España

Así se fraguó el encuentro más secreto entre Harry y Meghan y Carlos III: “Quería que Camila estuviera allí para darle apoyo moral”

El rey británico organizó personalmente una operación de máximo secreto para ver a su hijo, a Meghan y a sus nietos

Guardar
Google icon
Meghan Markle Príncipe Harry Rey Carlos III
El rey Carlos III y los duques de Sussex en un fotomontaje. (EFE/EPA/NEIL HALL)

El reencuentro más esperado de la familia real británica no fue fruto del azar, sino de una operación cuidadosamente diseñada por Carlos III. Según reveló una fuente cercana al monarca a Vanity Fair, el rey organizó él mismo la reunión con el príncipe Harry, Meghan Markle, Archie y Lilibet, y lo hizo bajo un nivel de discreción inédito incluso para la Casa Real. El objetivo era claro: evitar filtraciones, proteger la intimidad del momento y garantizar que el encuentro se desarrollara sin presiones externas.

El rey solo compartió sus planes con una persona: Camilla. Y lo hizo en el último instante. “Carlos quería que Camila estuviera allí para darle apoyo moral”, explicó la fuente, subrayando el papel fundamental que la reina ha desempeñado durante los años de tensión con Harry. Camilla, que se encontraba en su finca de Ray Mill House, dejó todo lo que estaba haciendo y se desplazó “con bastante prisa” hasta Highgrove para acompañarlo. No avisó a nadie, ni siquiera a su propia familia. Simplemente se subió al coche y condujo hasta la residencia del rey.

PUBLICIDAD

Los reyes británicos en una imagen de archivo. (Europa Press)
Los reyes británicos en una imagen de archivo. (Europa Press)

Ni Guillermo ni Kate Middleton sabían que el encuentro iba a producirse. Carlos pidió expresamente a Harry y Meghan que mantuvieran el reencuentro en secreto y prohibió cualquier filtración previa. Solo permitió a sus asesores confirmar la reunión una vez que Harry abandonó Highgrove sin ser visto.

La fuente consultada por Vanity Fair detalló cómo se desarrolló la operación: “Se acordó una hora para que los Sussex acudieran a Highgrove el viernes por la tarde y, de forma poco habitual tratándose del rey, todo se organizó con muy poca antelación. A todos los implicados se les pidió mantener el secreto para que el encuentro pudiera mantenerse en privado”.

PUBLICIDAD

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La reunión duró aproximadamente una hora. No hubo fotografías, ni declaraciones posteriores, ni detalles oficiales. Buckingham emitió un comunicado mínimo, sin añadir nada más. Harry tampoco ha hecho comentarios, y desde que Meghan y los niños llegaron al Reino Unido no se les ha visto en público. Una fuente cercana a los Sussex confirmó que la pareja está decidida a preservar la intimidad del encuentro: “Están manteniendo la reunión en el más absoluto secreto. No le han dicho nada a nadie”.

La misma fuente añadió que antes de ver al rey se acordó que no se compartiría “ni fotos, ni detalles” y que esa discreción era parte esencial del pacto entre padre e hijo. “Estuvieron en Highgrove durante una hora más o menos, pero no esperen saber nada de lo que hablaron. Esa fue la promesa que Harry le hizo a su padre”, explicó. Un gesto que, según la fuente, ha sido clave para que el reencuentro pudiera celebrarse: “Harry estaba muy contento de que finalmente pudiera celebrarse, porque todo estuvo en el aire hasta el último momento”.

El rey Carlos III y el príncipe Harry en una imagen de archivo. (Getty Images)
El rey Carlos III y el príncipe Harry en una imagen de archivo. (Getty Images)

Meghan, que tenía previsto acompañar a Harry en Londres y asistir a varios actos de los Juegos Invictus, canceló su viaje por motivos de seguridad después de que el Ministerio del Interior británico rechazara conceder protección policial al príncipe durante su visita. Los Sussex, por su parte, han evitado hacer comentarios, mientras Buckingham insiste en que no habrá más información sobre la reunión.

Temas Relacionados

Carlos IIICasas realesRealezaPríncipe HarryMeghan MarkleÚltima Hora Españaespaña-noticiasEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mejor pueblo de León para ver el eclipse solar total del 12: tiene un mirador privilegiado y una cueva con estalagmitas de hace miles de años

Altitud e historia industrial ponen en el mapa esta villa como una de las favoritas para ver el fenómeno astronómico de 2026

El mejor pueblo de León para ver el eclipse solar total del 12: tiene un mirador privilegiado y una cueva con estalagmitas de hace miles de años

Si tienes calor y te das una ducha de agua fría estás cometiendo un error: "Una templada suele ser una mejor opción que una helada"

El farmacéutico Álvaro Fernández explica que el frío contrae los vasos sanguíneos de la piel, reduce el flujo en la superficie y puede dificultar los procesos internos que rebajan la temperatura del organismo

Si tienes calor y te das una ducha de agua fría estás cometiendo un error: "Una templada suele ser una mejor opción que una helada"

Qué es exactamente la canícula y cuando se da en España

La temporada más calurosa del año que debe su nombre a la astronomía y los antiguos romanos

Qué es exactamente la canícula y cuando se da en España

Alerta en la Selección española por las molestias físicas de Pedro Porro y Lamine Yamal: qué podemos esperar de estas sobrecargas musculares

Ambos futbolistas acabaron el partido de semifinal contra Francia con molestias físicas que deberán ser examinadas

Alerta en la Selección española por las molestias físicas de Pedro Porro y Lamine Yamal: qué podemos esperar de estas sobrecargas musculares

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Los estudiantes empiezan en verano a buscar alojamiento para septiembre ante la falta de oferta y el aumento de los desplazamientos entre provincias

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez: acusan a ciudadanos marroquíes de intentar “perturbar” sus elecciones

Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez: acusan a ciudadanos marroquíes de intentar “perturbar” sus elecciones

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

ECONOMÍA

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Las obligaciones básicas que todo trabajador tiene que tener en cuenta de cara a la empresa, según un experto

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia