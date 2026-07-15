España

Dani García, chef español: “Las mejores gambas a la gabardina se hacen con harina de fuerza, huevo, colorante, cerveza y agua con gas congelada”

El chef andaluz nos desvela sus secretos para conseguir un rebozado perfecto, ligero y esponjoso, y que no absorba nada de grasa

Guardar
Google icon
Receta de gambas a la gabardina de Dani García (Montaje Infobae)
Receta de gambas a la gabardina de Dani García (Montaje Infobae)

Un clásico en bares y tabernas durante los años 80 y 90 que también queda delicioso si lo hacemos en casa. Eso son las gambas a la gabardina, una receta de aperitivo con sabor marinero que es muy común encontrar en cartas de toda España, siendo los caballitos murcianos la variante regional más conocida.

La gabardina es el nombre que hace referencia al rebozado que envuelve cada gamba, un exterior crujiente que a la vez resulta ligero y esponjoso. Conseguir este equilibrio no es sencillo, y por ello acudimos a los trucos de grandes cocineros como Dani García. El chef, con varias estrellas Michelin en su palmarés y grandes restaurantes a su cargo, comparte además algunas de sus recetas a través de redes sociales. Trucos y consejos que apuntamos y aplicamos para conseguir resultados dignos de alta cocina.

PUBLICIDAD

En una de sus últimas publicaciones, el cocinero nos explicó su receta de gambas en gabardina. “Hay un amigo mío que lleva meses pidiéndome que le enseñe a hacer mis gambas en gabardina”, comienza explicando el cocinero, antes de lanzarse a su explicación. Como claves para esta receta, el marbellí insiste en preparar una masa bien fría y que incluya los ingredientes adecuados: “La masa muy fría hará que nos quede una gabardina perfecta”, asegura.

Para lograr la temperatura ideal, García utiliza cerveza fría y agua con gas convertida en hielo pilé o hielo picado. Además, “harina de fuerza y harina Yolanda, en las mismas proporciones, sal, colorante alimenticio y huevo”. Una combinación de ingredientes que nos asegura un resultado de sobresaliente. El aceite a unos 180 ºC nos conseguirá el dorado crujiente. “Cuando metas la gamba rebozada en el aceite, sujétala por la cola dos segundos. Así la gabardina se fija y la gamba queda más recta”, aconseja el chef.

PUBLICIDAD

Receta de gambas en gabardina

La gamba en gabardina consiste en gambas o langostinos pelados, bañados en una masa aireada a base de harina, huevo y cerveza, y fritos en aceite caliente hasta lograr una cobertura crujiente y ligera. La clave está en la temperatura de los líquidos y el punto exacto del batido para lograr una textura de “gabardina” fina, esponjosa y nada pesada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 500 g de gambas o langostinos (pelados, dejando la cola)
  • 125 g de harina de fuerza
  • 125 g de harina Yolanda (o harina para rebozados)
  • 3 huevos
  • 1 sobre de levadura química
  • 250 ml de cerveza muy fría
  • 50 ml de agua con gas (convertida en hielo picado)
  • Sal al gusto
  • Un toque de colorante alimenticio
  • Aceite de oliva para freír

Cómo hacer gambas en gabardina, paso a paso

  1. Mezcla las harinas a partes iguales en un bol, añade la sal, levadura y un toque de colorante alimenticio.
  2. Añade la cerveza muy fría y el agua con gas en forma de hielo piléEl frío en la masa es fundamental para lograr un rebozado ligero.
  3. Incorpora los huevos y bate hasta obtener una mezcla con textura cremosa.
  4. Seca muy bien las gambas o langostinos con papel de cocina. Este paso evita que el rebozado se despegue durante la fritura.
  5. Pasa cada gamba primero por harina y después sumérgela en la masa.
  6. Fríe en abundante aceite de oliva a 180 °C. El aceite debe estar bien caliente para que la gabardina no absorba grasa.
  7. Sujeta cada gamba por la cola 2 segundos en el aceite antes de soltarla completamente. Así la masa se fija y quedan más rectas y presentables.
  8. Escurre sobre papel absorbente y sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones (unas 16-20 unidades, según tamaño del marisco).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 18 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 28 g
  • Calorías: 300 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • En nevera: hasta 24 horas en recipiente hermético, aunque pierden textura.
  • No se recomienda congelar una vez fritas.
  • Para recuperar algo de crujiente, recalentar 5 minutos en horno a 200 °C.

Temas Relacionados

Dani GarcíaChefs EspañaChefsTrucos de CocinaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

La resolución sienta doctrina ante la existencia de criterios contradictorios entre distintas Audiencias Provinciales españolas

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

El héroe de la semifinal del Mundial 2026 recuerda sus orígenes humildes, la lucha de sus padres y el papel decisivo de sus abuelos, que hicieron todo lo posible para que pudiera cumplir su sueño

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 julio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 julio

Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Este plato, inspirado en los sabores americanos, es ideal para acompañar hamburguesas, carnes o como picoteo en reuniones

Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Ir al cine, al teatro o a un museo puede ralentizar el envejecimiento: la cultura puede sumar hasta un año de vida

Participar en actividades culturales fomenta las relaciones sociales, estimula el bienestar mental y promueve hábitos más saludables

Ir al cine, al teatro o a un museo puede ralentizar el envejecimiento: la cultura puede sumar hasta un año de vida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

ECONOMÍA

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

DEPORTES

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia