Quién es Speed, el youtuber al que saludaron Juan Roig y Ana Botín en el partido Francia-España, y por qué es famoso

El streamer Speed.

IShowSpeed se encontraba grabando otro de los muchos directos que hace para sus canales de redes sociales cuando Juan Roig, propietario de Mercadona, y Ana Botín, presidenta del Banco Santander, se acercaron a saludarle. Puede ser definido como un momento muy “random” por la cultura de internet y, sin duda, es el choque de dos mundos muy diferentes. Hoy, mucha gente en España se pregunta: ¿Quién es Speed?

Darren Jason Watkins es un streamer y youtuber estadounidense que acumula más de 57 millones de suscriptores en Youtube y 5 millones en Twitch. Speed mostró interés ya de pequeño por los videojuegos y la creación de contenido, lo que lo llevó a experimentar con el mundo de los directos. Abrió su canal en 2016 y tres años más tarde comenzó a transmitir con regularidad. Fue después de la pandemia cuando su carrera creció exponencialmente. Pasó de 100.000 suscriptores en el año 2021 a 20 millones en 2023.

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El luchador de UFC y el streamer IShowSpeed conversan sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un ambiente con decoración de estilo árabe.

Sus vídeos se caracterizan por su personalidad enérgica. Su estilo directo ha captado la atención de millones de seguidores, al principio a través de los videojuegos y más tarde con formatos más cortos como el de la red Tik Tok. Pero no todo ha sido tan sencillo. A lo largo de su carrera, Speed ha estado envuelto en diversas polémicas que han marcado su imagen pública. Entre los episodios más comentados se encuentra cuando formó parte de un programa de citas online en stream en el que realizó comentarios por los que luego Twitch canceló su cuenta permanentemente por “coerción o intimidación sexual”.

Un año después, mientras streameaba Valorant hizo comentarios misóginos a otra jugadora. Como consecuencia, la productora del juego, Sara Dadafshar, anunció su prohibición permanente en Valorant y otros títulos de Riot Games. Speed se disculpó poco más tarde.

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Estos incidentes le han mantenido en el centro del debate digital lo que ha aumentado la atención mediática y curiosidad en torno a su figura. En estos últimos tiempos se ha interesado sobre la figura de Cristiano Ronaldo, declarándose su fan más acérrimo. Por eso también se le puede ver creando contenido del Mundial 2026.

El encuentro de Speed con Botín y Roig

Juan Roig y Ana Botín coinciden con IShowSpeed en Dallas antes del partido de España y le presentan Mercadona y Openbank. (Montaje Infobae con capturas de YouTube)

Precisamente se encontraba en medio de uno de esos directos cuando Ana Botín y Juan Roig se acercan al joven poco antes de empezar la semifinal entre España y Francia. Durante la breve conversación que mantuvieron, los españoles intentaron explicar al estadounidense quiénes eran y qué significaba para España y Europa sus corporaciones, recurriendo a comparaciones con otras grandes compañías estadounidenses. En el diálogo, uno de los presentes presentó a Roig como “un empresario muy famoso en España... en Europa” y definió a Mercadona como “el Walmart de España”. IShowSpeed reaccionó con sorpresa.

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La charla se desplazó después hacia Ana Botín y Banco Santander. Un acompañante la describió como “el JP Morgan de Europa”, y Botín aprovechó para mencionar Openbank, la filial digital del grupo, alabando las condiciones de las ofertas.

La escena tuvo lugar en un estadio repleto de aficionados y personalidades, entre las que se encontraban Timothée Chalamet, Javier Bardem, Usain Bolt, Puyol, Íker Casillas y otros jugadores.

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