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El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

El club canario ha firmado un acuerdo con la academia privada que lleva el fútbol base de Fresno del Torote-Serracines. Algunos padres denuncian la subida de precios, el Ayuntamiento se desentiende y la oposición que con estas subidas dejan tirados a los jóvenes de la localidad

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Uno de los equipos del 'Academy FDT'
Uno de los equipos del 'Academy FDT'

El Club Deportivo Tenerife, histórico club de fútbol español que actualmente milita en Segunda División, ha desembarcado en un pequeño pueblo de Madrid: Fresno del Torote-Serracines (2.600 habitantes). El equipo canario acaba de firmar un convenio de colaboración con el ‘Academy FDT’, una academia que gestiona desde hace años el club de fútbol de esta pequeña localidad para que los chavales del pueblo, y de localidades próximas, puedan jugar al deporte rey. El problema es que este acuerdo, que supone un salto de calidad, conlleva un incremento de los precios que pagaban los jóvenes: “Muchos niños no van a poder afrontar estos nuevos precios”, denuncia Yolanda Martínez, concejal del PSOE. “Esto no es una actividad extraescolar”, se defiende Roberto Junquera, presidente del FDT.

Una madre de uno de los chavales del equipo explica que el año pasado pagaban una cuota de 20 euros mensuales durante diez meses, es decir, 200 euros. Ahora, los nuevos precios fijados por esta academia son cuotas mensuales de 45 euros, es de decir, 450 euros al año, más otros 263 euros para pagar la ropa, lo que hace un total de 713 euros. “Esto es un club privado, que conlleva un esfuerzo y un compromiso. Vamos a pasar de dos equipos a diez en diversas categorías, con la posibilidad de participar en torneos. No se trata de una actividad extraescolar cuando acaba el colegio”, recalca Junquera, el máximo responsable del club, que reconoce que el acuerdo con el Tenerife “supone un salto de calidad”.

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Varios partidos de la oposición coinciden en señalar que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, no da explicaciones sobre este tema, teniendo en cuenta que ha cedido el único campo municipal al FDT para que los chavales jueguen al fútbol. Infobae ha intentado, sin éxito, hablar con algún portavoz municipal. El Consistorio ha aprobado una concesión directa para que el FDT pueda habilitar, además, una cafetería de 55 metros cuadrados con 61 plazas para que pueda tener unos ingresos extra al margen de la práctica del fútbol. ¿Por qué se ha adjudicado a dedo esta cafetería durante cuatro años?, ¿Va a realizar esta academia mejoras en las instalaciones del campo de fútbol?“, se pregunta David Calvo, concejal del partido independiente Serracines Suma.

El presidente y vicepresidente del club Academy FDT (en los extremos), celebrando con el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol el acuerdo con el Tenerife
El presidente y vicepresidente del club Academy FDT (en los extremos), celebrando con el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol el acuerdo con el Tenerife

Calvo asegura que él estuvo en la última reunión de padres celebrada en el municipio en el que estos se quejaban de los nuevos precios. “No piensan en los chicos del pueblo”, asegura. “Con esto no ganamos dinero. Yo tengo tres empresas que emplean a 35 personas. El club lo hemos cogido porque nos gusta fomentar el fútbol en los chavales. No sé de qué se quejan los padres. El año pasado el equipo infantil se retiró a mitad de temporada porque los niños no iban a jugar. Nosotros queremos profesionalizar esto y que haya un compromiso”, explica Roberto Junquera, que explica que muchos de los jóvenes que van a jugar en las distintas categorías del Serracines viven en otras localidades y que los precios que han fijado no son altos.

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Nueva directiva

José Vicente Escovedo, concejal de Ciudadanos en el pueblo, recuerda que el Ayuntamiento firmó el convenio de colaboración con el ‘Academy FDT’ hace muchos años. El objetivo, según señala el propio texto, es “el desarrollo de actividades de fútbol base, con el objetivo de promover el deporte base como herramienta de desarrollo social, educativo y de cohesión comunitaria”. Para Escovedo, durante todos estos años “el mantenimiento de las instalaciones ha sido nulo. Ahora es verdad que han entrado nuevos gestores y nueva directiva en esta academia. Yo no sé si lo que buscan ahora es la excelencia formativa, lo que quiero es que los chavales del pueblo tengan la posibilidad de jugar al fútbol a precios asequibles”.

Escovedo tiene razón. Roberto Junquera ha cogido las riendas del club con un nuevo equipo directivo hace poco y ofrece en su página web una profesionalización del club con entrenadores formados, planificación por etapas, seguimiento individual del jugador, evaluaciones deportivas periódicas. “El talento necesita dirección. Su hijo entrenará con un plan que impulse su crecimiento paso a paso”, señala la página web. “El Ayuntamiento se desentiende del fútbol. Entrega las instalaciones municipales a un club privado y encima de regalo le da gratuitamente la concesión de una cafetería durante cuatro años”, sentencia Yolanda Martínez, la portavoz del PSOE.

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