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Receta de pimientos del piquillo rellenos de pollo, un plato principal sabroso y muy fácil de preparar

Estos pimientos envasados, suaves y ligeramente dulces, se rellenan con una mezcla de pollo guisado con verduras y una bechamel ligera

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Pimientos del piquillo rellenos
Pimientos del piquillo rellenos (Wikimedia Commons)

El pimiento del piquillo es una variedad de pimiento producido en la Comunidad Foral de Navarra. Sin lugar a dudas, uno de los productos vegetales más conocidos y deliciosos de toda la gastronomía española. Reconocidos incluso con su propia Denominación de Origen, estos sabrosos pimientos envasados se preparan y disfrutan de muchas maneras. La más común, unos pimientos rellenos con salsa que conformen el protagonista de una comida.

El bacalao suele ser el relleno más habitual, aunque existen muchas posibles combinaciones. Una de las opciones más ricas y sencillas es la de llenar estos pimientos con carne de pollo, acompañada de un relleno cremoso a base de verduras y bechamel. Cada bocado de esta receta combina la dulzura y el punto ahumado del piquillo con la cremosidad del relleno, un plato riquísimo que podemos preparar en cualquier momento del año.

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Receta de pimientos del piquillo rellenos de pollo

Esta receta se basa en pimientos asados, suaves y ligeramente dulces, rellenos de una mezcla de pollo guisado con verduras y ligados con una bechamel ligera. Finalmente, se hornean o se calientan cubiertos con una salsa, generalmente también de pimientos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 25 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 12 pimientos del piquillo (de lata o asados)
  • 400 g de pechuga de pollo cocida o asada
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 pimiento verde
  • 1 tomate maduro
  • 200 ml de leche entera
  • 2 cucharadas de harina
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • Nuez moscada (opcional)
  • 200 ml de salsa de pimientos del piquillo (puedes triturar 4 pimientos con un poco de nata líquida y sal)

Cómo hacer pimientos del piquillo rellenos de pollo, paso a paso

  1. Desmenuza el pollo cocido o asado en hebras pequeñas usando las manos o dos tenedores.
  2. Pica la cebolla, el ajo y el pimiento verde en trozos pequeños.
  3. En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo. Añade el pimiento verde y el tomate pelado y picado. Cocina a fuego medio hasta que estén bien pochados.
  4. Agrega el pollo desmenuzado a las verduras. Remueve y salpimenta. Cocina 3 minutos para que tome sabor.
  5. Incorpora la harina, mezcla bien y rehoga 1 minuto para quitar el sabor a crudo.
  6. Añade la leche poco a poco, removiendo hasta obtener una masa cremosa (tipo croqueta). Rectifica de sal y añade nuez moscada si deseas.
  7. Deja templar el relleno. Rellena los pimientos con cuidado usando una cucharilla.
  8. Coloca los pimientos en una fuente de horno. Cubre con la salsa de piquillos triturados. Si la salsa queda muy líquida, reduce unos minutos al fuego antes de cubrir los pimientos.
  9. Hornea a 180 ºC durante 10 minutos o calienta en una sartén tapada hasta que estén bien calientes.
  10. Sirve caliente y decora con perejil fresco. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas (3 pimientos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 240 kcal
  • Proteínas: 23 g
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 14 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se puede congelar el relleno (sin los pimientos) hasta 2 meses.

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