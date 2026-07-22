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Vicky Martín Berrocal vuelve a enamorarse después de su ruptura con Enrique Solís: así es Javier Cabrera, el empresario andaluz que le ha devuelto la ilusión

La diseñadora acudió al 51 cumpleaños de su nuevo amor en una finca en Antequera junto a su círculo más íntimo

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Vicky Martín Berrocal tiene un nuevo amor. (instagram.com/vickymartinberrocal)
Vicky Martín Berrocal tiene un nuevo amor. (instagram.com/vickymartinberrocal)

La noticia ha sorprendido al universo mediático: Vicky Martín Berrocal, reconocida diseñadora y empresaria sevillana, ha recuperado la ilusión en el amor al lado de Javier Cabrera, un empresario andaluz con una notable trayectoria. En los últimos días, la presencia de ambos en la celebración del cumpleaños de Cabrera en Antequera ha disparado los rumores sobre una posible relación sentimental. Las imágenes y testimonios de quienes asistieron al evento dejan entrever complicidad y cercanía entre ambos, aunque evitan gestos explícitos ante los demás.

La vida sentimental de Martín Berrocal ha sido una constante fuente de interés público. Tras su separación de Enrique Solís en mayo de 2024, Vicky mantuvo un bajo perfil en lo referente al amor, centrando sus energías en su familia y proyectos profesionales. En su propio podcast, la diseñadora ha reconocido que el amor ha sido siempre una asignatura difícil de gestionar. Según sus propias palabras, el enamoramiento no siempre deriva en estabilidad, y ha aprendido a vivir con esa realidad. Pese a todo, nunca ha ocultado que sigue creyendo en la posibilidad de encontrar una pareja con la que compartir su vida.

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El reciente encuentro en la finca Pozo Ancho, propiedad de Cabrera, marcó un punto de inflexión en la exposición pública de esta nueva etapa. En un ambiente distendido, acompañados de amigos y familiares, la pareja pasó gran parte de la jornada junta, mostrando gestos de complicidad que no pasaron inadvertidos para los presentes.

Así es el empresario Javier Cabrera

Javier Cabrera es un empresario malagueño de 51 años con una sólida carrera en el sector tecnológico y energético. Nacido en Andalucía, pertenece a una familia cuya actividad empresarial ha dejado huella en la región: los Cabrera Braquehais. Esta saga empresarial consolidó su fortuna a través de Sistem Melesur, una firma de ingeniería que durante años fue pieza clave en la modernización de infraestructuras eléctricas del sur de España. La venta de la compañía al grupo francés Vinci por cerca de 60 millones de euros marcó un antes y un después en la proyección patrimonial de la familia.

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Javier Cabrera y Vicky Martín Berrocal
Los detalles del empresario Javier Cabrera. (Montaje Infobae)

Sin embargo, antes de finalizar la operación y según informa El Mundo, los Cabrera apostaron por conservar un área de gran potencial: el desarrollo tecnológico y las energías renovables. Así nació Grupo Solar Lighting (GSL), empresa desde la que Javier ha impulsado la innovación en la monitorización y gestión de redes eléctricas. Bajo su liderazgo, GSL ha logrado posicionarse como referente internacional, desarrollando soluciones que han despertado el interés de operadores energéticos dentro y fuera de España. Su perfil, lejos de la exposición mediática, se ha centrado en el crecimiento empresarial y la consolidación de la firma en mercados estratégicos.

La clave en la nueva relación de Vicky Martín Berrocal

Uno de los aspectos más llamativos de la relación entre Vicky Martín Berrocal y Javier Cabrera es el contraste entre la visibilidad pública de la diseñadora y el perfil reservado del empresario. Mientras Vicky ha estado expuesta a los focos desde sus inicios como figura mediática, Javier ha optado siempre por la reserva y la privacidad, incluso en los ambientes profesionales. Esta diferencia se ha reflejado en su reciente aparición conjunta en la finca de Antequera, donde, pese a la cercanía evidente, ambos evitaron cualquier manifestación pública de afecto.

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Los asistentes al cumpleaños de Cabrera coincidieron en la naturalidad y el buen entendimiento entre la pareja, según Vanitatis. Conversaciones, risas y gestos de complicidad fueron la constante durante la jornada, aunque siempre dentro de un marco de discreción absoluta. El entorno de la empresaria ni confirma ni desmiente la existencia de un vínculo sentimental, remitiéndose a la esfera privada de Vicky y subrayando que no es habitual que ella comparta detalles de su vida amorosa.

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