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Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

La DGT advierte de los peligros en la carretera los días más calurosos y las claves para reducir los riesgos de accidente

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Un hombre jubilado conduciendo un vehículo. (Business Insider España)
Un hombre conduciendo un vehículo en verano. (Business Insider España)

El calor nos afecta a todos. También a la forma en la que conducimos. Por eso, con la llegada de las olas de calor, la Dirección General de Tráfico ha lanzado una seria advertencia: con las altas temperaturas aumentan los despistes y los errores al volante. Los tres factores que causan efectos en nuestro cerebro, como recuerda la DGT, son la fatiga, la reducción de reflejos y la capacidad de atención.

Cuando sube la temperatura dentro del coche, el conductor se cansa antes y tarda más en reaccionar. Según la DGT, en condiciones de 35 ºC, se puede dejar de percibir entre el 10% y el 20% de las señales de tráfico, un dato que ayuda a entender por qué el verano exige más concentración.

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Ese deterioro no es solo físico, también afecta a nuestro estado de ánimo. El calor favorece el nerviosismo y la irritabilidad, dos respuestas emocionales que empeoran la toma de decisiones y aumentan la agresividad al conducir. En la práctica, esto se traduce en más frenazos, más impaciencia y menos capacidad para anticipar lo que ocurre en la vía.

El vehículo también es un riesgo

Las temperaturas extremas no solo disminuyen las capacidades de los conductores, sino que también afectan la mecánica del vehículo. El mantenimiento del coche cobra todavía más importancia en verano. “Realizar una puesta a punto antes de emprender un viaje de vacaciones no es un consejo opcional, sino una medida drástica para evitar incidentes en la carretera“, insiste el organismo a través de su revista Tráfico y Seguridad Vial. Pero esta advertencia no solo se limita a los desplazamientos largos, ni a un tipo de vehículo. En los automóviles eléctricos e híbridos hay un punto en común que gana importancia en verano: la gestión de la energía. Las baterías de estos coches suelen estar protegidas por sistemas de refrigeración, pero ante una temperatura ambiental tan elevada, incluso una batería recién instalada hace unos meses puede sufrir una descarga acelerada y reducir su vida útil, ya que estas están programadas para operar de una manera óptima a 25 ºC.

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Varios vehículos en la A6, en Madrid. (Diego Radamés / Europa Press)
Varios vehículos en la A6, en Madrid. (Diego Radamés / Europa Press)

En el caso de los coches de combustión, el exceso de temperatura puede afectar negativamente también a la temperatura de trabajo del motor, la autonomía y el consumo de gasolina. “Para subsanar la falta de aire rico en oxígeno, el motor hace la mezcla más rica inyectando más gasolina dentro de los cilindros. Esto implica que el coche va a recorrer menos kilómetros que antes con un depósito y que el consumo de carburante va a ser mayor, es decir, a final de mes tu bolsillo se vaciará algo más de lo que estás acostumbrado”, explica RACE.

El otro gran punto de control está en las ruedas. La profundidad mínima legal del dibujo es de 1,6 milímetros, aunque la recomendación es no apurar hasta ese límite. Aun así, como el asfalto puede alcanzar temperaturas muy superiores a las del ambiente, ese escenario supone un riesgo más que castiga especialmente a los neumáticos, empeorando de esta manera la frenada y reduciendo la estabilidad.

En resumen, la prevención pasa por medidas simples y muy concretas. “Conducir con calor no es solo una cuestión de comodidad, sino de seguridad vial real”, advierte la DGT. Además, apunta una serie de recomendaciones habituales, como: evitar las horas centrales del día, descansar cada dos horas o cada 200 kilómetros, detenerse si aparece fatiga o somnolencia, hidratarse con frecuencia, revisar el vehículo antes de salir y evitar que el aire golpee directamente la cara y el pecho.

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