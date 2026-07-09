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Receta de boquerones en adobo, la técnica infalible para multiplicar el sabor de esta fritura de pescado

Crujientes, ácidos y llenos de sabor, los boquerones en adobo son un clásico irresistible de la cocina andaluza

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Boquerones en adobo, rebozados y fritos (Magnific)
Boquerones en adobo, rebozados y fritos (Magnific)

Los boquerones fritos son un clásico infalible de la cocina marinera, un bocado tierno y lleno de sabor que se come tan fácilmente como si fueran pipas. Aunque parece que lo propio es disfrutarlos en una terraza al sol, acompañados de una buena caña de cerveza, es una idea estupenda prepararlos en casa, para darnos así un homenaje con todo el sabor de Andalucía estemos donde estemos.

El truco definitivo para que los boquerones fritos queden muy sabrosos es dejarlos durante un mínimo de una hora en la nevera con un adobo a base de vinagre, pimentón dulce, comino y orégano. El pescado absorberá todos los sabores del marinado, consiguiendo un resultado aromático que no podríamos obtener si simplemente friéramos estas pequeñas piezas.

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En cuanto a la materia prima, debemos asegurarnos de que los boquerones que utilicemos sean frescos y de que estén perfectamente limpios, retirando la cabeza y las tripas para conseguir el bocado perfecto. Pasado el tiempo de reposo con el adobo, pasaremos a preparar un sencillo rebozado de harina, tras el que freiremos nuestros boquerones, consiguiendo un resultado crujiente y con mucho sabor.

Receta de boquerones en adobo

Los boquerones en adobo son pequeños pescados marinados en una mezcla de vinagre, ajo, pimentón, orégano y otras especias, y después fritos en aceite caliente. La clave está en el adobo: aporta sabor y una textura jugosa al pescado, que termina con un rebozado crujiente tras la fritura.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas 40 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Maceración: 2 horas
    • Fritura: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 g de boquerones frescos, limpios y sin cabeza
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 100 ml de vinagre de vino blanco
  • 100 ml de agua
  • Sal al gusto
  • Harina de trigo para rebozar
  • Aceite de oliva para freír
  • Limón (opcional, para servir)

Cómo hacer boquerones en adobo, paso a paso

  1. Limpia bien los boquerones, retirando cabeza, tripas y espina central. Lávalos bajo el grifo y sécalos con papel de cocina.
  2. Pela y machaca los ajos en un mortero. Añade el pimentón, el orégano, el comino y una pizca generosa de sal.
  3. Mezcla el majado con el vinagre y el agua en un bol grande.
  4. Introduce los boquerones en la mezcla del adobo. Remueve suavemente para que todos se impregnen bien.
  5. Tapa el bol y deja marinar en la nevera durante 2 horas.
  6. Escurre muy bien los boquerones y pásalos por harina justo antes de freír.
  7. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén honda.
  8. Fríe los boquerones por tandas, sin amontonarlos, hasta que estén dorados y crujientes (unos 2 minutos por cada lado). No frías demasiados a la vez: así quedan aireados y no se cuecen.
  9. Saca los boquerones a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  10. Sirve inmediatamente con unos gajos de limón al lado. Disfruta el contraste del adobo y el rebozado crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 raciones como tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 20 g
  • Grasas: 11 g
  • Hidratos de carbono: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los boquerones en adobo fritos se conservan en la nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Para mantener el crujiente, caliéntalos en horno o sartén antes de consumir.

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