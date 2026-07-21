La psicología explica por qué las malas intenciones duran más que las buenas en nuestros recuerdos

Una mujer con expresión pensativa apoya la mano en la barbilla, lo que indica un momento de reflexión

Las malas intenciones parecen quedarse grabadas en la memoria con una fuerza que las buenas acciones rara vez logran igualar. Según la psicóloga Laura Bilbao Broch, en un análisis publicado en ‘Psychology Today’, esta tendencia revela cómo los recuerdos negativos relacionados con la intención ajena pesan más y afectan la manera en que interpretamos y recordamos el comportamiento de quienes nos rodean.

Un simple olvido, como no recibir un mensaje de aviso ante un retraso, suele percibirse como un acto deliberado y personal. Por el contrario, cuando alguien realiza un gesto amable o beneficioso, tendemos a considerarlo como un hecho fortuito, carente de verdadera intención. Esta asimetría no es producto de un carácter desconfiado, sino que responde a mecanismos estudiados en profundidad por la psicología contemporánea.

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Cómo funciona el sesgo psicológico que interpreta el daño como intencional

Diversos experimentos han demostrado que las personas tienden a percibir los efectos secundarios negativos como más intencionados que los positivos. El llamado efecto Knobe lo ejemplifica claramente: en 2003, un estudio mostró que el 82 % de los participantes creía que un presidente de empresa había dañado el medio ambiente de manera deliberada, aun cuando su objetivo era solo aumentar las ganancias, no perjudicar. Si el mismo plan beneficiaba al medio ambiente, solo el 23 % lo consideraba intencional.

Estos resultados revelan que el juicio sobre la intención no depende tanto de la lógica o del contexto, sino del tipo de consecuencia. Según la psicóloga Laura Bilbao Broch, la explicación principal reside en el modo en que reaccionan nuestras emociones y en cómo el cerebro procesa el daño frente al beneficio.

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Un estudio de 2015 sobre neuroimagen comprobó que cuando presenciamos o sufrimos un resultado negativo, la amígdala cerebral, asociada a la percepción de amenazas, se activa de inmediato. Esta reacción emocional contribuye a que sintamos el daño como algo personal y deliberado, incluso antes de analizar racionalmente lo ocurrido. En cambio, los resultados positivos se procesan de manera más fría, en zonas cerebrales ligadas a la estadística y la rutina, lo que lleva a verlos como casualidades o simplemente parte del día a día.

Este patrón explica por qué, en la vida cotidiana, la sospecha y la desconfianza aparecen con rapidez ante cualquier descuido, olvido o desplante. Los gestos positivos, en cambio, suelen diluirse en la rutina y apenas reciben crédito como auténticas decisiones personales.

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Recuerdos, relaciones y la persistencia de las malas intenciones

La manera en que almacenamos estos juicios en la memoria hace que las experiencias negativas se conviertan en puntos de referencia duraderos. Laura Bilbao Broch advierte que este sesgo puede transformar la convivencia en una especie de contabilidad emocional: los gestos poco amables se suman y permanecen, mientras que las acciones generosas se olvidan pronto o parecen menos significativas.

Esta dinámica se refleja en las relaciones de amistad, trabajo y pareja. Si alguien olvida incluirte en una actividad, la mente tiende a interpretar el hecho como señal de desinterés o incluso de rechazo. Si esa misma persona tiene un gesto amable, como llegar temprano con un café, muchas veces se ve como una casualidad o una formalidad, no como una elección genuina.

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Un hombre mayor se sienta en una cama mientras reflexiona.

La tendencia a registrar más fácilmente los “débitos” emocionales que los “créditos” puede erosionar la confianza y dificultar el reconocimiento de la amabilidad cotidiana. El fenómeno se intensifica cuando ya existe una predisposición a desconfiar: cualquier pequeño error confirma la sospecha y refuerza la etiqueta de “mala intención”.

Nombrar este sesgo no lo elimina, pero sí permite estar alerta cuando surgen juicios automáticos ante un olvido o una falta. Preguntarse si la reacción obedece a hechos objetivos o a un relato mental ayuda a equilibrar la interpretación y a valorar mejor los gestos positivos en la memoria.

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