediciones del torneo, el ganador registra 1,022 puntos porcentuales más de crecimiento del PIB y 6,357 puntos porcentuales más de crecimiento de las exportaciones que el perdedor de la final, con este último dato significativo al nivel del 1%.

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El trabajo de Mello adquiere una dimensión adicional ante la propuesta de la FIFA de celebrar el Mundial cada dos años en lugar de cada cuatro, una iniciativa que, de materializarse, duplicaría la frecuencia con la que un país puede acceder a este impulso económico de corta duración.