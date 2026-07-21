Inés García se rompe tras las críticas recibidas durante el Mundial por su noviazgo con Lamine Yamal: “No dejo de ser humana por estar en una relación”

Lamine Yamal e Inés García tras la victoria del Mundial 2026 (Instagram)

Inés García ha respondido a las críticas recibidas durante el Mundial 2026 con un comunicado en el que pide respeto después de que varios vídeos de las celebraciones de España alimentaran en redes sociales especulaciones sobre su relación con Lamine Yamal tras la final ganada este domingo en Nueva York frente a Argentina.

La joven andaluza ha publicado un extenso mensaje en su cuenta de X tras recibir miles de comentarios, muchos de ellos ofensivos, a raíz de unas imágenes de apenas unos segundos en las que algunos usuarios interpretaron que el delantero le había prestado menos atención que a su madre, a su hermano Keyne y a otros familiares. Lo que ha supuesto la gota que colmó el vaso tras otros episodios de odio vividos durante las semanas del Mundial.

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Hasta ahora, García había mantenido un perfil discreto pese a la popularidad del futbolista. Esa posición cambió durante los festejos del título, cuando su presencia en las celebraciones y sus publicaciones de apoyo desde la grada la situaron en el centro de una conversación que derivó en críticas personales. En su escrito, la joven explica que la exposición le está pasando factura y subraya que detrás de su cuenta hay una persona que sufre. “Nunca pensé que compartir algo tan simple fuera a convertirse en esto”, arranca el texto que ha difundido en sus redes.

Lamine Yamal e Inés García tras la victoria del Mundial 2026 (Reuters)

El comunicado de Inés García

Uno de los fragmentos más duros del comunicado recoge el tono de todo el mensaje: “Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humana por estar en una relación”. García no intenta rebatir las opiniones que se han vertido sobre ella y distingue entre la crítica expresada con respeto y los insultos o descalificaciones que, a su juicio, convierten las redes sociales en un espacio de crueldad normalizada.

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La joven insiste en que no ha perjudicado a nadie y reivindica su derecho a vivir su vida sin convertirse en objetivo de ataques. “No le estoy haciendo daño a nadie. No le he quitado nada a nadie. Solo estoy viviendo mi vida”, escribe. El comunicado añade una dimensión personal al recordar que esos mensajes no solo le afectan a ella. “Soy una mujer con sentimientos, con una familia que también lee esas cosas y con días buenos y malos, como cualquiera”, ha escrito.

Lamine Yamal e Inés García tras la victoria del Mundial 2026 (Reuters)

Las críticas a la novia de Lamine Yamal

La relación entre Lamine Yamal e Inés García salió a la luz el pasado mes de abril. Desde entonces, ella se había mantenido en un segundo plano, aunque durante el torneo compartió mensajes de ánimo al jugador y publicaciones en las que mostraba su apoyo en cada partido de la Selección. Ese seguimiento público coincidió con la histórica victoria de La Roja en el Mundial 2026 y con unas celebraciones repletas de familiares, amigos y aficionados.

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Lamine Yamal e Inés García tras la victoria del Mundial 2026 (Reuters)

En ese contexto, varios vídeos difundidos en redes desencadenaron interpretaciones sobre una posible crisis de pareja, basadas únicamente en gestos aislados captados durante la celebración de la Copa del Mundo. La respuesta de García no busca cambiar la opinión de quienes la critican, sino que su petición se centra en un principio más básico: “No pretendo convencer a nadie de que me quiera. Solo les pido un poco de empatía. Un poco de humanidad. Porque nadie merece recibir cientos o miles de mensajes de odio”.

El joven jugador de la selección española, Lamine Yamal, responde con madurez y contundencia a la polémica columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa, enfatizando el poder del fútbol como herramienta de integración.

La reflexión concluye con una apelación directa sobre el uso de internet y el modo en que se juzga a las personas desde una pantalla. “Espero que podamos elegir siempre la compasión antes que el odio”, finaliza el mensaje, acompañado de un corazón rojo. De esta manera, Inés García cierra una etapa que siempre recordará por el resultado de la selección española, pero que ha quedado empañado por las críticas recibidas.

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