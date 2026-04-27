‘El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028’, así es el curso gratuito del Gobierno para aprender a observar los fenómenos: plazos y dónde apuntarse

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será visible en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17:34 horas (hora española) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el Océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos y la mayor parte de este tiempo se disfrutarán desde España como en ningún otro sitio. Desde la península y Baleares, el eclipse se verá en sus últimas fases, por ello, nuestro país es el mejor lugar del mundo para disfrutarlo. Por ello, el Gobierno espera que hasta millones de cazadores de eclipses y turistas en general, por ello, ya prepara un gran dispositivo de seguridad pero también uno de divulgación.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha diseñado una formación gratuita para que tanto el profesorado como la ciudadanía en general puedan aprovechar la oportunidad educativa que suponen los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028, que serán visibles desde España. Lo ha hecho junto al equipo de trabajo de Educación de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses y el equipo de Coordinadores Nacionales de Astronomía para la Educación (NAEC) de la Unión Astronómica Internacional.

Qué contenidos tendrá el curso y cuánto durará

Con el nombre ‘El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028’, el curso, que será “masivo, abierto y en línea”, profundizará en el conocimiento del Sol, ayudará a comprender la dinámica del sistema Sol-Tierra-Luna de manera práctica e intuitiva y ofrecerá indicaciones para observar los eclipses de forma segura. Desde Educación detallan que también explorará “la dimensión histórica y cultural de los eclipses a lo largo de la historia de la humanidad y ayudará a prepararse específicamente para los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028″.

Los contenidos, explican desde el Ministerio, se estructurarán en cinco semanas —un módulo introductorio y cuatro módulos temáticos— con una dedicación estimada de 30 horas. A lo largo del curso, los participantes encontrarán en cada módulo píldoras de vídeo con conceptos teóricos y prácticos explicados de forma accesible, así como talleres y actividades diseñadas para distintos niveles educativos, desde educación Primaria hasta Bachillerato. El profesorado encontrará, además, situaciones de aprendizaje ya desarrolladas y listas para aplicar en el aula, con el objetivo de que el alumnado se aproxime a la astronomía a través de su propia experiencia directa, aprovechando la fascinación natural que despiertan los eclipses.

Cómo y donde inscribirse

Aunque el curso está especialmente pensado para profesionales del ámbito educativo, cualquier persona interesada en la astronomía y, más especialmente en el Sol y los eclipses que se podrán observar desde España, puede inscribirse desde este lunes hasta el a hasta el 23 de mayo. El desarrollo del curso será del 5 mayo al 12 junio.

Las solicitudes para acceder a esta formación se realizarán través de la pestaña habilitada en la web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).