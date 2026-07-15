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A qué hora y dónde ver en España el partido de semifinales del Mundial entre Inglaterra y Argentina

Los Three Lions se enfrentan a la albiceleste la segunda semifinal del Mundial

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Harry Kane y Leo Messi
Harry Kane y Leo Messi

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra representa uno de los duelos más atractivos del torneo. El equipo argentino, liderado por Lionel Messi, enfrentará a una selección inglesa de alto nivel, comandada por Harry Kane. Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar partidos complicados y demostrar un gran nivel de competitividad. Ambos con un objetivo común: conseguir el pase a la gran final donde ya espera España.

El camino de Argentina hasta esta semifinal estuvo lleno de dificultades. En los cuartos de final, la Albiceleste necesitó de la prórroga para vencer a Suiza. El marcador final fue 3-1 y el gol decisivo llegó de la mano de Julián Álvarez, quien anotó en el minuto 110. Este tanto resultó clave para sellar el pase argentino a la siguiente ronda. En fases previas, el equipo argentino también afrontó duelos exigentes. En dieciseisavos de final, debió enfrentarse a Cabo Verde y el partido se resolvió en la prórroga con un marcador de 3-2. El equipo africano presentó mucha resistencia y obligó a la Albiceleste a esforzarse al máximo para avanzar.

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La tendencia de partidos ajustados continuó en octavos de final. En esa instancia, Argentina se vio obligada a remontar un 0-2 adverso ante Egipto. El marcador final de 3-2 reflejó el espíritu de lucha del equipo, que no bajó los brazos a pesar de la desventaja. Lionel Messi fue determinante en estos encuentros. El capitán argentino acumula ocho goles en el torneo, lo que lo ubica como máximo goleador junto a Kylian Mbappé. Su producción ofensiva ha sido fundamental para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Los jugadores de Argentina celebrando el pase a semifinales (REUTERS/Agustin Marcarian)
Los jugadores de Argentina celebrando el pase a semifinales (REUTERS/Agustin Marcarian)

El seleccionado argentino llegó a este Mundial como defensor del título, tras consagrarse campeón en Qatar 2022. Esta condición lo coloca entre los principales candidatos a repetir la conquista, compartiendo ese rol con selecciones como Francia, Inglaterra y España. La responsabilidad de defender el campeonato es un factor adicional en la preparación del equipo. El objetivo inmediato es superar a Inglaterra en una eliminatoria que se presenta pareja y con pronóstico reservado.

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Por el lado de Inglaterra, el equipo también debió sortear obstáculos antes de alcanzar la semifinal. En cuartos de final, se enfrentó a Noruega y logró imponerse por 2-1. Jude Bellingham fue la figura del partido, marcando los dos goles que permitieron revertir el tanto inicial de Andreas Schjelderup. Inglaterra, al igual que Argentina, necesitó de la prórroga para definir la serie, lo que sumó desgaste físico al plantel.

Mundial 2026 - Noruega - Inglaterra
El jugador inglés Jude Bellingham (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Harry Kane se destaca como otra de las grandes figuras del combinado inglés. El equipo ha recibido goles en casi todos sus partidos, pero su poder ofensivo compensa esa situación. La capacidad de generar peligro en el área rival convierte a Inglaterra en un rival temible para cualquier selección. El partido ante Argentina se perfila como un cruce de alto voltaje, con la posibilidad de que el marcador refleje la calidad ofensiva de ambos equipos.

A qué hora y dónde ver el partido en España

La semifinal entre Inglaterra y Argentina se disputará el miércoles 15 de julio, a las 21:00 horas. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la plataforma DAZN y DAZN Mundial. También estará disponible mediante Movistar Plus+, así como en abierto por La 1 de TVE, su sitio web RTVE Play y el canal autonómico La 2 Cat. Este partido despierta gran expectativa tanto en Argentina como en Inglaterra, considerando la historia y rivalidad deportiva entre ambas selecciones, así como el nivel mostrado durante el torneo.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2 - ES

De momento, todo está abierto. El duelo por el todo o la nada. Por el pase a la final donde lucharán por la copa o un duelo descafeinado por el tercer y cuarto puesto. Argentina se encomienda a Messi; Inglaterra lo hace Kane y Bellingham. Mientras, España ya espera en la instancia final tras imponerse a Francia con un sólido 0-2.

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