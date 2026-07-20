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Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Varios artistas como Saiko, Aitana, Lola Índigo o Ana Mena han entretenido a los aficionados presentes en el evento

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Celebración de España en la Plaza de Cibeles (REUTERS/Nacho Doce)
Celebración de España en la Plaza de Cibeles (REUTERS/Nacho Doce)

La selección española se ha vuelto a coronar como campeona del mundo tras vencer en la final a Argentina por 1-0. El gol de Ferrán Torres entregó a España su segunda estrella, un acontecimiento que todo el país ha celebrado este lunes.

Los actos oficiales en los que han participado los campeones han tenido lugar en Madrid, desde las visitas oficiales a Moncloa o la Zarzuela hasta la rúa en autobús mostrando la Copa del Mundo por las calles de la capital.

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La celebración principal con la presentación de los jugadores estaba estipulada para las 21:00 en la Plaza de Cibeles. Sin embargo, el trayecto de los jugadores se ha retrasado y la celebración ha comenzado algo después de las diez de la noche. Para amenizar la espera, en el escenario han estado presentes Barce, Álex Martini y DJ Pawly.

Los aficionados españoles esperan a los jugadores en la Plaza de Cibeles (REUTERS/Nacho Doce)
Los aficionados españoles esperan a los jugadores en la Plaza de Cibeles (REUTERS/Nacho Doce)

Actuaciones previas a la llegada de los jugadores

Además del espectáculo garantizado por los DJ, antes de la llegada de los jugadores al escenario ha actuado la banda de indie rock Viva Suecia. El grupo murciano ha sido el primero en iniciar una serie actuaciones en directo.

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Viva Suecia actúa en la celebración del Mundial (REUTERS/Ana Beltran)
Viva Suecia actúa en la celebración del Mundial (REUTERS/Ana Beltran)

A continuación ha llegado el turno del artista granadino Saiko. El cantante ha interpretado algunos de sus temas más populares como ‘BADGYAL’ para continuar con el inicio de las celebraciones.

El cantante de Granada puso ritmo a la celebración
Saiko en la celebración del Mundial (SEFutbol)

Tras Saiko ha llegado la última actuación antes de la presentación de los jugadores que han conseguido el Mundial en Estados Unidos. En este caso han sido Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026 con su tema ‘T AMARÉ’.

Ganadores del Benidorm Fest
Tony Grox y Lucycalys en la celebración del Mundial (SEFutbol)

Los artistas finales

Una vez presentados todos los jugadores de la convocatoria y el seleccionador, Luis de la Fuente, las cantantes Lola Índigo y Ana Mena se han unido a la fiesta para interpretar su tema conjunto ‘PA TI TOA’ y continuar con el ritmo de la celebración en Cibeles.

Interpretaron 'PA TI TOA'
Ana Mena y Lola Índigo en la celebración del Mundial (SEFutbol)

Los siguientes en hacer acto de presencia sobre el escenario han sido los integrantes del grupo murciano de rock alternativo, Arde Bogotá, para interpretar su famoso tema ‘Los perros’.

Arde Bogotá
Arde Bogotá durante la celebración del Mundial (SEFutbol)

Tras pasar por el rock ha vuelto la música proporcionada por un DJ, en este caso el de la selección, que no es ni más ni menos que Borja Iglesias. El delantero gallego no ha podido tener un gran protagonismo sobre el césped, pero ha aprovechado cada momento de la celebración para dejar su huella.

Borja Iglesias
Borja Iglesias actuando como DJ en la celebración (SEFutbol)

La última de las actuaciones en directo ha hecho honor al final de cada partido de esta Copa del Mundo, pues ha sonado el tema ‘SUPERESTRELLA’ interpretado por Aitana y todos los presentes en la celebración. Sin duda ha sido el tema talismán de la selección y ha dejado momentos únicos con los lamentos de grandes estrellas como Cristiano Ronaldo o Messi, tras sus respectivas derrotas, con el tema sonando de fondo.

Celebración del Mundial
Aitana cantando 'SUPERESTRELLA' en la celebración del Mundial (SEFutbol)

Más allá de las interpretaciones en directo, cada jugador ha salido acompañado de su tema preferido o el que les ha acompañado durante este viaje. Entre los más destacados han aparecido Julio Iglesias, que ha repetido, Quevedo, Raphael o El Barrio.

Todo ello unido ha formado parte de la gran celebración que ha tenido lugar en la capital española para compartir el éxito logrado en el continente americano con las autoridades y los aficionados en las calles, donde han estado horas esperando para ver a sus héroes.

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