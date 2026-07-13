Cuando la selección francesa estaba formada por hijos de migrantes españoles: de Eric Cantona a Manuel Amorós o Bernardo Pardo

Los jugadores de la selección francesa celebrando un gol ante Marruecos (REUTERS/Winslow Townson)

No se trata de un solo partido, ni de un torneo en particular, sino de toda una generación de futbolistas españoles que llegaron a vestir la camiseta azul de la selección francesa. Defendieron los colores de Francia, e incluso llegaron a enfrentarse a España para dejarla fuera de un torneo (Eurocopa del 92). La participación de Francia en el Mundial de España de 1982 fue el inicio de una nueva generación, la de franceses con orígenes españoles que comenzaron a vestir la camiseta de Les Bleus. A partir de ese momento, los jugadores de orígenes españoles, encontraron en Francia un selección en la que asentarse para liderarla a lo más alto.

Tradicionalmente, la selección francesa siempre se caracterizado por integrar jugadores de orígenes diversos. En las últimas décadas, han destacado futbolistas de ascendencia africana, como Zinedine Zidane (de padre era argelino), o Karim Benzema, (hijo de padres argelinos). De hecho, muchos de los futbolistas que participan en el Mundial 2026 tampoco tienen ascendencia francesa directa. Es el caso de Kylian Mbappé (padre proviene de Camerún y su madre de Argelia); Ousmane Dembélé (padre de Mali); Tchouameni, (padres son de Camerún); Kingsley Coman y Marcus Thuram, (padres nacieron en la isla caribeña de Guadalupe); Michael Olise (de padre nigeriano). La diversidad de la selección francesa es un reflejo del crisol de culturas que caracteriza al país.

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El exjugador francés Zinedine Zidane (EFE/GEORGI LICOVSKI)

A pesar de esa variedad, son poco los jugadores de la selección francesa tienen antepasados directos de origen francés, como Lucas Digne y Adrien Rabiot. En contraste, hubo una época en la que la presencia de futbolistas con raíces españolas era un rasgo distintivo de la plantilla. Durante el Mundial de España 1982, el entrenador Michel Hidalgo dirigía a un equipo en el que figuraban jugadores como Manuel Amorós, Luis Fernández y Alain Giresse, todos ellos con orígenes españoles.

De Amorós a Cantona

Hidalgo, se puso al frente del banquillo francés para el Mundial de 1978 que se llevó a cabo en Argentina. A partir de ese momento, construyó su pequeña España dentro de la plantilla de Francia. La convocatoria de Francia para el siguiente Mundial ya incluía nombres destacados: Luis Fernández, nacido en Cádiz y trasladado a Lyon a los seis años; Alain Giresse, hijo de madre salmantina; y Manuel Amorós, cuyos padres eran valencianos.

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La historia de estos jugadores estaba marcada por la emigración y, en muchos casos, por las secuelas de la guerra, que llevó a numerosas familias españolas a establecerse en Francia, donde sus descendientes encontraron oportunidades en el fútbol y, finalmente, un lugar en la selección nacional. El éxito no tardó en llegar.

Solo dos años después del Mundial de España, Francia consiguió la Eurocopa de 1984 bajo la dirección de Michel Hidalgo. “Lo pasé muy mal. Tuve enfrente jugadores que me estuvieron… ¿cómo decirlo? Picando, metiéndose conmigo porque era español y estaba jugando con Francia. Parecían no entender que yo tenía que entregarme y ser honesto con un país que me había permitido ser futbolista”, relató años después Luis Fernández en una entrevista con El País. En los años ochenta y noventa, la selección francesa llegó a tener hasta cinco jugadores de ascendencia española, en una etapa en la que los encuentros entre Francia y España eran frecuentes y, la mayoría de las veces, favorables para los franceses.

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Durante la fase de clasificación para la Eurocopa de 1992, Francia contaba en su plantilla con jugadores como Manuel Amorós, Bernardo Pardo, Luis Fernández y Eric Cantona, cuya madre era española. Aunque hoy la presencia de descendientes españoles en la selección francesa es menor, aún persisten algunos vínculos. Los hermanos Lucas y Theo Hernández, por ejemplo, tienen un padre de origen español. La huella de la emigración y la integración sigue presente en la historia de Les Bleus.

Ahora, esa que selección que un día contó con varios jugadores de origen español, se enfrenta a La Roja en las semifinales del Mundial 2026. Un nuevo duelo entre dos viejas conocidas, que vuelven a verse las caras para escribir un capítulo más en su historia. Los de Luis de la Fuente contra los de Didier Deschamps. España contra Francia. Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

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