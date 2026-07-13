Receta de crema de café con yogur griego, un postre refrescante y alto en proteína

Receta de crema de café con yogur (Magnific)

La crema de café es un postre elegante y delicioso que suele aparecer en cartas de restaurantes y listas de recetas dulces fáciles y ricas para el verano. Esta delicia suele prepararse con añadidos como la nata, bases lácteas altas en grasa que consiguen esa textura cremosa tan característica, o bien únicamente con agua y café, utilizando una batidora eléctrica para montar la mezcla de azúcar, café soluble y agua.

Hoy prepararemos una versión de la clásica crema de café añadiendo un ingrediente saludable y rico en proteínas y grasas saludables. Se trata del yogur griego, una base que aportará cremosidad, sabor y nutrientes a nuestro postre casero.

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Tras mezclarlo todo bien y lograr esa textura densa tan característica, la crema se puede servir directamente en vasos o cuencos pequeños, o bien tapar y congelar si se prefiere una consistencia más parecida a la de un helado. Cuando la sirvamos, podemos decorar nuestra crema fría con unas virutas o chips de chocolate, un poco de cacao en polvo o unos trozos de fruta.

Receta de crema de café y yogur griego saludable

La crema de café y yogur griego saludable es un postre cremoso, rápido y sin cocción. Solo necesitas mezclar yogur griego natural, café instantáneo, un endulzante natural y un poco de esencia de vainilla para potenciar el aroma. La clave está en lograr una textura suave y un equilibrio entre el amargor del café y la acidez del yogur.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos Preparación: 10 minutos



Ingredientes

2 yogures griegos naturales (sin azúcar, unos 250 g)

2 cucharaditas de café instantáneo o expreso recién hecho

1-2 cucharadas de sirope de agave, miel o eritritol (ajustar al gusto)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional: 1 cucharadita de cacao puro en polvo para decorar

Opcional: Fruta fresca (plátano, fresas, arándanos) y/o chips de cacao

Cómo hacer crema de café y yogur griego, paso a paso

Disolver el café instantáneo en 1 cucharada de agua caliente. Si usas expreso, déjalo enfriar un poco antes de añadir. El café debe estar frío o a temperatura ambiente para no cortar el yogur. Mezclar en un bol el yogur griego, el endulzante elegido y la esencia de vainilla. Añadir el café previamente disuelto y mezclar bien hasta que quede una crema homogénea y sin grumos. Dividir en vasitos individuales y, si quieres, espolvorear por encima un poco de cacao puro o añadir fruta fresca y chips de cacao. Refrigerar 10 minutos para que coja cuerpo y disfrutar bien fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, esta crema de café rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 90-120 kcal

Proteínas: 8-10 g

Grasas: 2-3 g

Hidratos de carbono: 8-12 g (según endulzante y toppings)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puede mantenerse en nevera 2 días, cubierta y bien fría. Mejor consumir en las primeras 24 horas para disfrutar su textura cremosa.