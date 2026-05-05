España

El mejor momento para comerse un plátano y aprovechar todos sus beneficios, según una dietista

La elección del momento para consumir plátano puede ser clave para aprovechar al máximo sus propiedades, desde favorecer la recuperación tras el ejercicio hasta contribuir a la relajación antes de dormir

Guardar
Plátano
El mejor momento para comerse un plátano y aprovechar todos sus beneficios (X - @Profeco)

El plátano es una fruta muy fácil de digerir. Quita bien el hambre, suele gustar a todo el mundo, y se puede comer durante todo el año. Pero hay formas y formas de aprovecharlo: según la dietista y nutricionista Nathalie Negro, citada por Santé Magazine, el momento del día en que se toma puede influir en cómo el organismo aprovecha sus nutrientes.

El potasio, conocido componente del plátano, es un mineral que contribuye a regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo y a mantener la presión arterial bajo control. Por eso, suele recomendarse a personas con necesidades especiales, como deportistas o quienes buscan mejorar su alimentación. Además, el plátano contiene fibras suaves, lo que facilita su tolerancia digestiva y permite que se reintroduzca en la dieta tras episodios de malestar como una gastroenteritis.

PUBLICIDAD

El mejor momento para comer plátano, según una dietista

En términos energéticos, el plátano también es sobresaliente: la mayoría aporta entre un 11 y un 12% de carbohidratos, que en el plátano representan en torno al 19%. Este aporte lo convierte en una opción especialmente apreciada antes o después del ejercicio físico. La mezcla de carbohidratos, fibra y cierta cantidad de manganeso – un antioxidante que contribuye a la salud ósea, cardiovascular y a la producción de energía – permite que la energía se libere poco a poco y la sensación de saciedad dure más tiempo.

El plátano también contiene triptófano, un aminoácido que ayuda a reducir el estrés y promueve el bienestar. Este compuesto es precursor de la serotonina, relacionada con la regulación del ánimo, y de la melatonina, la hormona que interviene en el sueño. Además, el plátano aporta magnesio, mineral que contribuye a la relajación muscular y del sistema nervioso.

PUBLICIDAD

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

La dietista Nathalie Negro recomienda no combinar el plátano con menús que ya incluyen una cantidad considerable de carbohidratos, como pan, arroz o patatas, para evitar que el aporte calórico se dispare. En estos casos, puede añadirse a una ensalada de frutas, mezclarse con yogur natural o servirse como postre sencillo. Así, el plátano suma sabor y nutrientes sin caer en excesos.

En cuanto a la frecuencia, una pieza de plátano al día, de unos 100 gramos, es suficiente para la mayoría de las personas. Lo importante es acompañar el consumo de plátano con otras frutas a lo largo de la jornada, para asegurar una mayor variedad de nutrientes y favorecer una microbiota intestinal diversa.

Para quienes prefieren no tomarlo por su cuenta, siempre se puede preparar con otros alimentos, como salteado con especias y nueces. La receta es sencilla: pelar y cortar el plátano en rodajas, rociarlo con jugo de limón, añadir nueces picadas, canela y nuez moscada, y saltear todo en una sartén caliente con un poco de jugo de naranja diluido en agua. Se puede servir templado y acompañar de queso blanco batido.

El plátano, por tanto, es un alimento versátil y fácil de integrar en el día a día, que aporta energía, ayuda a saciar el hambre y resulta agradable para la mayoría. Su composición lo convierte en un recurso práctico tanto para el desayuno, como para la merienda o como postre en la cena, cubriendo un amplio abanico de necesidades y gustos.

Temas Relacionados

Alimentación SaludableDieta SaludablePlatanoFrutasDietaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hacer carne richada, la receta más fácil y rica de la cocina gallega de interior

La cebolla, el ajo, el vino blanco y los pimentones dulce y picante serán los encargados de dar a esta carne guisada su sabor característico

Cómo hacer carne richada, la receta más fácil y rica de la cocina gallega de interior

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La sentencia fija la base reguladora, es decir, el monto sobre el cual se calcula la prestación que recibirá, en 1.364,43 euros mensuales

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

La indemnización, de 44.704,6 euros, fue abonada junto con la liquidación final

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias consigue su primer residente en la segunda jornada de adjudicación MIR

Las 82 plazas de la recién creada especialidad quedaron desiertas el lunes 4 de mayo, primer día de adjudicaciones

La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias consigue su primer residente en la segunda jornada de adjudicación MIR

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”

Aunque recibir o no una indemnización depende de la razón detrás del cesa de la relación laboral, cualquier trabajador tiene derecho a cobrar algunas partidas pendientes en el finiquito

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

ECONOMÍA

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid