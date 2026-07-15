Así se fraguó el encuentro más secreto entre Harry y Meghan y Carlos III: “Quería que Camila estuviera allí para darle apoyo moral”

El rey Carlos III y los duques de Sussex en un fotomontaje. (EFE/EPA/NEIL HALL)

El reencuentro más esperado de la familia real británica no fue fruto del azar, sino de una operación cuidadosamente diseñada por Carlos III. Según reveló una fuente cercana al monarca a Vanity Fair, el rey organizó él mismo la reunión con el príncipe Harry, Meghan Markle, Archie y Lilibet, y lo hizo bajo un nivel de discreción inédito incluso para la Casa Real. El objetivo era claro: evitar filtraciones, proteger la intimidad del momento y garantizar que el encuentro se desarrollara sin presiones externas.

El rey solo compartió sus planes con una persona: Camilla. Y lo hizo en el último instante. “Carlos quería que Camila estuviera allí para darle apoyo moral”, explicó la fuente, subrayando el papel fundamental que la reina ha desempeñado durante los años de tensión con Harry. Camilla, que se encontraba en su finca de Ray Mill House, dejó todo lo que estaba haciendo y se desplazó “con bastante prisa” hasta Highgrove para acompañarlo. No avisó a nadie, ni siquiera a su propia familia. Simplemente se subió al coche y condujo hasta la residencia del rey.

PUBLICIDAD

Los reyes británicos en una imagen de archivo. (Europa Press)

Ni Guillermo ni Kate Middleton sabían que el encuentro iba a producirse. Carlos pidió expresamente a Harry y Meghan que mantuvieran el reencuentro en secreto y prohibió cualquier filtración previa. Solo permitió a sus asesores confirmar la reunión una vez que Harry abandonó Highgrove sin ser visto.

La fuente consultada por Vanity Fair detalló cómo se desarrolló la operación: “Se acordó una hora para que los Sussex acudieran a Highgrove el viernes por la tarde y, de forma poco habitual tratándose del rey, todo se organizó con muy poca antelación. A todos los implicados se les pidió mantener el secreto para que el encuentro pudiera mantenerse en privado”.

PUBLICIDAD

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La reunión duró aproximadamente una hora. No hubo fotografías, ni declaraciones posteriores, ni detalles oficiales. Buckingham emitió un comunicado mínimo, sin añadir nada más. Harry tampoco ha hecho comentarios, y desde que Meghan y los niños llegaron al Reino Unido no se les ha visto en público. Una fuente cercana a los Sussex confirmó que la pareja está decidida a preservar la intimidad del encuentro: “Están manteniendo la reunión en el más absoluto secreto. No le han dicho nada a nadie”.

La misma fuente añadió que antes de ver al rey se acordó que no se compartiría “ni fotos, ni detalles” y que esa discreción era parte esencial del pacto entre padre e hijo. “Estuvieron en Highgrove durante una hora más o menos, pero no esperen saber nada de lo que hablaron. Esa fue la promesa que Harry le hizo a su padre”, explicó. Un gesto que, según la fuente, ha sido clave para que el reencuentro pudiera celebrarse: “Harry estaba muy contento de que finalmente pudiera celebrarse, porque todo estuvo en el aire hasta el último momento”.

PUBLICIDAD

El rey Carlos III y el príncipe Harry en una imagen de archivo. (Getty Images)

Meghan, que tenía previsto acompañar a Harry en Londres y asistir a varios actos de los Juegos Invictus, canceló su viaje por motivos de seguridad después de que el Ministerio del Interior británico rechazara conceder protección policial al príncipe durante su visita. Los Sussex, por su parte, han evitado hacer comentarios, mientras Buckingham insiste en que no habrá más información sobre la reunión.