El mejor momento para comerse un plátano y aprovechar todos sus beneficios, según una dietista

El mejor momento para comerse un plátano y aprovechar todos sus beneficios (X - @Profeco)

El plátano es una fruta muy fácil de digerir. Quita bien el hambre, suele gustar a todo el mundo, y se puede comer durante todo el año. Pero hay formas y formas de aprovecharlo: según la dietista y nutricionista Nathalie Negro, citada por Santé Magazine, el momento del día en que se toma puede influir en cómo el organismo aprovecha sus nutrientes.

El potasio, conocido componente del plátano, es un mineral que contribuye a regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo y a mantener la presión arterial bajo control. Por eso, suele recomendarse a personas con necesidades especiales, como deportistas o quienes buscan mejorar su alimentación. Además, el plátano contiene fibras suaves, lo que facilita su tolerancia digestiva y permite que se reintroduzca en la dieta tras episodios de malestar como una gastroenteritis.

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El mejor momento para comer plátano, según una dietista

En términos energéticos, el plátano también es sobresaliente: la mayoría aporta entre un 11 y un 12% de carbohidratos, que en el plátano representan en torno al 19%. Este aporte lo convierte en una opción especialmente apreciada antes o después del ejercicio físico. La mezcla de carbohidratos, fibra y cierta cantidad de manganeso – un antioxidante que contribuye a la salud ósea, cardiovascular y a la producción de energía – permite que la energía se libere poco a poco y la sensación de saciedad dure más tiempo.

El plátano también contiene triptófano, un aminoácido que ayuda a reducir el estrés y promueve el bienestar. Este compuesto es precursor de la serotonina, relacionada con la regulación del ánimo, y de la melatonina, la hormona que interviene en el sueño. Además, el plátano aporta magnesio, mineral que contribuye a la relajación muscular y del sistema nervioso.

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Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

La dietista Nathalie Negro recomienda no combinar el plátano con menús que ya incluyen una cantidad considerable de carbohidratos, como pan, arroz o patatas, para evitar que el aporte calórico se dispare. En estos casos, puede añadirse a una ensalada de frutas, mezclarse con yogur natural o servirse como postre sencillo. Así, el plátano suma sabor y nutrientes sin caer en excesos.

En cuanto a la frecuencia, una pieza de plátano al día, de unos 100 gramos, es suficiente para la mayoría de las personas. Lo importante es acompañar el consumo de plátano con otras frutas a lo largo de la jornada, para asegurar una mayor variedad de nutrientes y favorecer una microbiota intestinal diversa.

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Para quienes prefieren no tomarlo por su cuenta, siempre se puede preparar con otros alimentos, como salteado con especias y nueces. La receta es sencilla: pelar y cortar el plátano en rodajas, rociarlo con jugo de limón, añadir nueces picadas, canela y nuez moscada, y saltear todo en una sartén caliente con un poco de jugo de naranja diluido en agua. Se puede servir templado y acompañar de queso blanco batido.

El plátano, por tanto, es un alimento versátil y fácil de integrar en el día a día, que aporta energía, ayuda a saciar el hambre y resulta agradable para la mayoría. Su composición lo convierte en un recurso práctico tanto para el desayuno, como para la merienda o como postre en la cena, cubriendo un amplio abanico de necesidades y gustos.

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