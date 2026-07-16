Muere Fina García, la profesora sevillana de 27 años que emocionó en redes con su despedida: “Me voy feliz y en calma

En su testimonio, Fina explicó que afronta el final de su enfermedad y animó a disfrutar de lo que hace feliz en cada momento (@finaaagarcia)

Fina García, la profesora de inglés de Sevilla que hace algunas semanas emocionó en las redes sociales con su despedida, ha fallecido a los 27 años a consecuencia del cáncer que padecía, según ha publicado ABC Sevilla. La maestra, afincada en La Antilla, explicó en su vídeo de finales del mes de junio que se encontraba en cuidados paliativos.

“Siento que me toca pasarme por aquí para despedirme, porque esto es un regalo que a mí me ha brindado la vida, prepararme para la vida siguiente y el poder despedirme de todo lo que me queda aquí terrenal”, decía en un vídeo en sus redes sociales que llegó a miles de personas, en el que explicaba que padecía cáncer desde hacía cuatro años.

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Fueron muchos los usuarios que compartieron su contenido y que, además, dejaron un comentario en la publicación agradeciéndole su testimonio y su lección de vida, así como se despedían de ella.

Fina aceptaba su situación, pero sin perder de vista la idea de que había sido profundamente feliz en su vida. “Como dijo Elena Huelva, mis ganas ganan, pero esta vez la batalla del cáncer ha vuelto a ganar”, seguía su mensaje, citando a la influencer y escritora que falleció en 2023 con 20 años a consecuencia de un sarcoma de Ewing.

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“Eso es la vida: disfrutar, amor y respeto”

Su despedida y testimonio estuvo especialmente marcado por un alegato a favor de la felicidad en el que invitaba a todas las personas a “disfrutar de tus cosas, de lo que a te te haga feliz en cada momento”.

“Para mí la felicidad no es algo genérico, no es algo que todo el mundo tengamos por igual, es algo que cada uno tiene dentro. Y lo he dicho: es cuando no te das cuenta que estás viviendo las cosas; te das cuenta que has sido feliz cuando las recuerdas”, continuaba. “Y ahí son todos estos recuerdos que tengo de mi vida, de lo que he disfrutado. Nunca nos va a hacer feliz lo mismo, pero esa es la magia de la vida: ese cambio, esa transformación de persona y de cómo tú te has ido manejando por el mundo”.

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Fina, además, invitaba a todo el mundo a vivir sin miedo, con unos valores acordes al respeto hacia los demás. “No hay que tener miedo a decir nada. Hay que decirlo todo con amor y con respecto, porque eso es la vida: disfrutar, amor y respeto”. Esa es la huela que ella quería dejar y que valoraba que todo el mundo debería perseguir en la vida: “Yo esa misión en la vida la he cumplido y tengo la oportunidad de poder despedirme de todo ello”.

Al despedirse, la profesora de inglés aseguró que se encontraba “feliz y en calma”, cerrando su vídeo con una frase en la que reconocía que aceptaba el final y que, pese a la enfermedad con la que luchaba desde hacía cuatro años, se marchaba con sentimientos positivos. “Fina García Ortiz, de Sevilla, maestra de inglés, de La Antilla, se va de este mundo feliz tras sus 27 años de vida”.

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