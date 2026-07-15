España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Google icon
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Estos son los ganadores del sorteo 2 de las 12:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 15 de julio, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 15 de julio.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 2, 9, 3.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mejor pueblo de León para ver el eclipse solar total del 12: tiene un mirador privilegiado y una cueva con estalagmitas de hace miles de años

Altitud e historia industrial ponen en el mapa esta villa como una de las favoritas para ver el fenómeno astronómico de 2026

El mejor pueblo de León para ver el eclipse solar total del 12: tiene un mirador privilegiado y una cueva con estalagmitas de hace miles de años

Así se fraguó el encuentro más secreto entre Harry y Meghan y Carlos III: “Quería que Camila estuviera allí para darle apoyo moral”

El rey británico organizó personalmente una operación de máximo secreto para ver a su hijo, a Meghan y a sus nietos

Así se fraguó el encuentro más secreto entre Harry y Meghan y Carlos III: “Quería que Camila estuviera allí para darle apoyo moral”

Si tienes calor y te das una ducha de agua fría estás cometiendo un error: "Una templada suele ser una mejor opción que una helada"

El farmacéutico Álvaro Fernández explica que el frío contrae los vasos sanguíneos de la piel, reduce el flujo en la superficie y puede dificultar los procesos internos que rebajan la temperatura del organismo

Si tienes calor y te das una ducha de agua fría estás cometiendo un error: "Una templada suele ser una mejor opción que una helada"

Qué es exactamente la canícula y cuando se da en España

La temporada más calurosa del año que debe su nombre a la astronomía y los antiguos romanos

Qué es exactamente la canícula y cuando se da en España

Alerta en la Selección española por las molestias físicas de Pedro Porro y Lamine Yamal: qué podemos esperar de estas sobrecargas musculares

Ambos futbolistas acabaron el partido de semifinal contra Francia con molestias físicas que deberán ser examinadas

Alerta en la Selección española por las molestias físicas de Pedro Porro y Lamine Yamal: qué podemos esperar de estas sobrecargas musculares
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez: acusan a ciudadanos marroquíes de intentar “perturbar” sus elecciones

Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez: acusan a ciudadanos marroquíes de intentar “perturbar” sus elecciones

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

ECONOMÍA

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Las obligaciones básicas que todo trabajador tiene que tener en cuenta de cara a la empresa, según un experto

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia