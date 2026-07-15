El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

Elías Bendodo en un evento del PP (Iñaki Berasaluce - Europa Press)

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que la victoria de la selección española en la semifinal del Mundial ha beneficiado políticamente a Pedro Sánchez. Según Bendodo, el triunfo deportivo ha relegado a un segundo plano la condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente, por un delito de prevaricación. Las declaraciones se han producido este miércoles, en una entrevista concedida a RNE.

Bendodo ha calificado de “maravillosa” para el Gobierno la victoria del equipo nacional frente a Francia, que ha supuesto el pase de España a su segunda final de un Mundial de fútbol, 16 años después de la anterior. Según el dirigente del PP, la repercusión mediática y social del encuentro ha desplazado el debate público sobre la situación judicial del hermano del presidente. No obstante, desde la oposición tratan de recuperar el foco y volver a señalar lo que consideran una condena muy grave y un nuevo motivo por el que Sánchez debería dimitir.

PUBLICIDAD

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, asegura que el “pacto encapuchado” de Sánchez con Bildu es la mayor de las traiciones a aquellos que dieron su vida por los valores de nuestra democracia.

“Debería suponer la caída del Gobierno”

Durante la entrevista, Elías Bendodo ha insistido en que la condena a David Sánchez “debería suponer la caída del Gobierno”, argumentando que el presidente es el “verdadero cooperador necesario” para que se creara una plaza a medida para su hermano. “Si David Sánchez no es el hermano de Pedro Sánchez, no le hubieran hecho una plaza a medida y, evidentemente, no hubiera sido condenado a nueve años de inhabilitación. Eso es verde con asas”, ha declarado el dirigente popular en RNE.

En sus declaraciones, Elías Bendodo ha asegurado que la sentencia contra David Sánchez es “el triunfo del Estado de derecho sobre esa cloaca sanchista”. El dirigente del PP ha acusado al entorno del presidente del Gobierno y al PSOE de intentar influir en las instituciones y de poner en marcha estrategias para desacreditar a jueces, fiscales, periodistas y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según Bendodo, “ha demostrado ser más fuerte que las estrategias del PSOE y la cloaca que montaron con Leire (Díez)”. Además, ha advertido sobre la necesidad de preservar la independencia judicial ante cualquier intento de presión política y ha defendido que la sociedad debe confiar en la fortaleza de las instituciones democráticas.

PUBLICIDAD

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, responde a las críticas recibidas por sus declaraciones sobre la ley de nacionalidad, el absentismo laboral y las ayudas a futuros padres. "Que me da igual", afirma, asegurando que su objetivo es mejorar el país para los jóvenes.

Condena al hermano de Pedro Sánchez

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. La Audiencia Provincial de Badajoz considera que Sánchez, tras ser contratado como coordinador de los conservatorios en la Diputación de Badajoz, abandonó estas funciones y se centró en actividades operísticas ajenas a su contrato.

La condena se centra en el cambio de denominación de su puesto en 2022, que encubrió la creación de un cargo distinto, diseñado a medida y sin respetar los procedimientos legales. El tribunal destaca una “desatención sostenida” a sus funciones, falta de justificación documental y que residía en Portugal desde 2021. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El Gobierno considera que es excesiva y parte de una “persecución” al entorno del presidente.

PUBLICIDAD