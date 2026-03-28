Cinco alimentos que debes incluir en el desayuno para favorecer tu salud intestinal

Opciones de desayunos para la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensar en un desayuno que cuide el intestino no significa limitarse al yogur. Lo que realmente marca la diferencia es la combinación de alimentos que aporten fibra, proteínas y grasas saludables. Este equilibrio ayuda a sentirse lleno, regula la digestión y mantiene la energía más estable durante la mañana, evitando el picoteo temprano o el cansancio antes de mediodía.

Centrarse solo en un ingrediente no es útil. Para favorecer el bienestar intestinal, lo importante es que la primera comida del día sea completa y variada, sin recurrir a productos ultraprocesados. Elegir bien desde el desayuno puede mejorar la digestión, la regularidad y hasta el ánimo durante la jornada.

Hay varias opciones prácticas y sencillas para lograrlo. Un desayuno que combine alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas insaturadas resulta más saciante y ayuda a cuidar la microbiota intestinal. Además, permite variar el menú y no caer siempre en lo mismo, lo que facilita mantener el hábito a largo plazo.

Alimentos para un buen tránsito intestinal

Incluir los siguientes al desayuno es bastante sencillo, asequible y, además de los beneficios para la salud digestiva, guardan otras cualidades muy recomendables para una dieta equilibrada.

Expertos analizan cómo sumar pequeños cambios en la dieta puede favorecer el bienestar diario sin reemplazar el tratamiento médico

Avena : Aporta mucha fibra y betaglucanos. Se puede usar en gachas, muesli, barritas o añadir a batidos, tanto en versión dulce como salada.

Huevos : Son una fuente de proteínas fácil de digerir y saciante. Se pueden cocer, hacer en tortilla, revueltos o acompañar con pan integral y verduras.

Aguacate : Rico en fibra y grasas insaturadas, ayuda a sentirse lleno. Funciona bien en tostadas, batidos o como untable natural.

Semillas de chía : Muy ricas en fibra y omega-3. Se pueden añadir a yogur, gachas, batidos o preparar en forma de pudín.

Salmón: Opción salada con proteínas y omega-3. Va bien en tostadas, tortillas o junto a huevos para un desayuno diferente. Estos cinco alimentos son fáciles de encontrar y se adaptan a muchos gustos y rutinas. Lo ideal es combinarlos y alternarlos para evitar la monotonía y aprovechar todos sus beneficios.

Cómo montar un desayuno equilibrado y práctico

Preparar un desayuno que ayude al intestino no tiene que ser complicado ni llevar mucho tiempo. Lo más efectivo es elegir una base rica en fibra, como avena o pan integral. A esto se suma una fuente de proteínas, como huevos o salmón, y una de grasas saludables, como aguacate o semillas de chía. Añadir fruta fresca da variedad y eleva el aporte de fibra y vitaminas.

Alimentación saludable y favorable para la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planificar los ingredientes con antelación hace más sencillo evitar la bollería industrial, las galletas o los productos con mucho azúcar. Así, cada mañana se puede montar un desayuno completo sin esfuerzo. Alternar las combinaciones permite mantener la motivación y cuidar la digestión de forma natural.

Con estos pasos sencillos, el desayuno se convierte en una comida que realmente favorece el bienestar intestinal, aporta energía estable y ayuda a empezar el día de la mejor manera, sin complicaciones ni ingredientes difíciles de conseguir.