España

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub

El tribunal subraya que las expresiones propiciadas a su superior suponen un “acto de insubordinación” que vulnera la disciplina y la jerarquía propias del cuerpo

Guardar
Google icon
Iamgen de archivo de un agente de la Guardia Civil. (Guardia Civil/Europa Press)
Iamgen de archivo de un agente de la Guardia Civil. (Guardia Civil/Europa Press)

El Tribunal Supremo ha impuesto una sanción grave de diez días de pérdida de haberes y suspensión de funciones a un guardia civil por insultar a su superior jerárquico durante una pelea ocurrida fuera de servicio en un pub en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Según el relato de la sentencia, el altercado ocurrió en la madrugada del 24 de abril de 2022, sobre las 4:00 de la mañana, cuando el subteniente y el sargento primero conversaban fuera del local, junto a una agente de la policía local y otra guardia civil. En un momento de la conversación, otros dos guardias civiles, ambos fuera de servicio, salieron del local y se acercaron a la conversación.

PUBLICIDAD

El subteniente le preguntó a su compañero acerca de la pertenencia de aquellos agentes que se aproximaban. Al escuchar uno de ellos aquella frase, se inició una discusión entre ambos en la que el agente de la Benemérita le recriminó que no le tenía que identificar como Guardia Civil en vía pública.

Menosprecio al personal e institucional

El subteniente trató de quitarle importancia al hecho y se identificó verbalmente con su cargo, comunicándole también que las otras dos mujeres que le acompañaban eran compañeras, a lo que el guardia civil le contestó con frases como “¿Tú, subteniente? Me vas a comer los huevos”. Tras ellos, tanto el subteniente como sus compañeros abandonaron el lugar para denunciarlo ante el Instituto Armado.

PUBLICIDAD

Agentes de SEPRONA inspeccionan las dependencias donde se encuentran animales exóticos en cautiverio en Sevilla. Dos personas han sido detenidas y otras ocho investigadas por su presunta participación en diversos delitos contra la flora y fauna. (Guardia Civil)

La denuncia atravesó varias instancias en los tribunales militares y todas ellas avalaron imponer la sanción al agente. La decisión del Supremo se ha basado en que la conducta del guardia civil constituye un “acto de insubordinación que vulnera la disciplina y la jerarquía propias del cuerpo. Ha remarcado que la expresión utilizada por el sancionado supone un menosprecio no solo personal, sino también institucional, atentando contra la autoridad y el orden jerárquico de la Guardia Civil.

La Sala de lo Militar ha rechazado, además, la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la existencia de defectos en el procedimiento disciplinario. Remarca que el expediente contó con prueba suficiente, incluyendo testigos que corroboraron la versión del subteniente, y que el proceso respetó los derechos de defensa y tutela judicial efectiva del recurrente.

La denegación de pruebas solicitadas por la defensa —como informes personales de calificación— se considera justificada y sin trascendencia para el fondo del asunto. En esta línea, el Alto Tribunal ha declarado la sentencia como firme, lo que significa que no cabe recurso ordinario alguno y la sanción impuesta es definitiva y ejecutiva.

Temas Relacionados

Tribunal SupremoGuardia Civil EspañaTribunales EspañaEspaña NoticiasEspaña-Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de patatas mozárabes, el aperitivo andaluz fácil de hacer en casa que nada tiene que envidiar a las bravas

Una elaboración muy sencilla, perfecta para servir de aperitivo y huir de los clásicos

Receta de patatas mozárabes, el aperitivo andaluz fácil de hacer en casa que nada tiene que envidiar a las bravas

El trabajo durante la noche en el incendio de La Mierla (Guadalajara) consigue frenar el avance hacia Soria: se elevan a 29.000 las hectáreas calcinadas

Las condiciones en la zona continúan siendo “muy adversas”, pero ya se ha podido comenzar a pasar de la defensa al ataque del fuego en muchos flancos

El trabajo durante la noche en el incendio de La Mierla (Guadalajara) consigue frenar el avance hacia Soria: se elevan a 29.000 las hectáreas calcinadas

Los vinos de la celebración del Mundial: Ferran y Llorente brindan con un exclusivo tinto francés y con un champagne de 2.300 euros

Los jugadores de la Selección Española brindaron por su triunfo en el hotel de Nueva York antes de coger el avión, y también sobre el autobús que les llevó a recorrer la ciudad de Madrid hasta la plaza de Cibeles

Los vinos de la celebración del Mundial: Ferran y Llorente brindan con un exclusivo tinto francés y con un champagne de 2.300 euros

Una doctora alerta de que el riesgo de anisakis aumenta durante el verano: “Ni el limón ni el vinagre lo destruyen”

La doctora Malena García Arredondo recuerda que la infección por anisakis “no es un problema del pasado”

Una doctora alerta de que el riesgo de anisakis aumenta durante el verano: “Ni el limón ni el vinagre lo destruyen”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 21 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 21 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez Martínez declara como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y Anticorrupción pide nuevas comparecencias de los directivos de la aerolínea

Julio Martínez Martínez declara como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y Anticorrupción pide nuevas comparecencias de los directivos de la aerolínea

Cómo saber si un taller es legal: claves para comprobar que cumple la normativa y evitar problemas con tu vehículo

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Subastan una avioneta por 10 euros en el aeropuerto de Sevilla: Aena anuncia la venta de una aeronave abandonada a un precio inaudito

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

ECONOMÍA

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de julio

10 consejos para proteger tu tarjeta de crédito y evitar cargos fraudulentos

Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

DEPORTES

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

Los campeones del mundo se dan un baño de masas en Madrid al ritmo de DJ Borja Iglesias, bailes, vino y bromas: “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”