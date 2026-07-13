Borja Iglesias desvela cómo nació su inesperada amistad con Penélope Cruz y Javier Bardem: “Me escribió por WhatsApp”

Borja Iglesias junto a Penélope Cruz y Javier Bardem. (Instagram @mariavalero)

El Mundial de fútbol 2026 no solo está dejando goles, celebraciones y grandes actuaciones sobre el césped. También está regalando historias inesperadas lejos de los estadios. Una de las más sorprendentes tiene como protagonistas a Borja Iglesias, Penélope Cruz y Javier Bardem, que han estrechado una amistad durante la competición y se han convertido en una de las imágenes más comentadas del torneo.

El delantero gallego, conocido como ‘El Panda’, ha desvelado en una entrevista concedida a DAZN cómo comenzó una relación que jamás imaginó que pudiera hacerse realidad. Todo empezó con un deseo compartido con un amigo y terminó con un mensaje de WhatsApp que cambió por completo la historia.

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“Bueno, la realidad es que estas veces que hemos jugado aquí y lo he visto en el videomarcador, un día hice con un amigo mío un comentario de: ‘Jo..., me encantaría conocerle’”, explicó el futbolista.

Aquel comentario no quedó en una simple conversación. Su amigo conocía personas del entorno de los actores y decidió mover algunos hilos. “Mi amigo conocía gente en común y al final movió hilos y de repente una noche escribió Penélope por WhatsApp para preguntarme qué tal estaba, que le hacía mucha ilusión conocerme también”, recordó con una sonrisa.

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Borja Iglesias en una iamgen de archivo. (Europa Press)

Una admiración que va mucho más allá del cine

Borja Iglesias reconoció que conocer a la pareja ha sido uno de los momentos más especiales que le ha regalado este Mundial. Pero dejó claro que su admiración no se limita únicamente a sus carreras cinematográficas.

“Son dos personas que obviamente por su talento admiro muchísimo, pero sobre todo por su posicionamiento social, por la importancia que le dan a los derechos humanos y a intentar que la sociedad sea un poquito mejor”, afirmó.

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Penélope Cruz y Javier Bardem se han convertido en los grandes apoyos de La Roja. IMAGN IMAGES via Reuters/Jessie Alcheh

Precisamente ese compromiso fue uno de los aspectos que más le impresionó al conocerlos personalmente. El delantero también quiso agradecer públicamente a su amigo Carlos, responsable de haber hecho posible el encuentro. “La verdad que muy feliz y muy agradecido porque ha sido él quien ha movido todo”, confesó.

Javier Bardem sorprendió con la camiseta del ‘Panda’

La amistad entre los tres quedó reflejada en uno de los momentos más comentados de las gradas durante el Mundial. Javier Bardem no dudó en acudir a uno de los encuentros de España vistiendo una camiseta personalizada con el nombre de Borja Iglesias, un gesto que sorprendió al propio futbolista cuando lo vio aparecer en el videomarcador del estadio.

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El actor Javier Bardem, junto a su esposa, la actriz Penélope Cruz, y la cantante Rosalía, en las gradas, celebrando el pase de España a los octavos de final del Mundial tras el partido. IMAGN IMAGES vía Reuters/Jessie Alcheh

“Flipante, flipante”, resumió Iglesias, todavía incrédulo por la escena. Las imágenes dieron rápidamente la vuelta al mundo y evidenciaron la buena sintonía que se había creado entre el actor y el internacional español.

La admiración, además, era mutua. Según explicó Borja, Penélope Cruz le confesó durante sus primeras conversaciones que también tenía muchas ganas de conocerle, una revelación que terminó de sorprender al delantero.

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Una de las imágenes más curiosas del Mundial

La complicidad volvió a quedar patente durante el encuentro entre España y Bélgica. Tanto Penélope Cruz como Javier Bardem acudieron al estadio luciendo de nuevo la camiseta de Borja Iglesias, convirtiéndose en dos de los aficionados más llamativos de la grada.

Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas, en el Mundial (Grosby)

Las cámaras captaron además otro instante muy comentado: el abrazo entre Javier Bardem y Brad Pitt en el palco mientras seguían el partido de la selección española.

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