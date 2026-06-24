España

Abre en Sevilla el primer ‘buffet libre’ de tapas: jamón, croquetas, guisos y pescaíto frito ilimitado desde 18,80 euros

Hace solo unos días que este nuevo espacio abrió sus puertas en pleno centro histórico de la ciudad hispalense

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El nuevo buffet libre de tapas de Sevilla (Oliva y Sésamo)
El nuevo buffet libre de tapas de Sevilla (Oliva y Sésamo)

De sushi, de comida china o incluso de pastas y pizzas; pero, ¿alguna vez has probado un buffet libre de tapas? Es el concepto que pone sobre la mesa una de las más recientes aperturas en Sevilla, un restaurante que transforma la tan tradicional costumbre del tapeo en la capital hispalense. Y lo hace a base de precios fijos, cantidades ilimitadas de comida y un concepto inédito para los sevillanos.

Este buffet libre de tapas españolas se encuentra en pleno corazón de la ciudad. Se llama Oliva y Sésamo y está en la calle Jesús de las Tres Caídas, entre la plaza de la Alfalfa y la parroquia de San Isidoro. Lleva poco más de una semana abierto, pero ya ha atraído la atención de algunos vecinos, que han querido acudir para comprobar en primera persona si es posible combinar el noble arte del tapeo con un concepto como este. Las reacciones, cómo no, han sido variadas.

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Tapas ilimitadas y opiniones diversas

La idea que plantean en Oliva y Sésamo parte de una carta con una selección de más de 60 platos; algunos de ellos tradicionales de la cocina sevillana, otros propios de distintos lugares de España y algunos de fusión asiática. Los pedidos se hacen mediante tablet y por rondas, con una ronda cada 10 minutos de un máximo de 3 platos por persona. Puedes pedir todas las veces que quieras y te preparan la comida en el momento, para después traértela a la mesa.

En esa carta aparecen algunas de las tapas más reconocibles de la cocina española y andaluza: patatas bravas, arroz con carne guisada, gambas al ajillo, tortilla de patatas, croquetas de bacalao, flamenquín, ensaladilla, tortillita de camarones, minihamburguesas, rabo de toro, carrillada en salsa, lagartito, pimientos de Padrón, presa ibérica, gazpacho, salmorejo y garbanzos. También gildas, quesos y jamón. La fusión asiática aparece en recetas como el xiaolongbao, el pato pekín o los dumplings.

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En cuanto a los precios, de lunes a viernes al mediodía cuesta 18,80 euros, mientras que los fines de semana, noches y festivos el precio es de 24,80 euros, todo sin bebidas incluidas. Los niños de hasta 3 años comen gratis y de 4 a 12 años pagan 12,80 euros. El horario va desde las 12:30 hasta las 18:00 para el almuerzo y la sobremesa, mientras que desde esa hora hasta la medianoche tiene lugar la cena.

El 16 de junio se celebra el Día de la Tapa (Adobe Stock)
El 16 de junio se celebra el Día de la Tapa (Adobe Stock)

En solo unos días que el local lleva en funcionamiento, ya ha acumulado opiniones más que diversas. Como no podía ser de otra manera, la polémica está servida. Hay quienes han disfrutado de la experiencia y destacan el trato de los trabajadores y el buen precio del local; o quien lo ha visto a través de redes sociales y expresa su deseo de probarlo.

Otros, sin embargo, dudan de la calidad de su producto y avisan de los largos tiempos de espera. Tampoco faltan quienes reclaman que el tapeo es un fenómeno cultural de arraigo y tradición en la ciudad, una experiencia calmada y de conexión con los restaurantes históricos donde se vive, y que locales como este se alejan por completo de este concepto.

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