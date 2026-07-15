Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

Técnicos con trajes protectores fumigan un gran salón del Palacio Real de Madrid para el control de insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae hecha con IA)

Patrimonio Nacional quiere combatir a las termitas que sabe merodean por sus principales monumentos. El organismo público dependiente del Ministerio de Presidencia, que es el responsable de velar por los bienes que proceden del legado de la Corona española, está buscando una empresa especializada para que realice en sus principales edificios un “tratamiento preventivo y correctivo contra los xilófagos”, insectos que se alimentan de madera. Con un presupuesto de 402.000 euros, Patrimonio quiere actuar sobre 18 monumentos más importantes.

En ocho de ellos, Patrimonio ya tiene constancia de la existencia de termitas. Se trata del monasterio de Yuste (Cáceres), el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el monasterio de Santa Clara (Tordesillas), el Palacio Real (Madrid), el Real Sitio de Aranjuez (Madrid), el Real Sitio de El Pardo (Madrid), el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso (Segovia) y el Palacio de La Almudaina (Mallorca). Los trabajos se tendrán que centrar, por tanto, en estos enclaves. Pero Patrimonio puede también encargar a la empresa que gane el contrato la redacción de algún informe puntual que evalúe posibles “ataques” de estos insectos a otros diez monumentos.

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Se trataría de encargos puntuales que afectarían al Real Sitio de Riofrío (Segovia), el Palacio de Marivent (Mallorca), los Reales Alcázares de Sevilla, el monasterio de La Encarnación (Madrid), el monasterio de Las Descalzas (Madrid), el monasterio de Santa Isabel (Madrid), el monasterio de San Pascual (Aranjuez), el Panteón de España (Madrid), el Real Colegio de las Doncellas Nobles (Toledo) y el palacio de La Mareta (Lanzarote), lugar escogido por el presidente Pedro Sánchez para pasar algunos periodos vacacionales. Patrimonio podrá solicitar al adjudicatario que tenga que trabajar sobre dos de estos monumentos cada año.

Pedro Sánchez a su llegada a 'La Mareta', en Lanzarote, para pasar sus vacaciones. (EFE/Adriel Perdomo)

Patrimonio Nacional cuida de más de 1.000 inmuebles, 170.000 piezas artísticas y 18.000 hectáreas de espacios verdes de gran riqueza medioambiental. La conservación de este amplio legado supone, no solo labores de mantenimiento ordinarias, “sino también el control de aquellos agentes que producen el deterioro de este magnífico legado. Entre estos agentes, se encuentran los xilófagos que comen madera; entre ellos, y por el daño que producen, ocupan un lugar preponderante las termitas”, explica el pliego de condiciones del contrato.

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2.600 especies

En el mundo existen más de 2.600 especies de termitas, localizadas fundamentalmente en climas cálidos tropicales. En Europa, se han citado varias especies localizadas en los países mediterráneos, donde, debido a sus cálidas condiciones meteorológicas, constituyen un grave problema por los daños que provocan en edificios con estructuras de madera, carpinterías, elementos y bienes de madera. “Además, en los últimos años se está constatando un avance de los territorios europeos afectados por termitas hacia latitudes más septentrionales”, recalcan desde Patrimonio.

El hermano de Pedro Sánchez queda inhabilitado por nueve años, así como Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura.

En España, hay dos especies de termitas subterráneas (Reticulitermes grassei y Reticulitermes banyulensis) y se ha localizado la posible presencia de una tercera especie (Reticulitermes flavipes) y dos especies de termitas de madera seca (Kalotermes flavicollis y Cryptotermes brevis). “Actualmente se está detectando una proliferación de los ataques de las termitas subterráneas y de madera seca en los cascos urbanos favorecidos por la actividad humana; por el abandono de población de muchos cascos históricos, lo que conlleva la pérdida de los hábitos de mantenimiento de los edificios; y por las variaciones climatológicas (con inviernos y veranos más suaves). Debido a todo esto, las termitas encuentran unas condiciones de humedad y temperaturas ideales para su desarrollo”.

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La actividad de las termitas puede llegar a ocasionar graves daños en elementos estructurales (vigas, forjados, falsos techos, cubiertas, cornisas, etc.) y de carpinterías (puertas, ventanas, etc.), con riesgo potencial de desplomes, que pueden ocasionar daños físicos a los monumentos de Patrimonio. “Concretamente, y a falta de datos oficiales, se puede estimar que más del 80% de los cascos históricos españoles están en menor o mayor medida afectados por el ataque de estos insectos xilófagos, siendo la principal causa de los daños en edificios y bienes en los cascos antiguos”, reza la memoria del contrato. El tiempo que las larvas de las termitas permanecen en el interior de la madera varía desde unas semanas hasta más de 10 años.

Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial (Wikimedial).

El contrato incluye cinco ejercicios, desde 2026 a 2030. En primer lugar la adjudicataria deberá realizar un informe técnico sobre la situación de cada monumento y luego un plan de actuación, que incluye cebos con veneno, fumigaciones, tratamientos mediante inyección y pulverización, y un periodo posterior de vigilancia cuando se haya realizado el tratamiento contra estos insectos que puede durar hasta tres años. Al contrato solo se ha presentado un licitador, cuya oferta fue evaluada el pasado 9 de julio y que seguramente sea finalmente el ganador del contrato.

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