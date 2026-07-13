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Adoración, abuela cocinera: “Para hacer una masa de albóndigas deliciosa, le echo jamón picado, pan de molde remojado en leche y un poco de limón”

La cocinera y creadora de contenido ha compartido sus trucos para conseguir unas albóndigas con mucho sabor, que podemos preparar con salsas caseras, sopas o recetas de pasta

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El truco de Adoración, cocinera y creadora de contenido, para unas albóndigas con mucho sabor (TikTok / @adora_comidas123)
El truco de Adoración, cocinera y creadora de contenido, para unas albóndigas con mucho sabor (TikTok / @adora_comidas123)

Las albóndigas son un básico del recetario tradicional, una elaboración tan clásica como versátil que cada cocinero prepara a su manera. Las hay de carne, de pollo, de pescado o incluso de verduras, con o sin condimentos, más o menos espesas, cocinadas al horno o en sartén... Y, por supuesto, acompañadas de miles de formas, desde salsas caseras a base de verduras hasta recetas de pasta o incluso sopas.

Ya sabemos que ‘cada maestrillo tiene su librillo’ y hoy seguiremos los pasos de Adoración, una abuela de Granada que comparte sus recetas en redes sociales y que llegó a ser colaboradora de ‘Mañaneros’ en RTVE. Su especialidad son esas recetas de toda la vida que todos hemos probado en casa, como es el caso de las albóndigas. Ella las prepara siguiendo el paso a paso tradicional, aunque sumando algunos toques extra que multiplican el sabor del resultado final.

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“Voy a hacer masa de albóndigas a mi manera”, nos advierte en primer lugar esta creadora de contenido, ataviada con su delantal y desde su propia cocina. “He puesto kilo y medio de carne de cerdo, cuarto de kilo de jamón picado, cinco dientes de ajo y perejil picado. Voy a poner poquito de sal, porque lleva bastante jamón, pimienta molida y zumo de limón”.

Para dar cuerpo a la masa y conseguir unas albóndigas compactas, la cocinera añade un trozo de pan de molde remojado en leche. “He puesto cuatro rebanadas de pan Bimbo y le voy a poner leche. Yo no le pongo pan rallado, porque salen más durillas; a mí me gusta echarle esto”, explica Adoración. Solo quedará añadir dos huevos y dejar reposar la masa en la nevera durante el tiempo suficiente para que los ingredientes se compacten.

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Tras aproximadamente una hora de frío, la cocinera forma las albóndigas a su gusto, embadurnándose las manos con aceite para hacer más fácil el proceso. A continuación, Adoración reboza cada bola de carne con un poco de harina y las fríe poco a poco en aceite caliente. “Ahora ya a dejarlas enfriar; las congelo en bolsas diferentes y conforme me van haciendo falta, voy sacándolas para sopa, para salsa, para lo que sea”, explica la creadora de contenido.

Receta de masa de albóndigas caseras con jamón

Esta masa de albóndigas se prepara mezclando carne picada (en este caso, de cerdo), jamón, ajo, perejil, pan de molde empapado en leche, huevos y condimentos. Se forma una masa homogénea, se deja reposar en frío y después se bolea, se pasa por harina y se fríe en aceite caliente. El resultado son unas albóndigas tiernas y con mucho sabor, listas para añadir en sopas o cocinar con salsas caseras.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 30 minutos (incluido reposo)
    • Preparación activa: 20 minutos
    • Reposo en frío: 1 hora
    • Fritura: 10 minutos

Ingredientes

  • 1,5 kg de carne de cerdo picada
  • 250 g de jamón picado
  • 5 dientes de ajo
  • Perejil fresco picado (al gusto)
  • Sal (ajusta al gusto, poca por el jamón)
  • Pimienta molida
  • Zumo de 1 limón
  • 4 rebanadas de pan de molde (tipo Bimbo)
  • Leche (cantidad suficiente para empapar el pan)
  • 2 huevos
  • Harina (para rebozar)
  • Aceite de oliva (para freír)

Cómo hacer masa de albóndigas casera, paso a paso

  1. Mezcla en un bol grande la carne de cerdo y el jamón picado.
  2. Añade los ajos y el perejil picados. Incorpora sal (poca), pimienta y un poco de zumo de limón.
  3. Empapa bien el pan de molde en leche. Escurre y desmenuza sobre la carne.
  4. Agrega los huevos y mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea.
  5. Tapa con papel film y deja reposar en el frigorífico durante 1 hora.
  6. Unta las manos con un poco de aceite. Forma bolitas del tamaño deseado.
  7. Pasa las albóndigas por harina y colócalas en una fuente.
  8. Fríe en abundante aceite caliente hasta dorar por fuera.
  9. Retira y escurre sobre papel absorbente.
  10. Deja enfriar y congela en bolsas según tus necesidades.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 45-50 albóndigas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 190 kcal (por 2-3 albóndigas)
  • Proteínas: 12 g
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • En nevera: hasta 3 días, bien tapadas.
  • En congelador: hasta 3 meses, separadas en bolsas o recipientes herméticos.

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