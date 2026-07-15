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La princesa Leonor y la infanta Sofía ponen el broche final a su visita por Cataluña: una excursión por ruinas romanas y griegas frente al Mediterráneo

La familia real se reunió por completo después de haber celebrado el pase a la final del Mundial de la Selección Española

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La princesa Leonor y la infanta Sofía durante su visita en Girona
La princesa Leonor y la infanta Sofía visitan Empúries. (Europa Press)

La visita de la princesa Leonor y la infanta Sofía al yacimiento de Empúries, en Girona, ha marcado uno de los momentos más esperados dentro de la agenda de los Premios Princesa de Girona 2026. La jornada, que transcurrió frente al Mediterráneo, reunió historia y juventud con la princesa y la infanta al frente de una nueva generación. Solo después de unas horas de verlas disfrutar junto a sus padres por la victoria de España en el Mundial 2026 contra Francia.

Ambas hermanas se desplazaron a primera hora de la mañana hasta la Costa Brava, acompañadas por jóvenes participantes de los programas de la Fundación Princesa de Girona. Nada más llegar, fueron recibidas por la directora del complejo arqueológico, Mónica Borrell, y la técnica Marta Santos.

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Durante el recorrido, Leonor y Sofía compartieron impresiones con arqueólogos y estudiantes, en una experiencia que combinó conocimiento, cercanía y el compromiso de la familia real con la difusión del patrimonio español. El gesto de las hijas de los reyes de sumarse a la actividad junto a otros jóvenes refuerza la imagen de una monarquía interesada en la formación y el talento emergente, sin perder de vista el valor de las raíces históricas con actos equiparables a los que realizó su padre o su abuelo.

Así han hecho su recorrido por Empúries

El paseo de la princesa Leonor y la infanta Sofía por el yacimiento de Empúries estuvo marcado por la curiosidad y el interés genuino por la historia local. Accedieron al recinto por la antigua muralla, punto donde comenzó una visita guiada por los vestigios de las civilizaciones griega y romana que habitaron la zona desde el siglo VI a.C.

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El itinerario incluyó la zona de los santuarios, en la que destaca una réplica de la estatua de Esculapio, divinidad griega asociada a la medicina. Allí, las dos hermanas escucharon relatos sobre el uso terapéutico del espacio y la función de los cultos en la Antigüedad.

La ruta continuó por la calle principal de la antigua ciudad romana. Las responsables del MAC Empúries les explicaron cómo funcionaban las tiendas y talleres, y detallaron el proceso de la factoría de salazones del siglo I a.C., donde el pescado era tratado y conservado en cubetas. También recorrieron el ágora, centro político y comercial de la ciudad, y ascendieron a la reconstrucción de la estoa, una galería monumental orientada hacia el mar.

Agenda institucional de Leonor y Sofía

La visita de Leonor y Sofía a Empúries se enmarca en la programación oficial de los Premios Princesa de Girona 2026. La jornada anterior, la familia real había asistido a la gala de entrega de los galardones en Barcelona y seguido el triunfo de la selección nacional en la semifinal del Mundial de Fútbol. El miércoles, las hijas de los Reyes retomaron la agenda con una propuesta cultural y formativa, reforzando el vínculo de la monarquía con la juventud y la innovación social.

Leonor y Sofía con los reyes tras visitar el yaciemiento arqueológico de Empúries (EFE)
Leonor y Sofía con los reyes tras visitar el yaciemiento arqueológico de Empúries (EFE)

Tras la visita, Leonor y Sofía se reunieron con sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia, para presidir una sesión de trabajo con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona. Este órgano consultivo, presidido por Felipe Campos e integrado por 18 jóvenes de diversos perfiles, expuso ante la familia real sus líneas de acción: la promoción de referentes positivos, el bienestar emocional y el uso responsable de las nuevas tecnologías.

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