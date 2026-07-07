Rollos de calabacín rellenos de ensaladilla rusa: una receta refrescante para sorprender a tus invitados este verano

Rollos de calabacín y ensaladilla rusa. (Magnific)

Cuando llega el verano, apetecen recetas frescas, ligeras y fáciles de preparar que, además de estar deliciosas, resulten vistosas en la mesa. Estos rollos de calabacín rellenos de ensaladilla rusa reúnen todas esas cualidades y se convierten en una opción perfecta tanto para una comida familiar como para un aperitivo o una cena con invitados.

La combinación del calabacín laminado con el relleno cremoso de ensaladilla ofrece un contraste de texturas muy agradable, mientras que su presentación en forma de rollitos aporta un toque original que sorprende desde el primer vistazo.

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Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 10 minutos

Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

1 calabacín grande 2 patatas medianas 1 zanahoria 50 g de guisantes cocidos 2 huevos medianos 80 g de atún en aceite escurrido 80 g de mayonesa Sal al gusto Pimienta negra molida al gusto

Cómo hacer rollos de calabacín rellenos de ensaladilla rusa, paso a paso

Lava bien el calabacín y córtalo en láminas finas a lo largo con ayuda de una mandolina o de un cuchillo bien afilado. Procura que todas tengan un grosor similar. Cocina las láminas en agua hirviendo con una pizca de sal durante aproximadamente un minuto. A continuación, pásalas inmediatamente a un recipiente con agua y hielo para cortar la cocción. Pela las patatas y la zanahoria y cuécelas en agua con sal hasta que estén tiernas, pero sin que lleguen a deshacerse. Mientras tanto, cuece los huevos durante unos 10 minutos. Una vez listos, enfríalos bajo el grifo o en agua con hielo, pélalos y resérvalos. Corta las patatas, la zanahoria y los huevos en dados pequeños para conseguir una ensaladilla con una textura uniforme y agradable. Coloca todos los ingredientes en un bol junto con los guisantes y el atún bien escurrido. Añade la mayonesa, salpimenta al gusto y mezcla con suavidad hasta que todo quede bien integrado. Seca las láminas de calabacín con papel absorbente para eliminar el exceso de agua y facilitar el montaje de los rollitos. Pon una cucharadita de ensaladilla en uno de los extremos de cada lámina y enróllala con cuidado, procurando que el relleno no se salga por los lados. Coloca los rollos en una bandeja o fuente de servir y déjalos reposar en el frigorífico hasta el momento de llevarlos a la mesa. Servidos bien fríos resultan mucho más refrescantes y mantienen mejor su forma.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 14-16 rollos (para 4 personas como aperitivo). Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 60 kcal por rollo

Proteínas: 2,5 g

Grasas: 3,5 g

Hidratos de carbono: 4,5 g

Fibra: 0,7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los rollos tapados en la nevera hasta 48 horas. Es preferible no congelar, ya que el calabacín pierde su textura.