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El proyecto de Elena Rivera que le ha hecho posponer su luna de miel con el periodista David Redondo

La actriz acaba de darse el ‘sí, quiero’ con su pareja desde hace 15 años en una emotiva boda celebrada en Madrid

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Elena Rivera y David Redondo el día de su boda. (Instagram @elenariveraofficial)
Elena Rivera y David Redondo el día de su boda. (Instagram @elenariveraofficial)

Elena Rivera atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La actriz, una de las intérpretes más queridas de la ficción española, acaba de casarse con el periodista David Redondo tras un sólido y discreto noviazgo de 15 años. La pareja se dio el “sí, quiero” el pasado 11 de julio en una ceremonia religiosa celebrada en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, en Madrid, rodeada de familiares, amigos y numerosos compañeros de profesión que no quisieron perderse una fecha tan especial.

Tras la ceremonia, los recién casados celebraron el enlace con una elegante fiesta en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, donde se reunieron rostros tan conocidos como Ricardo Gómez, Aitana Sánchez-Gijón, Pablo Rivero, Fran Perea, Alberto Chicote o Alicia Borrachero. Un día cargado de emociones que la propia actriz ha definido como una auténtica “burbuja de felicidad” y que puso el broche de oro a una historia de amor que comenzó hace más de una década y media lejos de los focos.

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Sin embargo, hay una tradición nupcial que Elena Rivera todavía no ha podido cumplir. A diferencia de muchas parejas que hacen las maletas nada más darse el “sí, quiero”, la actriz ha tenido que aplazar su esperada luna de miel por motivos de trabajo. Un proyecto profesional de gran envergadura ha cambiado por completo los planes de los recién casados.

Una luna de miel muy diferente a la que imaginaban

Lejos de playas paradisíacas, hoteles de lujo o destinos exóticos, los primeros días como mujer casada de Elena Rivera han transcurrido entre guiones, rodajes y jornadas de trabajo. La actriz ha sido la encargada de contar con humor cómo está viviendo este peculiar inicio de su matrimonio, compartiendo en sus redes sociales imágenes de lo que ella misma ha bautizado como el “primer y segundo día de luna de miel”.

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Elena Rivera y David Redondo el día de su boda. (Instagram @elenariveraofficial)
Elena Rivera y David Redondo el día de su boda. (Instagram @elenariveraofficial)

El destino no ha sido una isla tropical ni una escapada romántica junto a David Redondo. Su primer viaje tras la boda ha tenido como escenario Galicia, donde ya ha comenzado el rodaje de La Dama del Norte, la nueva serie de Netflix que protagonizará durante las próximas semanas.

La producción, creada por Daniel Écija y basada en la novela homónima de Ulises Bértolo, contará con un reparto encabezado por Elena Rivera, Maxi Iglesias, Laura Weissmahr, Lola Rodríguez, Myriam Gallego y Óscar de la Fuente. El rodaje se desarrollará entre Galicia, Madrid y la ciudad portuguesa de Oporto, un calendario que ha obligado a la actriz a posponer el viaje de novios.

El gran proyecto profesional que ha cambiado sus planes

En esta nueva ficción, Elena Rivera dará vida a Diana García, una joven que abandona su pasado para terminar convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas del narcotráfico español durante los años noventa. Un personaje complejo que supondrá uno de los mayores retos de su carrera y que ha hecho imposible desconectar tras su boda.

Elena Rivera y David Redondo en una imagen de redes sociales (Instagram / @dr_redons)
Elena Rivera y David Redondo en una imagen de redes sociales (Instagram / @dr_redons)

La actriz ya había adelantado en varias ocasiones la ilusión que le hacía embarcarse en nuevos proyectos después de una intensa temporada sobre los escenarios con la obra El efecto, donde compartió cartel con Fran Perea, Alicia Borrachero e Itzan Escamilla.

Ahora, el trabajo ha vuelto a imponerse a los planes personales, aunque todo apunta a que la luna de miel solo se ha retrasado. Cuando finalicen las grabaciones, Elena Rivera y David Redondo podrán disfrutar con más tranquilidad del viaje con el que celebrarán su reciente matrimonio.

Mientras tanto, la pareja continúa saboreando los primeros días de una nueva etapa juntos. Después de quince años compartiendo vida lejos del foco mediático, la actriz y el subdirector de Comunicación y Relaciones Públicas de Atresmedia han demostrado que no tienen prisa por seguir las tradiciones al pie de la letra. Primero ha llegado la boda soñada; el viaje de novios, aunque se haga esperar unas semanas, será el siguiente capítulo de una historia de amor que ha sabido crecer con mucha discreción.

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